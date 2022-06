C’est l’histoire de Fred, 50 ans, père de deux enfants, DJ, animateur et chanteur lors de mariages. Rien ne le prédestinait à développer un projet qui rassemblerait - en quelques jours - des dizaines de bénévoles et aiderait des centaines d’Ukrainiens. Voici ce que nous pouvons tirer de son histoire.

Une carte blanche de Amélie Wuillaume , Dr. & Senior Researcher, Antwerp Management School – UAntwerp

« Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma vie. Non seulement nous avons sauvé des vies en Ukraine, mais nous avons aussi uni des gens… Les gens sont importants. Sans ces gens, l'entrepôt ne ferait rien. L'entrepôt n'est qu'un lieu. Mais les gens, une armée de gens, des gens qui croient, des gens qui veulent aider... Ils nous donnent une force incroyable. Sans le bon cœur des gens, rien de tout cela ne serait possible… Avec une décision qui vient tout droit de mon cœur aussi, nous venons de créer quelque chose qui est incroyable… c'était juste une chose simple, c'était parce que nous voulions aider… »

C’est l’histoire de Fred, 50 ans, père de deux enfants, DJ, animateur et chanteur lors de mariages, fan de Mickael Jackson et des tubes des années 80. Rien ne le prédestinait à développer un projet qui rassemblerait- en quelques jours- des dizaines de bénévoles et aiderait des centaines d’Ukrainiens. Pourtant, sa vie prend une tout autre tournure lorsque, le 24 février dernier, il apprend au journal télévisé, comme nous tous, que l’invasion de l’Ukraine vient d’être déclenchée. « Nous étions assis avec ma femme dans le canapé et je lui ai dit: "Faisons quelque chose. On ne va pas rester assis et continuer à regarder la télé" ».

Dès le lendemain matin, Fred se met à la recherche d’un entrepôt qui pourra accueillir les fournitures médicales d'urgence qu’il compte rassembler… et commence à informer ses amis et contacts au travers de sa page Facebook. Puis, tout s’enchaine très vite. Les dons arrivent en masse. Les bénévoles s’accumulent. Fred doit bientôt trouver un local plus grand.

Fred est une de ces graines d’entrepreneur qui germent en terrain miné. Fred, Katerina, Antoine, Marta, Anne-Marie, Oksana, Pierrot, Violetta, Carole, Ewen, Victoria, Victor, Youri… Rien ne les destinait à devenir des « entrepreneurs de crise » (1). Pourtant, un jour, une crise éclate et ils s’engagent.

Leur projet vise initialement à fournir, dans l’urgence, du matériel de premier secours, de la nourriture ou encore des produits d’hygiène… puis, il se construit, s’affine, se précise… et, très vite, s’oriente vers l’avenir. Pierrot développe à présent une organisation qui soutient les Ukrainiens restés au pays et qui est gérée par les femmes réfugiées en Belgique alors qu’Oksana se concentre sur la formation des enfants ukrainiens et leur inclusion dans les établissements scolaires belges...

« Sans les gens, rien de tout cela ne serait possible » confie Fred. C’est aussi ce que tous confirment : L’engagement des individus est capital. Vous. Votre voisin. Votre amie. Votre collège. Cette dame assise en face de vous dans le train ce matin. « Une armée de gens », dit Fred. « Tellement de gens qui offrent leur aide pour le projet, je n’y croyais pas » s’étonne Oksana… Mais comment font ces néo-entrepreneurs pour rassembler autant de monde autour de leur projet ?

Tous l’admettent, la communication est déterminante et en particulier au travers des réseaux sociaux. Ils utilisent Facebook, Instagram, parfois LinkedIn aussi… pour atteindre et engager ceux qui pourront leur fournir les fonds, les relations, le matériel, etc. essentiels à la mise en place du projet.

« Avant, je sous-estimais le pouvoir des médias sociaux parce que ce n'était pas important pour moi. Mais ensuite j'ai réalisé… en quelques jours, j'avais énormément de followers » nous confie Victoria. En analysant les réseaux sociaux de ces entrepreneurs capables de générer un engagement de taille autour d’eux, on remarque une façon de communiquer tout à fait particulière, à contre-courant de ce que l’on a l’habitude d’observer dans la communication des ONG et autres organisations officielles.

Plutôt que de mettre en avant la gravité de la situation pour provoquer ou conscientiser les esprits, ces néo-entrepreneurs préfèrent employer un langage positif, spontané, chargé d’espoir et orienté vers le futur. Ils adaptent également un langage inclusif, qui contribue à créer une communauté (« ensemble, nous faisons une énorme différence ! »). Ils partagent régulièrement photos ou courtes vidéos et s’expriment à cœur ouvert : Ils révèlent leurs émotions et « emmènent » ceux qui suivent leurs réseaux sociaux dans leurs « souvenirs personnels ». Par exemple, on trouve sur la page Instagram de Violetta une courte vidéo où elle se filme se déplaçant dans l’appartement dans lequel elle a grandi à Kiev. L’amateurisme de ces vidéos, et la façon très informelle de s’exprimer contribuent aussi à rendre ces entrepreneurs « accessibles » et humains. « Voir une personne « normale », juste comme vous et moi s’engager… et bien, les gens se disent « oh, mais moi aussi je peux aider alors ! » » en déduit Victor.

Et que faut-il en retenir ? Plusieurs éléments. Et surtout des éléments positifs.

1) De belles initiatives peuvent naitre des terres les moins fertiles. Les reconnaitre est une chose, il faut ensuite s’assurer qu’elles aient assez de terreau pour se développer, atteindre leurs objectifs et générer de la valeur à plus long terme. À titre d’exemple, la formation des enfants ukrainiens en Belgique sera plus importante encore demain qu’aujourd’hui. Cette initiative est en place, la prochaine étape consiste à la cultiver.

2) Les dérives des réseaux sociaux sont nombreuses. Néanmoins, ils s’avèrent très utiles dans ce type de situation pour atteindre, rapidement, une masse critique de donateurs ou bénévoles potentiels. Mobiliser ces outils est donc une option efficace à ne pas négliger.

3) Ce n’est pas parce que ces entrepreneurs communiquent positivement et partagent leurs émotions qu’ils soient naïfs ou rêveurs. La situation est grave. Ils en sont conscients. Ils ont néanmoins compris que ce n’est pas en minant ceux qui peuvent fournir les moyens nécessaires pour développer le projet qu’ils parviendront à les encourager à s’y investir. Bien au contraire. De nombreux projets ne parviennent jamais à générer suffisamment d’engagements pour être mis en œuvre. Malgré leur pertinence, leur communication s’avère parfois simplement peu ou mal adaptée.

4) Tirer des leçons de la façon de communiquer adéquatement est crucial pour la mise en œuvre d’un projet, d’autant plus dans une période de crise où il est nécessaire d’agir vite, mais efficacement. Ces leçons ne sont pas uniquement importantes dans le cas présent. Apprendre de la crise aujourd’hui nous aidera à réagir plus vite et plus adéquatement à l’avenir.

(1) La littérature scientifique parle de « compassion venturing », pour qualifier la mise en place d’un projet en réaction à une situation de crise. Souvent déclenché par la compassion de leur instigateur, ce projet vise à aider dans l’urgence les individus touchés par la crise et ses conséquences. L’entrepreneur « de crise » est l’individu à l’initiative d’un tel projet.