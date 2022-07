Esprit de finesse et esprit de géométrie

Série d'été (2/6) Le plaisir de penser - Page réalisée par Luc de Brabandere, philosophe d'entreprise

Nous avons besoin d’alterner les deux formes de pensée, mais certaines questions se posent rapidement.

- quand faut-il recourir à la divergence , quand faut-il recourir à la convergence ?

- où se trouve le centre de décision qui peut nous faire basculer de l’une dans l’autre ?

Non seulement il faut le faire souvent, mais il faut aussi le faire au bon moment.

Cela nous pousse à croire qu’il y a une troisième forme de pensée à “ l’étage du dessus ». Elle a une vue panoramique sur toutes nos facultés et actionne nos différents modes de raisonnement à bon escient. Peut-être est-ce cela l’intelligence, l’aptitude à bien utiliser ses aptitudes ?

Les huit exercices qui suivent illustrent cette difficulté de sélectionner le bon mode de pensée au bon moment. Ils font partie des grands classiques du genre. Pour vous encourager, voici un indice. Dans les deux premiers, il faut commencer par la pensée divergente, dans le troisième par contre c’est l’inverse, il faut attaquer de manière logique. Après, ce sera à vous de penser !

Exercice 1

Sélectionnez quelques nombres ci-dessous de telle manière que la somme soit égale à 100. Il n’y a pas de piège et chaque nombre ne peut être pris qu’une fois.

Il est évident que si vous essayez toutes les combinaisons possibles vous finirez par y arriver, mais cela vaut la peine d’essayer autre chose.

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

Exercice 2

Un tournoi de tennis est organisé par élimination directe. 80 joueurs sont inscrits, donc des matches de qualification sont organisés pour en éliminer 16 et constituer le tableau final. Au total du tournoi, combien de parties seront-elles jouées, finale comprise ?

Là aussi une addition donnera la réponse. Pourtant il y a moyen de la calculer instantanément. Et la méthode fonctionne même s’il y a mille inscrits au tournoi…

Exercice 3

L’âge des enfants du capitaine s’obtient, à la lecture de ce petit dialogue

-Bonjour mon capitaine, je voudrais connaître l’âge de vos trois enfants.

-Le produit de leur âge est égal à 36.

-… Il ne faudrait une information supplémentaire.

-La somme de leur âge est égale au nombre de marins qu’il y a sur mon bateau.

-Laissez-moi compter l’équipage.

Bon. Ai-je encore besoin d’un renseignement ?

-Oui, le plus jeune de mes enfants ne sait pas nager.

Exercice 4

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

Le sol d’une chambre a la forme d’un échiquier dont deux coins ont été enlevés. Pour recouvrir la surface quadrillée, un ouvrier dispose de 31 dalles composées chacune d’un carré noir et un carré blanc. Comme le stock est suffisant ( 31 x 2 = 62 ), il se met au travail. Comment doit-il procéder ?

Exercice 5

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

On vous demande de mesurer la diagonale AB d’une boîte parallelipédique, au moyen d’une règle graduée. Comment procéderiez-vous ?

Exercice 6

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

L’histoire se passe dans les Alpes. Un alpiniste expérimenté décide de faire l’ascension de la montagne qui le nargue en permanence. Un seul chemin est possible mais il offre un parcours très varié. Certaines portions sont simples et une marche rapide possible, d’autres sont escarpées et la progression plus lente. La montée du lundi, entrecoupée de pauses et d’arrêts divers, dure 12 heures. Parti à 7 h, l’alpiniste atteint le refuge à 19 h. Après une nuit de repos, il décide de redescendre dans son village. La chose est beaucoup moins fatigante et - pour le sport - il décide de faire la descente pratiquement d’une traite. Parti le mardi à 9 h, il arrive à 17 h 30 en bas de la montagne. La question est la suivante : existe-t-il un endroit du chemin où l’alpiniste passera à la même heure les deux jours ?

Pas facile ! Les vitesses sont variables, les pauses à des moments différents, et plus courtes à la descente…

Exercice 7

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

La scène se passe sur une rivière, devant la balise indiquant le kilomètre 12. Un rameur énergique, et porté par le courant, perd soudain son chapeau sans s’en rendre compte et continue à ramer pendant un quart d’heure avec le même entrain. Il constate alors la disparition de son couvre-chef et fait demi-tour à la rencontre de son chapeau flottant sur l’eau. Il rame à contre-courant en déployant exactement la même énergie, et récupère son bien à hauteur de la borne du kilomètre 13. On demande la vitesse du courant.

La première idée d’un mathématicien dans une situation pareille est de construire un système d’équations, de se jeter dans l’inconnu, ou plutôt dans les inconnues.

Pourtant un regard divergent sur le problème permet de le résoudre pratiquement sans calcul.

Exercice 8

©Sergio Menéndez de www.cartoonbase.com

Soit deux verres, remplis respectivement des liquides A et B. Les volumes de départ sont identiques. On prend une cuillère du liquide B que l’on verse dans le verre A. Après avoir remué, on ramène une cuillère du mélange que l’on reverse dans le verre B

La question est la suivante : y a-t-il alors plus de B dans A ou de A dans B ?

Solutions des exercices



1) Il est utile de remarquer que ces nombres ont quelque chose de particulier… Tous sont des multiples de trois sauf deux qui sont des M3 + 2. Mais si on combine les M3 entre eux, on ne peut jamais arriver à 100 qui est un M3 + 1. La solution comprendra donc nécessairement 53 et 17, seule manière d’obtenir un M3 + 1.

2) 79, car une partie élimine un joueur et à la fin du tournoi il n’en reste qu’un.

3) Les différents produits et sommes possibles sont 36 x 1 x 1 (38), 18 x 2 x 1 (21), 12 x 3 x 1 (16), 9 x 4 x 1 (14), 9 x 2 x 2 (13), 6 x 6 x 1 (13), 6 x 3 x 2 (11) et 4 x 3 x 3 (10). Le nombre de marins n’a évidemment aucune importance. L’information essentielle est qu’il persiste une ambiguïté malgré la connaissance de la somme des âges. Autrement dit, seuls les triplets qui font 13 sont encore à considérer. Or il y a un cadet. Les jumeaux ont donc 6 ans et le plus jeune un an.

4)C’est impossible. Les dalles comportent 31 carrés blancs et 31 carrés noirs qui ne pourront jamais recouvrir un échiquier tronqué qui en aura 32 d’une sorte et 30 de l’autre.

5)Il faut poser la boîte sur le coin d’une table et la faire glisser d’une largeur égale à la sienne. Un espace virtuel est ainsi créé, identique, dans lequel il suffit de mettre la règle pour connaître la distance demandée.

6) Imaginons les deux journées superposées. De toute évidence les deux alpinistes (celui du lundi et celui du mardi) se croiseront. Et à ce moment, ils seront bien au même endroit et à la même heure. La réponse est donc : oui… évidemment.

7) Imaginons un instant la rivière infiniment large, jusqu’à en oublier que le courant a une vitesse.Il est facile alors de voir que si le rameur s’éloigne pendant 15 minutes de son chapeau, il mettra également 15 minutes pour le retrouver après avoir fait demi-tour. Et ce, quelle que soit la vigueur constante avec laquelle il rame. Le chapeau aura donc parcouru 1 km en 30 minutes et la vitesse du courant est de 2 km/h.

8) Les concentrations sont identiques. Puisqu’ après l’aller-retour de la cuiller les volumes dans les deux verres sont égaux, tout volume de B retrouvé dans A doit nécessairement correspondre à un volume identique de A déversé dans B.