"Le deuil peut être vécu comme une extraordinaire aventure avec soi-même"

C'était un matin d'avril, un "joli matin printanier" couronné d'un ciel "fichtrement beau" qui ne laissait rien au tragique. Sans crier gare, pourtant, Claude, le mari de Christine, tombe et décède, alors qu'il fait le tour de son jardin. "Tout de suite instinctivement je sais que c'est grave", écrit aujourd'hui la journaliste chrétienne française, connue pour ses "écrits de combats" progressistes (Anticatéchisme pour le christianisme à venir ; La Bible racontée comme un roman ; Jésus, l'homme qui préférait les femmes…).

Dans L'Inconsolée, elle livre cette fois un récit intime - mais universel - qui parle d'elle, de son deuil, mais sans jamais s'imposer. Durant deux années, écrit-elle, elle n'aura "cessé de balancer entre deux côtés, celui de la vie et celui de la mort". Son livre raconte son rude et long combat pour ne pas basculer, pour continuer à vivre et pour affronter un terrible tourment intérieur : comment vivre pleinement le présent qui est donné, sans avoir l'impression de trahir, d'oublier, de tourner la page du grand amour vécu avec son mari ? Comment aimer l'un et l'autre ? Le récit que livre Christine Pedotti est bien celui-ci : l'histoire "de la réconciliation qu'il a fallu qu['elle] opère entre la fidélité à l'amour et le désir de vivre".

"Et j’ai fait du café." Telle est la première phrase de votre récit. Le corps de Claude est allongé dans le jardin, les secours sont autour de lui et, vous, vous avez mis en route la bouilloire, compté les cuillères de poudre moulue et jeté l’eau dessus. Voici ce que fut votre première surprise : la vie quotidienne continue alors même qu’un drame fracture l’existence…

Oui. D’ailleurs, quand je fais du café ce matin-là, le décès de Claude n’est même pas prononcé. Et c’est bien cela qui m’a surprise : comment pouvons-nous faire quelque chose de si ordinaire dans un moment aussi extraordinaire ? Ce rapport entre le tragique et le trivial engendrera une tension dans laquelle je serai sans cesse durant les mois qui suivront. La vie quotidienne s’impose ; c’est déchirant et, en même temps, c’est cela qui permet de survivre.

Qui était Claude, et qui était-il pour vous ?

Claude fut l’incroyable partenaire d’une conversation que nous n’avons jamais cessée durant 38 ans. Je partageais avec lui le lieu le plus intime de moi-même. Au fond, c’était sur les choses extérieures - l’organisation du quotidien - que l’on s’entendait le moins, alors que notre conversation portait sur l’intime, la métaphysique, les questions spirituelles. Nous passions notre vie à nous raconter notre façon d’envisager le monde dans sa pesanteur et dans sa légèreté. Nous avions conscience de bénéficier d’une sorte de privilège qui était que l’émotion des premiers jours ne s’était jamais éteinte. Et puis, Claude était un personnage baroque et pléthorique, un immense raconteur d’histoires à la fois plein de fantaisie et de mélancolie.

Les morts ne nous laissent pas que des souvenirs, écrivez-vous. Que Claude vous a-t-il laissé ?

Sachant que j’accepte de l’épouser alors que j’ai juste 21 ans, je ne sais même pas qui je suis sans lui. Nos proches avaient une sorte de mot-valise qui s’appelait "Christine-et-Claude". Et, au fond, je suis toujours un peu "Christine-et-Claude". Finalement, alors que j’ai cru que la part de Claude était déchirée, l’apprentissage que j’ai fait est qu’elle est revenue non comme des souvenirs, mais comme quelque chose qui me constitue profondément. C’est un sentiment très fort. Durant les 38 ans avec lui, je me suis heurtée à son altérité. Je me suis constituée avec et contre cet autre qui était incroyablement irritant dans les petites choses du quotidien, car il n’était pas le même que moi, et pour qui j’éprouvais en même temps une forme d’émerveillement. C’est cette tension qui fit la puissance de notre lien.

L’histoire que vous racontez est un combat pour "choisir la vie" et pour ne pas glisser du côté de la mort. Avez-vous dû poser un geste ou une parole pour gagner ce combat ?

L'un des moments les plus douloureux fut celui où je me suis dit : "Ce n'est pas moi qui suis morte." Moi, je fais ma déclaration d'impôts, je m'intéresse à mes points retraite, je cultive mon jardin… Je suis assignée ici et maintenant. Durant trois mois après sa mort, j'ai écrit à Claude tous les jours. On n'interrompt pas comme cela un dialogue de près de 40 ans. Mais j'ai le souvenir vif de lui avoir dit à un moment donné : "Maintenant, il faut que je te laisse."

