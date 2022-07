Accueil Débats Opinions Comment pensons-nous ? Découvrez-le à travers nos petits jeux, de façon joyeuse, légère ! Grâce à une cinquantaine de petits exercices, nous vous proposons de mieux comprendre les règles qui sous-tendent la pensée. Certains sont faciles, d’autres le sont moins. Mais que vous trouviez ou non la réponse n’est pas le plus important. Ce qui compte c’est d’apprendre à penser. Contribution externe ©Sergio Menendez - Cartoonbase

Quand on cherche ses clés ou une idée de cadeau, on pense. Quand on essaye de comprendre ce qu’un enfant veut dire, quand on joue au Scrabble, quand on se demande si Dieu existe,...