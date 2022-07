Contre la particratie, une démocratie à la fois communale et libérale

C'est notamment le cas du philosophe et écrivain Éric Clémens qui, dans son dernier ouvrage (1), plaide en faveur d'une double assemblée législative composée à la fois de représentants issus des partis politiques et de "délégués" de conseils de citoyens. Un nouveau modèle, " la solution" , n'hésite-t-il pas à qualifier, alliant la tradition d'élus par le peuple et l'innovation de citoyens pour partie tirés au sort.

Cette invention institutionnelle qu'est le tirage au sort de citoyens est notamment développée par l'historien et écrivain David Van Reybrouck dans son livre intitulé Contre les élections . Il y défend un modèle bi-représentatif qui associe l'élection et le tirage au sort et pratique l'alternance entre démocratie indirecte et directe. L'intéressé rattache ainsi son modèle à la démocratie "délibérative" en ce que celle-ci viendrait au secours " du corps gravement malade de la démocratie représentative élective" , écrit-il.

De l’alternance

Pour remédier aux carences de la démocratie participative, Éric Clémens promeut pour sa part ce qu'il appelle une démocratie "communale", comprise comme une nouvelle voie, en alternance avec une démocratie "libérale". "Pour nous aujourd'hui, écrit-il, la démocratie toujours à instituer est libérale par l'initiative donnée à l'action aux conditions des droits reconnus des individus comme de la liberté d'entreprendre ou d'échanger le plus efficacement ; elle est communale par le partage de l'action aux conditions des intérêts collectifs reconnus et localisés ou particularisés le plus légitimement".

L’"égaliberté" comme boussole

Selon lui, l’essentiel pour la démocratie et le devenir humain dépend de l’action partagée dans l’"égaliberté", pour reprendre l’expression employée par le philosophe Étienne Balibar. Comprenez : non pas plus de liberté, non pas plus d’égalité, mais la tension maintenue entre les deux. De ce point de vue, explique l’écrivain, les méfaits libertaires du néolibéralisme n’ont pas été "préférés" aux méfaits totalitaires du communisme.

Ainsi, interroge-t-il, sans remettre en cause les droits et les libertés, y compris celles du marché, la démocratie libérale (celle qui privilégie la liberté entre individus) n'a-t-elle pas tout à gagner de cette conjonction avec la démocratie communale, au sens des "communes actives dans la société civile" ? " La réponse traditionnelle par la démocratie parlementaire, plurielle et conflictuelle, mais gangrenée par la particratie aussi en voie d'autonomisation que la ploutocratie, ne suffit plus à garantir sa légitimité" , estime-t-il.

C'est la raison pour laquelle il défend l'idée maîtresse selon laquelle l'alternance ou la désignation en deux temps, soit l'élection des plus aptes et le tirage au sort d'autres, présenterait le maximum d'avantages. Pour le philosophe, rouvrir "notre pacte démocratique implicite" apparaît dès lors comme une absolue nécessité. C'est même son inspiration historique.

Avec un seul objectif : réinstituer la démocratie.

=> (1) "Pour un pacte démocratique. L'enjeu d'une double assemblée", Presses univ. de Louvain, 2022.