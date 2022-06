Le monde se décompose, l'Europe est comme déboussolée

Une opinion de Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique, membre de l’Académie Royale de Belgique

On se souvient du célèbre livre du politologue américain Francis Fukuyama intitulé « La fin de l’histoire et le dernier homme », publié il y a trente ans (en 1992), qui prédisait le triomphe du modèle démocratique sur toute la planète. Publié au moment de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement du bloc soviétique, ce livre, qui connut un grand succès, au point que son titre est régulièrement cité (pour en décrier l’excessif optimisme), est révélateur de l’espèce d’euphorie qui s’empara de l’administration américaine à la fin de la Guerre froide. Mais l’histoire a pris sa revanche, si l’on peut dire, et l’on assiste aujourd’hui à une forme de dislocation du système mondial.

Que s’est-il passé ? On peut faire le constat que le monde se morcelle, se décompose, tant sur le plan géopolitique que sur celui des valeurs morales. L’universalité de la structure étatique cache des situations très différentes. Les grands modèles (politiques, religieux) paraissent révolus. Les droits de l’homme eux-mêmes représentent un modèle défensif et la conception que nous en avons n’est pas universellement partagée. Chacun conçoit la morale à l’aune de sa culture, avec les conséquences que cela implique dans la diversité des conceptions de la violence, donc des stratégies.

Ce morcellement du monde et des représentations du monde, a des conséquences géopolitiques. La Guerre froide avait pour mérite d’instaurer en quelque sorte des garde-fous qui empêchait l’extension incontrôlée d’une crise. Nous sommes revenus aujourd’hui au temps des crises multiples, protéiformes, étendues. Le temps des conflits semblables aux feux de brousse est de retour. La disparition du ciment antisoviétique a eu des conséquences inattendues. Tout d’abord, l’affaiblissement des alliances défensives comme l’OTAN, qui rappelle la célèbre phrase d’Arbatov, l’ancien conseiller de Gorbatchov : « Nous allons vous jouer un très mauvais tour. Nous allons vous priver d’ennemi ». L’Occident a baissé la garde tandis que des puissances révisionnistes affaiblissaient cet ordre international auquel nous étions encore accrochés. On assiste depuis au moins deux décennies à l’affirmation de la puissance comme mode normal des relations internationales. Les Etats-Unis (avec les guerres du Golfe), la Russie et la Chine sont dans ce cas. De ce point de vue la guerre en Ukraine est le produit d’une érosion des normes internationales qui trouve ses racines dans l’intervention américaine en Irak en 2003. C’est ce que le politologue libanais Ghassan Salamé appelle « la dérégulation de la force ». Et ce sont les Etats-Unis qui ont inauguré ce phénomène géopolitique. La Russie a emboité le pas en Géorgie, en Syrie, en Ukraine.

Les grandes plaques tectoniques se sont donc remises en mouvement, tandis que se morcellent partout les zones stratégiques et les acteurs du jeu politique international : réapparition des grandes fractures géostratégiques, instabilité endémique. Les conséquences conflictuelles immédiates sont évidentes, avec ces lignes de fracture qui vont du Caucase au Pamir, de la Caspienne au Golfe persique, de la mer de Chine à la Mongolie. Tout cela sur fond de réveil des nationalismes, chacun rejetant l’autre pour affirmer sa différence, chacun réclamant le territoire occupé, le droit des minorités étant systématiquement bafoué.

Il ne faut pas (ou plus) compter sur l’ONU pour rétablir un ordre international. Cette organisation n’est nullement un gouvernement mondial doté d’une légitimité reconnue mais le point de rencontre d’intérêts souvent opposés. De plus, organiser et maintenir un ordre suppose que l’on puisse utiliser la force, attribut régalien par excellence. Or l’ONU ne peut jouer ce rôle.

Pour reprendre le titre d’un ouvrage de l’essayiste Thomas Gomart, on assiste à « l’affolement du monde ». Le modèle même de démocratie libérale, celui-là même qui devait se répandre jusqu’à atteindre la « fin de l’histoire », est battu en brèche. Beaucoup d’Etats lui préfèrent des modèles autoritaires qui donnent le sentiment d’une meilleure adéquation pour répondre aux attentes de la population. Ces mêmes Etats tirent leur force du soutien qu’ils parviennent à obtenir de leur population grâce au contrôle qu’ils exercent sur elle et du succès qu’ils engrangent en contestant un Occident réputé décadent et aux visées hégémoniques. En outre, les démocraties ont du mal à adopter des postures de puissance.

Face au retour des politiques de puissance (Russie, Chine, Turquie) et à la dérégulation de la force, à la montée du nationalisme qui remet en question les fondements de l’ordre international post-1945, que peut faire l’Europe ? On répondra qu’il faut doter l’Europe des attributs de la puissance. Et pour ce faire, elle doit s’engager sur la voie de l’autonomie stratégique. Laquelle a pour raison d’être de renforcer la capacité d’action de l’Europe. Elle ne signifie pas le rejet des alliances mais la liberté de choisir ses partenaires . Concrètement, il s’agit pour l’UE d’assumer concrètement une stratégie de puissance. Il s’agit bien d’un chantier de titan, qui consiste à refermer la parenthèse ouverte en 1945 par une Europe exsangue, ruinée et détruite qui cherchait sa sécurité, sa reconstruction et son développement à l’ombre du parapluie protecteur américain, pour, désormais, redevenir maîtresse de son destin. Mais, comme on le sait, la philosophie de base de la construction européenne se situe à l’exact opposé de la puissance . Il y a urgence, pourtant. Aux frontières de l’UE, la Russie se livre à ce que Thomas Gomart décrit comme « une guerre coloniale sous protection nucléaire ». Poutine voulait tout à la fois « assujettir l’Ukraine et inhiber les Occidentaux » selon le même auteur. Est-ce une guerre visant à reconstituer le glacis russe face à l’Ouest en reconstituant un front appuyé sur la Transnistrie, l’Ukraine et le Belarus pour isoler le flanc sud de la Russie des pays de l’OTAN ? Ou bien assiste-t-on à la première manifestation d’un reclassement stratégique majeur qui va clore la suprématie de plusieurs siècles du monde occidental ? L’Ukraine est, en tout cas, le révélateur du sommeil stratégique du monde euratlantique voyant apparaître subitement une menace à ses portes. Le réveil n’en est que plus brutal. L’Europe est comme déboussolée. Il y a bien un retour tragique de l’histoire après « la fin de l’histoire » .

Titre et chapô de la rédaction. Titre original : Quelle histoire après "la fin de l’histoire"?