Quelle phrase mystérieuse…

Quand je la prononce à haute voix, comme pour me l'entendre dire, je sais que je me dis alors "chacun son destin". Nous avions un destin commun, et voilà que nous allons avoir un destin séparé. De celui de Claude, je ne sais rien. J'espère des choses, mais je ne sais rien. De mon destin à moi, en revanche, il y a des choses que je sais : j'ai des gens à aimer, des initiatives à prendre, une vie… Et en cela j'ai découvert ce puissant, mais douloureux, désir de vivre.

Douloureux, car, quand vous souhaitez poursuivre votre vie, vous avez l’impression de trahir Claude et son souvenir ?

Oui, comme si continuer de vivre et continuer à l'aimer n'étaient pas compatibles. Je comprends merveilleusement bien les gens qui restent "coincés dans le deuil", car la pensée - même douloureuse - de l'autre, c'est encore du lien avec l'autre. C'est pour cela que, dès que je dis "il faut que je te laisse", sans doute six mois après son décès, je sais qu'il s'agit d'un moment décisif et impératif.

Et qui ne consiste pas à tourner la page…

Non… Je n’ai en tout cas pas éprouvé ce sentiment…

Un an après son décès, vous liez vos deux alliances et vous les jetez dans la mer. Quel fut le sens de ce geste s’il ne fut pas celui de passer à autre chose, d’écarter le souvenir de votre relation ?

Il a fallu que j’affirme que le monde des vivants et celui des morts étaient séparés. D’abord parce que je me heurtais au monde de la mort, à l’incompréhensible de la mort. C’est parce que mon intelligence ne pouvait pas la comprendre que j’ai dû opérer par des modes symboliques et rituels qui sont très différents des modes analytiques, car ils mettent en jeu le corps et les émotions. Jeter nos deux alliances, c’était accepter cette séparation, le fait qu’il y avait une vie après la mort de Claude, mais pas pour autant sans lui. D’ailleurs, récemment, je me suis remise à porter ma bague de fiançailles, que je ne portais plus. Et quand je la mets le matin, c’est vraiment comme si je faisais un clin d’œil joyeux à Claude.

L'autrice Christine Pedotti. ©Géraldine Aresteanu

Devrions-nous redécouvrir l’importance des rites ?

Nous ne sommes pas que des êtres analytiques et intellectuels, nous sommes aussi profondément symboliques. Nous devrions donc cultiver les rites, et pas uniquement autour du deuil, mais aussi à l’occasion des naissances, des naissances de l’amour ou même quand on se sépare, que les histoires d’amour se délitent. Si nous étions capables de poser des gestes et des paroles à ce moment-là, nous nous en sortirions sans doute mieux.

Le titre de votre ouvrage est "L’Inconsolée". Pourquoi pas "L’Inconsolable" ?

J’ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j’étais si rétive à l’idée d’être consolée. Ni la perte de Claude ni la mort en tant que telle ne sont consolables, et je reste farouchement en colère, je ne laisse rien à la mort, pas même la consolation. C’est pour cela que j’ai essayé d’employer d’autres mots. J’aime l’idée de la réparation. Quand on est réparé, on n’est pas indemne. Je ne le suis pas et je n’ai pas envie de l’être. Je ne veux rien retirer des instants de cette vie avec Claude, ni des trois ans que je viens de vivre sans lui. Tous ces instants m’appartiennent et me fabriquent.

Après trois ans, ce combat pour ne pas tomber du côté de la mort est-il gagné ? Où se joue-t-il encore tous les jours ?

Je dirais qu'il est gagné. J'ai le sentiment très fort d'être "après". Et ce sentiment est accompagné d'une interrogation, presque adolescente, qui est de me dire "Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?" Je n'avais rien demandé, j'aurais adoré que l'on finisse comme deux petits vieux, Claude et moi, mais, dès lors que ce n'est pas le cas et que j'ai 62 ans, je me dis que je peux raisonnablement envisager que s'ouvre devant moi un large bout de vie.

Vous parlez même d’une liberté nouvelle…

Oui, et c’est quelque chose que j’accepte. J’accepte d’être dans l’après-Claude, tout en restant fidèle à ce que nous avons été.

Quel conseil donneriez-vous aujourd’hui à quelqu’un qui est touché par la mort d’un proche ?

L’amitié a beaucoup compté pour moi. Certaines paroles m’ont été très précieuses, et on ne peut franchir seul cette redoutable étape. Le paradoxe, c’est que j’ai envie de dire que le deuil peut être vécu comme une extraordinaire aventure avec soi-même. Le sentiment premier est que ce face-à-face avec la mort est une catastrophe. Pour autant, on peut essayer de le vivre en se disant qu’au-delà de ce sentiment il s’agit peut-être aussi de la véritable aventure de la vie.