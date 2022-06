Les examens certificatifs ne sont pas accessibles aux enfants allophones

Une carte blanche de Nadia Echadi, enseignante, fondatrice de l’ASBL Maxi-Liens, réseau Être Bon pour les enfants et Ergonomic Pédaconcept

La période d’examens certificatifs auxquels vont être soumis les élèves inscrits dans les écoles de la FWB apporte son lot de stress et de questionnements. Depuis de nombreuses années, des aménagements dits raisonnables sont mis en place pour permettre à des élèves à besoins spécifiques d’appréhender les épreuves de manière plus sereine. Ainsi, un ou une enfant, par exemple dyslexique, reçoit des documents imprimés en plus grands caractères et bénéficie de plus de temps pour répondre aux questions. L’idée de ces aménagements est de répondre aux exigences de justice et d’équité prévues par les décrets missions.

Cependant, un profil d’enfants, pourtant clairement identifié par la FWB comme ayant des besoins spécifiques, ne bénéficie pas d’aménagements raisonnables systématiques. Il s’agit des enfants allophones. Le problème vient du fait que des doutes persistent au sein du corps enseignant concernant la passation des épreuves et la possibilité de permettre à ces enfants d'avoir accès à la traduction des questions et des consignes. Dans les discussions, l'idée principale qui émerge est qu'autoriser l'utilisation d'un outil de traduction - dictionnaire en format papier ou outil numérique - est perçu comme une forme de tricherie ou d'aide qui pourrait avantager les uns par rapport aux autres. Or, un enfant allophone qui se retrouve face à un questionnaire rédigé dans sa langue faible est déjà en situation de désavantage et lui donner accès à la traduction ne serait que le mettre dans des conditions plus équitables.

Si certains enseignants ont seulement besoin d'une autorisation claire de la hiérarchie, d'autres semblent opposés à l'idée de traduire les questions et les consignes.

Mais pourquoi ne leur donne-t-on pas accès à ces aménagements ? Plusieurs raisons semblent expliquer cet “oubli”. Tout d’abord, la définition du mot “allophone” n’est pas très claire et beaucoup ne savent pas quels enfants peuvent être qualifiés comme tels. Ensuite, une des instructions de passation qui est donnée est que les enfants doivent être capables de lire et comprendre les consignes par eux-mêmes. Enfin, les difficultés éprouvées par les enfants sont souvent associées à d’autres facteurs que leur bilinguisme.

Qu’est-ce qu’un enfant allophone ?

Si l'on se réfère à la définition standard, une personne allophone est une personne dont la langue maternelle est autre que la langue officielle du pays dans lequel elle réside. Concernant les élèves, on peut ajouter qu'à partir du moment où ils ont encore besoin de s'appuyer sur leur langue première et que celle-ci leur permet de compléter leurs champs lexicaux, ils entrent dans le profil dont nous parlons. Souvent, les enfants apprennent la nouvelle langue en immersion avec les pairs dans la cour de récréation ou les activités ludiques et donnent l'illusion qu'ils maîtrisent la langue d'apprentissage et échappent de ce fait à nos radars. En effet, il y a souvent une confusion entre l'acquisition d'une langue (maternelle) et l'apprentissage d'une langue qui suppose d'entrer dans le vocabulaire spécifique, la structure. En gros, nos cours de français ordinaires servent à structurer la langue que l'on parle déjà. Le problème avec les enfants allophones c'est qu'ils doivent apprendre le français en tant que langue de communication, mais aussi langue de scolarisation , ce qui est une double difficulté. Malheureusement, la langue maternelle étant très peu prise en compte, beaucoup d'élèves se retrouvent en situation d'échec.

Par ailleurs, les études scientifiques démontrent clairement que l'apprentissage de la seconde langue en contexte scolaire se fait sur le long terme, jusqu'à 7 ans. Si certains enfants acquièrent rapidement la langue de communication, il n'en reste pas moins nécessaire pour eux de continuer de s'appuyer sur leur langue maternelle pour progresser dans les apprentissages. D'autres études ont démontré que les enfants qui ont un langage soutenu dans leur langue maternelle réussissent mieux à l'école que les autres parce que cela leur permet une meilleure acquisition de la langue seconde puisqu'ils peuvent passer de l'une à l'autre et ainsi lier l'affectif (langue maternelle) au cognitif (langue de scolarisation) sans poser de hiérarchie entre les deux.

La maîtrise de la langue de l’enseignement conditionne la réussite des élèves allophones dans le système scolaire et les lacunes en vocabulaire et en syntaxe les met en situation d’échec avec les conséquences que l’on connaît :

relégation vers le spécialisé alors que les enfants ne présentent aucun trouble ni aucune déficience,

relégation vers les filières professionnelles qui ne correspondent ni au choix des élèves ni à leurs aptitudes réelles,

d'où l'importance de mettre en place des aménagements raisonnables afin d'évaluer les élèves de manière plus équitable et plus juste. Plusieurs pistes simples peuvent être explorées : Accorder un temps supplémentaire ou autoriser l'utilisation d'un dictionnaire de traduction tel que préconisé par la ministre de l'éducation , Caroline Désir, ou encore regrouper les enfants dans un local avec un prof de fla ou daspa qui gèrerait les traductions des questions et des consignes. Donner l'accès à l'utilisation d'une application qui traduit des mots, des phrases et de scanner des documents pour en obtenir la traduction instantanée permet de gagner un temps précieux.

L'ASBL Maxi-Liens met en place un programme d'accueil et d'accompagnement des enfants en situation de migration récente ou plus ancienne et a testé des dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves. Parmi eux, un renforcement du français et des traductions des cours ordinaires ont permis à tous les enfants qui en ont bénéficié d'obtenir leur CEB et réussissent actuellement leur cursus dans le secondaire général. Vous pouvez écouter le témoignage d'une adolescente d'origine syrienne, inscrite dans le courant de la 4e primaire, qui a eu à peine plus de deux ans pour apprendre à parler, lire et écrire en français et se mettre à jour dans les autres disciplines.

Donc s’il faut plusieurs années pour maîtriser la langue seconde à un niveau suffisant pour appréhender les apprentissages scolaires, on ne peut continuer de mettre les élèves allophones en stand-by et attendre d’eux la maîtrise complète du français avant de poursuivre leur cursus (surtout si les dispositifs existants ne permettent pas d’accéder à cette maîtrise).

Il est donc impératif de leur donner les outils nécessaires pour avancer dans leur scolarité en s’appuyant sur leur langue maternelle jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin. C’est une question de bon sens.