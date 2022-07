Nouvel accord énergétique en vue Union européenne-Azerbaïdjan : Bruxelles doit multiplier d’urgence ce type d’accords avant l’hiver

Par Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur Moyen-Orient relations euro-arabes/ terrorisme et radicalisation (*)

L'information est tombée discrètement avant le week-end : la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, doit se rendre à Bakou ce lundi pour sceller l'accord de sécurité énergétique qui permettra à l'Azerbaïdjan de fournir davantage de gaz à l'Union d'ici l'hiver prochain. Elle serait suivie dans les semaines à venir de la Commissaire européenne à l'Energie, Kadri Simson.

En mai dernier d’ailleurs, l’Allemagne avait signé un accord historique pour importer du gaz liquide, cette fois-ci du Qatar qui constitue aujourd’hui avec l’Azerbaïdjan une sérieuse alternative au gaz russe. Une dépendance qui s’élevait à 55% de ses importations jusqu’à avant la crise. Étape après étape, l’Union multiplie les partenariats pour compenser cette dépendance globale aux 155 milliards de m3 annuels provenant de Russie.

L’Azerbaïdjan avait condamné l’intervention russe en Ukraine

D’autres pays comme la France cherchent au cas par cas une issue de secours, mais c’est du niveau européen que la solution globale doit venir. L’accord à venir entre Bruxelles et Bakou en est un nouvel exemple. Et ce n’est pas pour déplaire à l’Azerbaïdjan, qui a été un des premiers pays de la région du Caucase à condamner l’intervention russe en Ukraine puis son invasion dès le 24 février dernier. Bakou a aussi été parmi les premiers à envoyer de l’aide humanitaire à Kiev, ce que n’a pas manqué de rappeler à maintes reprises Zelensky en remerciant le président Aliyev. C’est enfin un acte fort d’autorité et d’émancipation, au regard de l’Histoire, de Bakou à l’égard de Moscou. Histoire aussi de lui faire comprendre que toute expansion territoriale ne passera jamais par son pays.

Avec l'Arabie Saoudite et l'Iran aussi pour garantir son indépendance énergétique

Face à la crise violente que traverse le vieux continent depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, nous sommes confrontés à de nouveaux défis politiques, économiques, et financiers vitaux qui risquent de rendre de plus en plus compliqué notre quotidien. Des enjeux de sécurité vitaux pour l’Europe qui doivent pousser le vieux continent notamment à renforcer des partenariats solides qui la mettront à l’abri de pénuries potentielles dans les mois à venir. La visite de Joe Biden en Arabie Saoudite dernièrement, pour lui demander d’augmenter sa production, est la preuve que chacun des grands de ce monde essaie de garantir son indépendance énergétique

La crise ukrainienne nous a montré s’il le fallait encore que l’approvisionnement en gaz de l’Europe ne peut reposer uniquement sur un nombre réduit de fournisseurs, comme c’est le cas avec la Russie, qui à tout moment peuvent être bannis ou sous le coup de sanctions économiques qui nous impactent déjà directement. Jusque-là, l’Europe a opté pour une bardée de sanctions économiques contre Moscou mais semble bien incapable de décréter un blocus contre le gaz russe qui serait radical pour les finances de Moscou. On sait aussi au combien les yeux doux faits à Téhéran par les Occidentaux pour remettre en selle l’accord sur le nucléaire n’était pas tout à fait dénué d’arrières-pensées.

20 milliards de m3 de gaz azéri par an

Que sait-on de plus de l'accord qui sera signé entre Bruxelles et Bakou ? Un dialogue et une coopération active entre les deux entités ont lieu depuis quelques mois. Dès le début du mois de février dernier, une délégation européenne était à Bakou pour obtenir plus de gaz de l'Azerbaïdjan. A cette occasion, le Commissaire européen à l'Energie, Kadri Simson, déclarait : "Je veux remercier l'Azerbaïdjan pour ses efforts visant à augmenter les livraisons de gaz vers l'Union européenne via le corridor gazier sud-européen (Southern Gas Corridor). L'Azerbaïdjan a répondu à l'appel, confirmant sa fiabilité"

De quelle fiabilité parle-t-on ? On parle de 20 milliards de m3 de gaz azéri par an jusqu'au moins 2027 qui seraient vendus à l'UE. En 2021, c'était seulement 13,5 milliards de m3. Le 15 juillet dernier, Ilham Aliyev tenait un discours où il rappelait l'état de la coopération entre son pays et l'Union qui était sur le point d'aboutir sur ce nouveau fameux accord. La plupart des clauses ont été acceptées par les parties communes. Ayant eu plusieurs coups de fil avec le président du Conseil européen, Charles Michel, Aliyev a aussi rappelé que, en filigrane de l'accord énergétique en cours, l'objectif de cette coopération accrue était aussi la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie afin de faire avancer la paix dans le Caucase. La paix dans l'Union aussi, car ce sont les petites rivières qui font les fameux grands fleuves et Bruxelles aura besoin du plus grand nombre de partenaires possibles pour ne plus rebasculer dans la facilité d'un fournisseur majoritaire mettant l'Union en danger à tout moment.



=> (*) Enseignant en relations internationales, collaborateur scientifique du CECID (Université Libre de Bruxelles), de l'OMAN (UQAM Montréal) et de SAVE BELGIUM (Society Against Violent Extremism)