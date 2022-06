Comparons, mais avec raison

Par Etienne de Callataÿ, chroniqueur, économiste (1)

L’humain aime se comparer, que ce soit pour se glorifier, se plaindre, se rassurer ou se consoler. Se comparer peut aussi servir d’inspiration, et être un moteur de changement pour tout un chacun. Et cela vaut également pour l’action collective, où l’acteur politique comme l’observateur sont prompts à en user, avec le poids de l’argument d’autorité.

Prenons, à titre d’illustration, l’enseignement obligatoire. Nécessité et pistes de réforme émergent d’une comparaison internationale portant sur le niveau de compétence des élèves, telles les enquêtes PISA de l’OCDE, en regard du budget qui y est consacré en pourcentage du PIB. D’autres comparaisons pourraient être faites : niveau de rémunération relatif des enseignants, tous avantages connexes compris, nombre d’enseignants par rapport au nombre d’enfants scolarisés, nombre annualisé d’heures effectives de présence des enseignants à l’école, taux d’échec, inégalités entre élèves…

La fiscalité est un autre exemple. Une comparaison internationale révélera combien la Belgique cultive les spécificités en matière d’impôt sur le revenu, notamment (a) des taux de taxation élevés sur le revenu du travail des bas et moyens revenus, (b) une multitude de “dépenses fiscales” (épargne-pension, sport professionnel…) et (c) une grande distorsion de la fiscalité effective entre sources de revenus (droits d’auteur, revenus locatifs, plus-values…) comme entre personnes physiques (IPP) et sociétés (ISoc). Ces différences manquent de justification et n’entraînent pas l’adhésion : si nos différences fiscales faisaient notre succès, n’auraient-elles pas été imitées ?

Légitimes, les comparaisons instruisent, interpellent et stimulent. Il faut donc les encourager. Cela participe de l’échange de bonnes pratiques. Mais elles doivent être menées avec finesse et honnêteté intellectuelle car elles peuvent aussi être tronquées et, au-delà, elles peuvent tromper.

Revenons à l’impôt des sociétés. Celui-ci est-il relativement élevé en Belgique, ou pas vraiment ? Avec un taux officiel de 25 %, la Belgique est en ligne avec la moyenne internationale, mais cet indicateur est simpliste. Ainsi ne dit-il rien de possibles régimes dérogatoires. Une alternative est d’exprimer les recettes de l’impôt des sociétés en pourcentage du PIB. Ici, il apparaît que l’État belge tire, proportionnellement, plus de ressources des entreprises. D’aucuns en induiraient que la Belgique les taxe plus lourdement, mais ce serait une erreur et une tromperie. En Belgique, il est particulièrement aisé et avantageux de passer du régime fiscal des personnes physiques à celui des sociétés. Ce faisant, le nombre d’indépendants – et de faux indépendants – exerçant leur profession en société est beaucoup plus élevé qu’à l’étranger. Les impôts dont ils s’acquittent sont donc classifiés comme recettes de l’Isoc, et cela fait gonfler le ratio entre celles-ci et le PIB. Cet effet dit de composition invalide cette alternative.

Il existe une troisième façon de cerner le poids fiscal reposant sur les entreprises, à savoir le calcul du taux effectif moyen d’imposition des sociétés. L’OCDE montre, avec cette approche, qui est de loin celle qui fait le plus sens, que la Belgique taxe sensiblement moins les entreprises que ce qui est observé en moyenne dans l’Union européenne et dans chacun de nos quatre voisins, y compris le Luxembourg (2).

“Comparaison n’est pas raison”, dit l’adage, mais ne comprenons pas que la raison interdit les comparaisons. Loin de là, enrichissons-nous en les multipliant, mais en connaissance de cause et avec intégrité.

(1) etienne.decallatay@orcadia.eu

(2) Source : OCDE, Corporate Tax Statistics, 2021 (tableau 8, page 19) ; https://www.oecd.org/tax/tax-policy/corporate-tax-statistics-third-edition.pdf