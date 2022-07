Combien de temps va-t-on encore attendre le permis à points?

Une chronique de Xavier Zeegers - Chemin de traverse

Le permis de conduire à points en Belgique ressemble à ce que chantait déjà Claude François en 1964 : "J’y pense et puis j’oublie." Il fut voté déjà en 1990 mais il paraît que les arrêtés d’application restèrent au frigo… Notre ministre de la Mobilité Georges Gilkinet le sortira dit-on de la naphtaline à la Chambre avant fin juillet "en prenant le meilleur de chaque système existant en Europe afin de cibler les récidives des comportements dangereux au volant". Phrase surprenante : pourquoi seulement les récidives ? Tout premier délit ne serait donc qu’un blanc-seing, un avertissement sans frais ? Pourquoi ce quitus initial ? Quel tribunal a jamais attendu qu’un délinquant rechute pour enfin le condamner ?

L'auto, symbole puissant et objet narcissique

À n'en pas douter, la résistance sera forte malgré notre mauvais classement européen pour la sécurité routière (20e sur 31 pays) qui justifierait cette avancée déjà trop tardive. Le président du PS Paul Magnette, au pouvoir pour rappel, a affirmé le 21 juin dernier sur le plateau de Pascal Vrebos "qu'il s'agit d'une réforme visant à écarter les chauffards extrêmement dangereux auxquels on aurait dû depuis longtemps avoir retiré leur permis". C'est pur bon sens, et que l'actualité rappelle aussi régulièrement que tragiquement. Alors pourquoi le thème est-il si controversé ? C'est que la voiture est un symbole puissant, à la fois objet narcissique et signe d'une aura ostentatoire nimbée de l'exaltation que procure une autonomie exacerbée. Soit un objet quasi fantasmé, ce qu'une pub complice a compris d'emblée étant à la fois matrice tapageuse de toutes les séductions et vitrine de nos désirs subliminaux : puissance et liberté. Reste que l'auto, comme les camions et engins divers, sont en prime un incontestable vecteur de progrès. Mais comme toute conquête, il doit d'abord être maîtrisé, bridé, et la mobilité ne peut se soustraire à cette règle d'airain.

La circulation, aussi dramatique que bouffonne

Les prétendus modernistes récusent cet achoppement ontologique. Ils objectent que les progrès en termes de sécurité sont incontestables. Oui, mais faut-il s'en satisfaire et en rester là ? Certes, les infrastructures routières et les voitures, surtout elles, sont plus sûres. La première où j'inaugurai mon permis n'avait ni airbag, ni ceinture, ni direction assistée ni système antiblocage des roues. La vitesse n'était pas limitée, et l'alcool toléré ! Tant et si bien - si mal plutôt - qu'une cruelle réalité s'imposa au fil d'une croissance époustouflante, celle que le sociologue et écrivain français trop oublié Georges Friedmann fit connaître en la résumant ainsi : "La circulation est désormais devenue aussi dramatique que bouffonne !" L'histoire lui donna raison : en 1967, plus de 16 000 de ses compatriotes disparurent, pour 20 fois plus de blessés. Même de Gaulle s'en émut, interpellant enfin lors d'un Conseil des ministres le premier d'entre eux, Georges Pompidou. Que faire ? "Rien de particulier. Il y a déjà assez de lois ! Et les Français aiment la bagnole !" (Sic) Le témoignage vient d'Alain Peyrefitte dans sa trilogie : C'était de Gaulle. (De Fallois/Fayard 1994)

Une muselière pour les pit-bulls de la route

Je laisse bien sûr aux opposants du permis à points leur droit à l’opposition, mais tant reste encore à faire ! En leur rappelant que sur les 22 pays avec le permis à points, aucun n’a songé à y renoncer, ce qui n’est pas anodin. Cette sorte de muselière imposée aux pit-bulls patentés de la route a aussi un volet pédagogique, contraignant les irresponsables à se remettre en question via les travaux d’intérêt général dans les hôpitaux, l’assistance aux témoignages des handicapés, l’instruction obligatoire pour récupérer leurs points, autant d’initiatives intelligentes. Pourquoi pas chez nous ?

On me traite parfois de fanatique sur ce point. Peu me chaut. Si Michel Gallimard n'avait pas stupidement tapé sa Facel Vega à du 140 km/h sur un platane à Villeblevin le 4 janvier 1960, son ami et passager Albert Camus aurait pu poursuivre son œuvre déjà immense. Et les deux fillettes de l'écrivaine Geneviève Jurgensen, fondatrice en 1983 de la si utile Ligue contre la violence routière, après qu'elles furent tuées en 1980 par un chauffard (belge) seraient encore en vie. Son livre La Disparition (Poche) est un témoignage irremplaçable. Comme son action salutaire. Je la salue ici.

