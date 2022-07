Accueil Débats Opinions "Votre aspirateur connecté est un espion" Oui, elles sont bienveillantes ces technologies qui accompagnent désormais nos vies. Mais le sont-elles vraiment ? En échange de quoi nous "bien veillent"-elles ? Et que changent-elles en nous ? Que devenons-nous en se fiant à leurs bulletins, à leurs écrans et à leurs algorithmes? C’est tout le sujet du dernier essai du philosophe français Pierre Cassou-Noguès, professeur à l’université Paris-VIII. Entretien. Bosco d'Otreppe Responsable des pages "Débats". Actualité religieuse.



Pierre Cassou-Noguès ©Emmanuelle Marchadour

Elles veillent sur nous, nous veulent du bien, nous informent, nous alertent, nous revigorent. C’est la montre de sport qui me dit que je peux courir un peu plus vite, que mon cœur bat de manière raisonnable. C’est le frigo connecté qui, demain, commandera en direct sur Amazon le beurre que j’ai terminé au déjeuner et qui me conseillera, sans doute, une huile...