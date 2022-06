"Une chose m'interroge en Belgique: pourquoi tant de personnes y recourent-elles à l'euthanasie?"

Bart Van Loo: "S’il fallait qualifier le Roi et la Reine, comme on le faisait au Moyen Âge, je dirais : Philippe, la force tranquille et Mathilde l’Éclatante"

"L'histoire des ducs de Bourgogne, c’est du Game of Thrones : mais tout est vrai…", raconte avec enthousiasme l'historien flamand Bart Van Loo. Alors qu'il a vendu 300 000 exemplaires de son best seller "Les Téméraires", il revient sur l'histoire de nos régions, ses spécificités, sur l'avenir de notre pays et sur sa vie personnelle dans un entretien passionnant.