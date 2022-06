Pour retrouver la paix, l'Ukraine devrait-elle céder des territoires à la Russie?

Une carte blanche rédigée par les membres du Groupe du 24 février de Bruxelles (voir la liste ci-dessous).

Le 24 février dernier, la Russie envahissait de façon massive l'Ukraine, faisant suite à l’annexion illégale de la Crimée et à la guerre hybride dans le Donbass depuis 2014. Des voix de plus en plus nombreuses appellent les Ukrainiens à accepter des concessions territoriales pour mettre fin au conflit – provoquant des réactions indignées de la part des Ukrainiens qui s’y opposent dans leur très large majorité.

Par ce texte, nous le Comité du 24 février, constitué de chercheurs, journalistes, traducteurs, fonctionnaires nationaux et européens, militants des droits humains, citoyens engagés dans des coopérations avec ce pays, souhaitons apporter des éléments concrets sur la réalité de l'occupation russe sur base des preuves collectées par des sources indépendantes, ainsi qu'alerter sur les risques sécuritaires à moyen terme d'une telle issue.

La réalité de l’occupation russe

Une occupation n’est pas qu’un fait géopolitique abstrait. C’est aussi et surtout une réalité humaine tragique.

Nous avons tous en tête les meurtres, les tortures, les viols, les détentions arbitraires, disparitions forcées, les déportations et les pillages infligés aux populations civiles de la périphérie de Kyiv sous occupation, que la libération de la région a mis en lumière. Un travail titanesque est en cours pour vérifier, documenter, recenser ces crimes.

Certaines informations sur les zones actuellement occupées depuis l’invasion du 24 février nous parviennent, comme l’existence de camps de filtration, interrogatoires et disparitions. Les autorités ukrainiennes déplorent des transferts forcés massifs depuis les zones occupées vers la Russie avec un risque d’adoptions illégales d’enfants ukrainiens. Nous savons que ces exactions, filtrations et transferts forcés se produisent dans un contexte où le pouvoir russe vise en réalité la destruction du peuple ukrainien.

À Marioupol, les enfants n’auront pas de vacances cet été, car ils devront suivre une « mise à niveau » pour s’adapter au programme russe ; dans les territoires occupés, les livres non compatibles avec la propagande russe sont confisqués. Dans le même temps, en Russie, les professeurs ont l’obligation de rendre compte qu’ils ont diffusé un cours d’histoire de l’Ukraine, qui déshumanise et présente le peuple ukrainien comme nazi.

Ces pratiques sont similaires à celles mises en œuvre lors des deux guerres de Tchétchénie menées par la Russie : bombardements massifs, puis opérations dites de "nettoyage", usage systématique de la torture dans les camps de filtration, exécutions extra judiciaires. Elles ont été documentées de façon très précise dans de nombreux rapports d'Organisations de défense des droits humains (HRW, Amnesty International, FIDH, Mémorial). Dans la Tchétchénie de Kadyrov, qui fait partie de la Fédération de Russie, ces pratiques de torture se sont pérennisées au service d'un régime quasi totalitaire. On assiste en Ukraine à la transposition d'un système bien rodé.

En Crimée, le Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et des ONG comme SOS Crimée n'ont cessé de documenter des cas de violations sévères des droits humains depuis 2014 : absence d'impartialité de la justice et de possibilité d'un procès équitable, restrictions dans l'exercice des libertés fondamentales, y compris les actions mises en œuvre pour faire taire toute critique, absence de poursuites des crimes commis, pratique de la torture notamment par électrocution et violences sexuelles comme formes de punition ou pour obtenir des « confessions » notamment de prisonniers politiques, arrestations arbitraires, disparitions forcées, restrictions à la liberté d'association, d'expression, de religion et d'aller et venir, conscriptions forcées, confiscations de biens, transferts forcés de personnes vers la Russie ou l'Ukraine.

Dans les « Républiques populaires » autoproclamées de Donetsk et Lougansk, la violence, et notamment la violence sexuelle, est endémique. Des prisonniers sont détenus dans des lieux secrets et torturés, comme le journaliste ukrainien Stanislas Assayev l’a raconté dans son livre « Donbass, un journaliste en camp raconte », sur son séjour dans une prison secrète à Donetsk. Il la compare à un camp de concentration, qui témoigne, selon lui, de l’établissement d’un système totalitaire classique sur les territoires séparatistes. Les pratiques documentées dans ces cellules montrent la filiation directe avec celles éprouvées en Tchétchénie. Dans le contexte actuel, des peines de mort sont prononcées contre des prisonniers de guerre.

Les risques d’une occupation pour la paix

Par ailleurs, des concessions territoriales seraient-elles véritablement de nature à offrir une issue au conflit ?

Par le biais de mensonges et manipulation des faits, la Russie emploie différents argumentaires épars pour justifier l’agression de l’Ukraine sur des thèmes territoriaux, ethniques, linguistiques, historiques, politiques et géopolitiques. La réalité est qu’elle poursuit une politique d’agression dont elle n’a pas fixé les limites, tandis que ni les discours ni les faits ne permettent de penser qu'elle s'en imposera.

Avoir laissé la Russie prendre le contrôle de territoires comme la Crimée ou l’Ossétie du Sud n’a en rien mis fin à sa politique agressive dans son voisinage. Au contraire, dans la vision russe, l’inaction de la communauté internationale vis-à-vis de chaque conquête territoriale est perçue comme un succès transitoire, un encouragement à préparer de nouvelles prédations. Dans ce contexte, toute concession territoriale offrirait à la Russie un porte-avion pour la poursuite de la conquête de l’Ukraine. La Crimée a indubitablement servi de base pour occuper Kherson et prendre Marioupol, les républiques autoproclamées sont un avant-poste pour la prise du reste du Donbass.

Notre appel

Même s’il appartient aux Ukrainiens de prendre les décisions sur l’avenir de leur pays, l’Union européenne et ses dirigeants auront un rôle à jouer dans la définition des conditions de la paix, tant au niveau des sanctions que des garanties de sécurité.

Nous appelons donc nos dirigeants européens à ne pas perdre de vue les conséquences humaines et sécuritaires de l’occupation russe dans les propositions qu’ils formulent actuellement et les décisions qu’ils prendront à l’avenir. L’aveuglement des deux dernières décennies n’a pas servi la paix. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

Liste des signataires :

Mathilde Arjakovsky;



Nicolas Auzanneau, traducteur;



Christophe D'Aloisio, enseignant et militant des droits humains;



Bernard De Backer, sociologue et auteur;



Ulrich Huygevelde, coordinateur du centre Geopolis et d'Euradio Bruxelles;



Sébastien Gobert, journaliste;



Natache Kazatchkine, juriste;



Rūta Liepiņa, traductrice;



Coline Maestracci, doctorante à l'ULB;



Aude Merlin, chargée de cours en science politique à l'ULB;



Alain Mihály, traducteur;



Lise Meunier, médecin;



Lydia Obolensky, enseignante;



Estelle Siben;

Konstantin Sigov, philosophe;

Nadine Vermelen, chargée de projets Géopolis