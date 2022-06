Quel capital faut-il donner aux jeunes ?

Une opinion de Edoardo Traversa, Professeur de droit fiscal et de droit européen à l'UCLouvain.

Parmi les propositions récemment émises par différents partis politiques francophones, on a beaucoup parlé du versement d’un capital de 25 000 ou 30 000 euros aux 18-25 ans, de manière plus ou moins inconditionnelle. Ces propositions ont fait réagir quant à leur soutenabilité financière ou au regard de savoir si les jeunes "méritaient" une telle aubaine.

L’idée du capital-jeune entend répondre à la difficulté pour des jeunes issus de milieux moins fortunés de pouvoir aborder sereinement leur avenir, en obtenant un revenu suffisant pour faire face aux dépenses quotidiennes et pour épargner. Pour la première fois dans l’Histoire, les enfants et les jeunes sont davantage exposés au risque de pauvreté que leurs aînés (1). Cette situation se combine avec une augmentation des inégalités des revenus, et encore plus des patrimoines. Selon la World Inequality Database, les 10 % de Belges les plus aisés (où on peut imaginer que les jeunes sont sous-représentés) possèdent 32 % des revenus et 51 % du capital, tandis que les 50 % les plus pauvres doivent se contenter de respectivement 20 % et 7,5 % (chiffres de 2021, mais stables depuis 1995).

Mais aussi interpellants que ces éléments puissent être, les propositions de capital-jeune ne sont pas la solution miracle. Elles occultent tout d’abord une réalité : nos autorités investissent déjà massivement dans la jeunesse. La Communauté française dépense en moyenne 85 000 euros pour chaque jeune qui sort du secondaire (sans redoublement) et jusqu’à 100 000 euros, voire 125 000 euros, pour celles et ceux qui font des études supérieures (Indicateurs de l’enseignement, 2020). Et il faudrait ajouter à cela les dépenses d’infrastructures spécifiques, les allocations familiales, les soins de santé pédiatriques (y compris en santé mentale), les soutiens aux associations de jeunesse, les réductions d’impôt liées aux enfants à charge, les aides sociales et des réductions de cotisations pour les jeunes.

Or, ces investissements massifs ne permettent pas de garantir l’égalité des chances et de lutter efficacement contre la précarité des jeunes. Il est donc à craindre que le capital jeune proposé, en faible proportion des montants déjà investis, ne changera pas fondamentalement la donne. Pour les enfants en situation de pauvreté, cet argent arriverait trop tard. Pour les jeunes en âge de travailler, il arriverait trop tôt, ou serait insuffisant. Par ailleurs, il y a fort à parier que l’utilisation qu’ils en feront reflétera encore une fois les inégalités de départ existantes, et que les utilisations jugées mauvaises seraient largement commentées dans la presse et sur les réseaux sociaux, entraînant stigmatisation et perte de confiance pour toutes et tous.

Au-delà du patrimoine

On ferait mieux, dans un premier temps, de s’interroger sur l’efficacité des dispositifs actuels, en les réformant si nécessaire. Par exemple, la Belgique est un des pays où les revenus du travail sont les plus taxés, avec un impact négatif sur la distribution des revenus et des patrimoines, en défaveur des jeunes, en particulier issus de milieux modestes. Revoir le système fiscal en faveur des petits et moyens revenus du travail, en prévoyant des incitants fiscaux à la constitution d’une épargne pour ceux qui n’en ont pas encore, serait un pas dans la bonne direction.

Plus fondamentalement, réduire le débat à une dimension patrimoniale passe à côté de l’essentiel. Dans un monde incertain et en mouvement rapide, où tout change et disparaît, c’est d’autres capitaux dont il faut doter nos jeunes. Le professeur danois Tinggaard Svendsen a établi que le moteur principal de la réussite économique et sociale du modèle nordique était, à côté de l’éducation et de l’innovation, la confiance (2). Confiance dans les institutions, confiance dans les autres, confiance en soi. S’il faut donc miser sur un capital pour réussir dans la vie, c’est d’un capital d’éducation et de confiance que nous devrions doter nos jeunes (adultes), avant de penser à leur verser un capital en argent.

Du rôle central de l’école

L’école et l’université doivent jouer leur rôle dans la constitution de ces capitaux, ce qu’elles font trop imparfaitement aujourd’hui. Le niveau d’échec de notre système scolaire est indécent (3) : il entraîne inévitablement absence de constitution d’un capital-formation et perte de confiance pour des milliers de jeunes chaque année. Les solutions ne sont pas simples, mais elles passent par une remise en question du modèle d’évaluation basé sur l’échec, et par une conception de l’éducation qui ne s’arrête pas aux portes et au temps de l’école.

Mais il y a une responsabilité collective. Chacun et chacune d’entre nous a quelque chose à transmettre basé sur son expérience, même imparfaite et limitée : l’histoire des ducs de Bourgogne, les mélodies de Brel et de Stromae, les romans de Tolstoï ou de Dumas, mais aussi les recettes des cougnous, les plaisirs du jardinage, ou simplement une oreille pour écouter. Plutôt que consacrer des milliards à garnir des comptes en banque, de manière froide et impersonnelle, pourquoi ne pas créer une "université de vie", un programme permettant à chaque jeune entre 18 et 25 ans de rencontrer au moins 100 nouvelles personnes, d’expériences, d’âges et d’origines différents, qui leur permettent de sentir le pays dans lequel ils vivent et de comprendre la place qu’ils peuvent y prendre ? Si, dans notre démocratie, le bien le plus précieux est ce que nous avons en commun, c’est sans doute ceci que nous nous devons de redistribuer à celles et ceux qui sont au printemps de leur vie.

(1) Le risque de pauvreté des enfants (0 à 15 ans) et des jeunes (16 à 24 ans) est plus élevé que celui de la population en général. Il est respectivement de 17,9 % et 22,1 % comparé à 15,9 % (2017). Voir www.luttepauvrete.be.

(2) G. Tingaard Svendsen, Trust, 2018, en accès libre sur https://en.unipress.dk/udgivelser/t/trust/

(3) Voir notamment l’étude de l’Ufapec https://www.ufapec.be/nos-analyses/0721-redoublement.html