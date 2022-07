Remettez à demain ce que vous pouviez faire aujourd'hui: c'est un acte d'espérance et d'humilité

Chacun fait ce qu’il peut avec le sommeil. Il y a de bons dormeurs, de moins bons et des spécialistes de la nuit blanche. Le repos étant essentiel, il y a des cliniques du sommeil ou des méthodes pour, en deux mois semble-t-il, réapprendre à dormir (1).

Mais qu’est-ce qui nous empêche donc de dormir tout notre saoul ? Des événements malheureux, de mauvaises nouvelles peuvent troubler notre sommeil. Ou tout simplement les enfants, particulièrement les nourrissons. Je suis, à ce propos, admiratif des jeunes parents. Ils doivent avoir des grâces particulières.

Mais il n’y a pas que cela. Il semblerait en effet que, dans notre société, on ne dorme pas assez. Le nombre d’heures passées au lit a diminué au cours du dernier siècle. Deux tiers des gens ont moins de huit heures de sommeil, durée préconisée par l’OMS. Or, il y a une sagesse à dormir assez. Chacun sait que, le lendemain d’une nuit trop courte, la bonne humeur n’est pas nécessairement au rendez-vous ! Énervements futiles, disputes inutiles, chamailleries vaines sont plus fréquentes. Les couples peuvent aisément le vérifier. Côté travail, quand on a mal dormi, on se sent lourd, confus, brouillon. Tout problème semble être une montagne. Et ne parlons pas de la maladie du siècle, le burn-out. Un corps bien reposé, par contre, est plus enclin à la bienveillance, à la patience, à la souplesse.

Pourquoi ces nuits courtes ?

Certes, on n'est pas toujours maître de son sommeil. Et pourtant, il y a au moins trois éléments qui sont de notre ressort. Le travail, tout d'abord : certains sont dans l'incapacité de se limiter. Avec son style à lui, Charles Péguy écrit : "Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme. Le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création. Et moi-même je me suis reposé le septième jour (2)." À chaque jour suffit sa peine, il faut aussi pouvoir remettre au lendemain le travail impossible aujourd'hui. Le poète poursuit : "Et moi je dis Heureux, heureux qui remet à demain. C'est-à-dire Heureux qui espère. Et qui dort." L'activisme est une maladie de l'espérance, un défaut de confiance. Et il faut aussi un peu de modestie, que diable ! Tant de gens agissent comme si tout dépendait d'eux et de leur travail : l'avenir de leur entreprise comme celui du monde !

Mais il y a aussi les loisirs. La semaine est si fatigante, il faut s’éclater ; les amis si nombreux qu’il faut sans cesse les visiter. Il faut fêter les anniversaires, être de toutes les rencontres, et jusqu’aux petites heures pour quitte à entretenir de multiples relations trop souvent superficielles, utiles seulement pour alimenter le compteur des amis sur Facebook.

Et les écrans…

Une troisième cause ? Les écrans. Que d'heures passées devant eux ! Au détriment du sommeil, des relations vraies, du travail, du couple et de la famille. Ici, c'est un manque de maîtrise de soi. À supposer que les recherches sur écran soient utiles et instructives - mais le sont-elles toujours ? -, il faut savoir limiter sa soif de connaître. C'est d'ailleurs un point commun à ces trois causes, celui des limites. Tout ce qui peut être fait doit-il l'être, au travail, dans les loisirs ou face aux écrans ? N'y aurait-il pas une boulimie en termes d'activisme - "Ils ont le courage de travailler. Ils n'ont pas le courage de ne rien faire", écrit encore le poète -, de loisirs ou d'informations ? Il faut du courage pour y mettre fin.

"Dieu comble son bien-aimé quand il dort", lit-on au Psaume 126 et Jésus, en parabole, rappelle que le blé pousse tout seul, que l'on se lève ou que l'on dorme. Les songes sont nombreux dans la Bible. Les grandes intuitions arrivent souvent durant le sommeil.

Avoir le courage de se mettre au lit, c'est déposer son orgueil et son ego dans les bras de Morphée, c'est un acte d'espérance, car la nuit, dirait encore Péguy, nous permet de croire "que demain ira mieux" !

Bonnes et reposantes vacances !

(1) Benjamin Lubszynski, "Bien dormir, ça s’apprend !" Éditions du Rocher, 2020.

(2) Voir Charles Péguy, "Le Porche du mystère de la deuxième vertu", La Pléiade, pp. 657-660.