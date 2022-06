Chers Parents, soyez le plus détendus possible vis-à-vis du CEB

Par Séverine Dupont (et son équipe), directrice de l"'école de l'école de la Roë à Péruwelz

Un lecteur partage le courrier d’une directrice d’école adressé aux parents d’enfants qui doivent passer le CEB. Ce lecteur nous précise : "Quand je pense qu’avant le CEB de mon fils - on parle d’enfants de 10 ans -, les parents avaient reçu des lettres de la part de la directrice nous donnant des conseils à suivre pour que toutes les chances soient du côté de l’enfant pour bien ‘réussir’ : bien dormir la veille, prendre un bon petit déjeuner… Une autre éducation est possible, une autre ‘réussite’ est possible, la preuve."

Chers parents, voici venu le temps des évaluations. Nous tenons vraiment à ce que vos enfants abordent cette période sans la moindre tension.

Pour cela, il faut évidemment que dans l’entourage de chacun d’eux, nous soyons tous, parents et enseignants, suffisamment sereins par rapport à ce qui est attendu de lui. Ces évaluations sont en réalité uniquement l’occasion de faire le point sur l’évolution de ses apprentissages de façon à ce que nous puissions le mieux possible le soutenir dans la suite de son parcours scolaire. Elles ne servent qu’à cela et ne sont à ce titre ni des baromètres de son intelligence ni des manières de mettre le doigt sur ses lacunes ou de révéler des insuffisances.

Il s’agit au contraire, par ces évaluations, de mieux mettre à jour ce qu’il connaît de façon à ce qu’il prenne suffisamment confiance en lui-même pour poursuivre son parcours scolaire en consolidant par la suite ce qu’il connaît moins bien et en prenant le temps de se faire réexpliquer ce qu’il ne maîtrise pas. Il peut évidemment compter sur nous pour cela…

Soyez donc, chers parents, le plus détendus possible vis-à-vis de ces évaluations… C’est la meilleure façon de faire en sorte que votre enfant le soit aussi.

Et surtout, surtout, gardez bien à l’esprit que votre enfant a beaucoup d’autres qualités qui, elles, évidemment ne font pas l’objet de ces évaluations et qui font qu’il est ce qu’il est : un enfant unique et irremplaçable dont la valeur ne pourra jamais être traduite en points. On ne rend pas compte de toute l’étendue des qualités d’un enfant par un bulletin rempli de notes mais à travers le regard positif que l’on porte sur ce qu’il est, sur ce qu’il fait et sur ce qu’il devient quand il se laisse guider par cette envie d’apprendre et ce désir de découvrir que nous voulons, tous, à tout prix, maintenir en lui…

C’est cela notre vœu le plus cher, à vous comme à nous, et c’est pour cela qu’il n’y aura cette année à l’école de La Roë aucun mauvais bulletin, mais juste un ensemble de bilans qui nous indiqueront ce que nous pouvons faire de mieux pour aider votre enfant à continuer à être un élève heureux d’apprendre et qui se rend à l’école avec plaisir parce qu’il s’y sent digne de découvrir le monde…