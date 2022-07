Bonjour Alexander. Ici, c’est Emmanuel. Comment vas-tu ? Comment va la Vivaldi ?

Voici un dialogue imaginaire entre Emmanuel Macron et Alexander De Croo à propos des situations respectives de formation du gouvernement. Coalition, pacte de majorité et compromis sont des mots magiques en Belgique. Que la France va apprendre.

Un texte de Francis Delpérée, constitutionnaliste

EM. — Allo, ici Paris…

ADC. — Je ne réponds pas à la presse people. Inutile d’insister !

EM. — Ne t’énerve pas, Alexander. Ici, c’est Emmanuel. Comment vas-tu ? Comment va la Vivaldi ? Je ne m’immisce pas dans les affaires intérieures du royaume, mais ce ne doit pas être de tout repos : conduire un attelage à sept.

ADC. — Ah, c'est toi, Emmanuel. Je te rassure. Tout va bien. Je navigue. J'évite les récifs. Je fais preuve d'agilité et de patience. Comme on dit à Paris, fluctuat nec mergitur. On verra jusqu'à quand.

Un gouvernement sans majorité ? !

EM. — Tu as de la chance… Ici, ce n’est pas la joie. C’est pour cela que je t’appelle. Comment faites-vous, les Belges, pour composer un gouvernement alors qu’aucun parti ne dispose dans l’assemblée d’une majorité absolue ?

ADC. — Un seul parti, avec une majorité absolue ! Tu veux rire. C’est de l’histoire ancienne. C’est fini ici depuis 1921. Le suffrage universel et l’élection proportionnelle, sans parler des clivages communautaires, ont dynamité les partis existants. Une vraie mosaïque politique, y compris au Parlement.

EM. — Est-ce que je comprends bien ? Le parti qui est arrivé en tête lors des élections n’est pas investi des responsabilités de gouvernement. Alors même qu’elles ont connu un succès moindre, d’autres formations vont accaparer le pouvoir. C’est cela ?

ADC. — C'est bien cela. Je te donne un exemple. Celui de mon gouvernement. Lors des élections de 2019, la N-VA est arrivée en tête. 24 sièges dans une Chambre de 150. Mon parti, l'Open Vld — les libéraux flamands — a obtenu 12 sièges. À peine 8 %.

Mais en bout de course, le "vainqueur" a été relégué dans l'opposition et, moi, je suis Premier ministre. Vue de l'extérieur et même de l'intérieur, la réalité défie les lois de la logique et même de l'arithmétique. Mais pas celle de la politique belge.

EM. — Explique-moi, Alexander ! Comment fais-tu ? Un druide d’Ardenne ou de Campine a-t-il composé une potion magique ? L’a-t-il fait ingurgiter à tous ? Dis-moi. Où se procurer cet élixir ?

Coalition est le mot fétiche

ADC. — J'ai lu, comme toi, Astérix. Panoramix ne fait pas partie de la troupe. Le remède est à la fois plus simple et plus compliqué.

Plus simple. Il y a un siècle que nous composons, à chaque fois, une coalition. C'est le mot fétiche. Non seulement des francophones et des Flamands, à parité depuis 1970. Mais des courants politiques, de gauche et de droite, sans oublier le centre. Selon les cas, le balancier penchera un peu plus à gauche ou à droite. Par la force des choses et surtout des chiffres, le gouvernement prendra les couleurs de l'arc-en-ciel.

Plus compliqué aussi. Il faut accorder les sensibilités, tenir compte des susceptibilités et, surtout, régler les questions de programme. Cela prend du temps. Au niveau fédéral. Mais aussi au plan communautaire et régional.

EM. — C’est inimaginable ! La gestion du pays peut-elle rester en jachère ? Comment gouverner sans gouvernement ?

Il faut aussi un pacte de majorité

ADC. — Emmanuel, essaie de me comprendre. Je ne défends pas un modèle, celui du parlementarisme à la belge. Je me contente de t'expliquer la situation. Je te dis comment nous nous sortons, de manière plus ou moins honorable, de situations embrouillées, voire inextricables.

La crise n'a pas que des effets négatifs. L'accord conclu de manière laborieuse, c'est la bible du gouvernement. Il est complété par une déclaration du Premier ministre devant l'assemblée. Il scelle le pacte de majorité. Il fait l'objet d'un vote solennel de confiance à la Chambre des représentants.

À Paris, navigation à vue

EM. — Les Belges m'étonneront toujours. Nous sommes voisins. Cousins même. L'un et l'autre, nous avons un Parlement. Et un gouvernement. Mais nous ne travaillons pas dans le même environnement. Toi, dans un régime parlementaire qui puise ses racines à Westminster ou dans la IIIe République. Moi, dans un régime où il arrive que deux majorités s'affrontent : celle du président et celle des parlementaires.

Au lendemain des élections, je nomme un Premier ministre. Ou, plus exactement, je refuse la démission d'Elisabeth Borne puisqu'elle exerçait déjà la fonction. Je lui demande de composer un gouvernement. Elle communique à l'Assemblée le programme qu'elle a rédigé. Je sais qu'une majorité de députés ne lui sont pas acquis. Je lui conseille donc de ne pas réclamer la confiance. À l'opposition ou, plus exactement, à ses différents courants de déposer, s'ils le jugent utile, une motion de censure.

Et puis… Je naviguerai à vue en essayant de construire des compromis. Projet par projet. À petits pas, j'essaierai de bâtir une alliance. Et, si cela ne réussit pas, j'ai toujours en mains l'arme de la dissolution. Une menace et, en cas d'impasse, une porte de secours.

ADC. — Les compromis ! Autre mot magique, outre Quiévrain. Sans pour autant se compromettre. Sans aller à la pêche aux voix. En prenant la peine d’expliquer à une opinion publique prompte à dénoncer les magouilles et les arrangements d’appareils la rationalité des choix pratiqués.

EM. — Une question encore. Depuis les élections des 12 et 19 juin, un discours de plus en plus exalté célèbre les vertus du Parlement. C’est amusant. Les thuriféraires du Palais-Bourbon allumaient hier des braseros aux carrefours des gilets jaunes, ils préconisaient le tirage au sort pour constituer les institutions républicaines et ils envisageaient des panels citoyens pour colmater les failles de la démocratie représentative. Ils en reviennent. Sous le sceau d’un parlementarisme échevelé. As-tu rencontré le même phénomène en Belgique ?

ADC. La mise sur le pavois du Parlement n’a souvent pour objet ou pour effet que d’introduire une brèche dans une majorité qui devrait se révéler gouvernementale et parlementaire.

EM. — Merci, en tout cas, pour les réponses que tu as apportées à mes questions, fussent-elles naïves à tes yeux. Salut !

ADC. — N’hésite jamais à m’appeler. Même si, je le crains, les recettes locales ne te serviront pas beaucoup. Allez, à plus… A un de ces jours. À Bruxelles, à Paris ou dans quelque autre coin de la planète.