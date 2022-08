Pierre Defraigne, fervent européen, s’en est allé

Ce lundi 1er août, nous apprenions le décès, survenu le même jour, de Pierre Defraigne qui aura consacré à l’Union européenne de larges pans de sa vie.

Né le 13 février 1940 à Roclenge-sur-Geer, dans la commune de Bassenge, père de famille et époux de Christine Van Roye, Pierre Defraigne était économiste de formation et se dévoua rapidement à la politique en tant qu’attaché au cabinet du ministère belge de l’Intérieur (1963-1964) puis au Conseil national de la politique scientifique (1965-1966).

C’est au début des années 1970 qu’il prit les chemins de l’Union dont il fut fonctionnaire jusqu’en 2005. Il fit d’abord partie des cabinets des commissaires Albert Coppé, Jean-François Deniau et Claude Cheysson, avant de devenir chef de service à la direction générale du Budget. Il fut ensuite directeur de cabinet d’Étienne Davignon - vice-président de la Commission européenne -, et de Pascal Lamy - commissaire européen pour le Commerce -, après avoir été directeur des Relations Nord-Sud. Il terminera son parcours institutionnel en tant que directeur adjoint à la DG Commerce.

Passionné de l’Europe, Pierre Defraigne fonda ensuite l’Eur-Ifri, la branche bruxelloise de l’Institut français des relations internationales. Il fut aussi le directeur de la Fondation Madariaga-Collège d’Europe dédiée à la promotion d’une réflexion originale sur le rôle de l’Union européenne.

"Au-dessus de la mêlée partisane"

"Je me souviens d'un homme loyal, imaginatif, efficace, souligne aujourd'hui Étienne Davignon. Pierre Defraigne était vraiment un homme complet, humain et doté d'un grand sens de l'humour."

" J'ai très souvent travaillé avec Pierre Defraigne, et je suis fortement touché par l'annonce de son décès", a réagi Marc Eyskens, ancien Premier ministre belge, auprès de La Libre. "Il fut un défenseur d'airain de la construction européenne, fort de convictions établies mais toujours ouvert au dialogue. Lorsqu'il travaillait à la Commission, nous allions le voir pour comprendre le dessous des cartes qu'il savait déchiffrer avec talent. Il était pour nous une source d'informations importante, toujours critique envers une Union qui manquait parfois de logique et d'énergie, mais au-dessus de la mêlée partisane. Il avait presque fait ses armes auprès des pères fondateurs de l'Europe dont il poursuivit le travail à sa manière. Il considérait le personnalisme sans frontière, universel, comme un trésor à faire fructifier."

Compagnon de route de "La Libre Belgique"

Depuis de nombreuses années, Pierre Defraigne rédigeait des chroniques dans La Libre, déchiffrant les enjeux européens et les évolutions profondes de l'actualité avec une précision factuelle jamais prise en défaut. " Je lisais toutes ses chroniques et les découpais très régulièrement, ajoute Marc Eyskens. Elles mériteraient d'être rassemblées et éditées. Il avait la capacité de regarder au-delà des frontières de l'Union, notamment vers la Chine. "

" Je ne connaissais pas personnellement Pierre Defraigne ", réagissait ce mardi Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne. "Si je ne partageais pas tout ce qu'il pensait, je lisais ce qu'il écrivait dans les pages Débats de La Libre. J'appréciais son regard critique et large. Il nous aidait à comprendre les enjeux. Ses écrits ont joué un rôle dans ma réflexion sur l'Union européenne. "

La rédaction de La Libre Belgique adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Pierre Defraigne.

"La bataille est civilisationnelle" Extraits de ses chroniques

Dans sa dernière chronique, publiée dans La Libre Belgique du 13 janvier (1), Pierre Defraigne en appelait à un sursaut civilisationnel de l'Union.

" De grandes voix, issues du fond des âges, ont traversé les siècles et forgé l'âme de l'Europe selon une gageure : la dialectique entre la raison et la foi. D'un côté, la raison critique héritée des Grecs s'est avérée le fondement de la science moderne, mais a aussi servi de banc d'essai à la démocratie à Athènes. D'un autre côté, le monothéisme naissant en Asie et le message de l'Évangile vont articuler les racines des droits de l'homme et consolider cette démocratie, lui fournissant sa base éthique. La civilisation occidentale est ainsi le produit de l'interaction entre la raison grecque et l'eschatologie catholique.

[Aujourd'hui cependant], l'emprise la plus profonde exercée par les États-Unis sur l'Europe tient à la manière de penser : l'Europe a cultivé longtemps la tradition des humanités classiques entendues comme l'histoire, la philosophie, le questionnement religieux, l'art sous toutes ses formes. La pensée américaine est fonctionnelle et pragmatique : améliorer la façon de faire par la compétitivité et la productivité. […] L'Europe ferait fausse route en recherchant à tout prix le leadership américain dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur le monde.

[Elle] doit d'abord se mobiliser pour revivifier sa démocratie, et pour cela renouer avec les fondements de sa civilisation authentique : l'humanisme et l'intériorité. Il ne s'agit rien de moins pour la démocratie européenne que de reprendre le contrôle du capitalisme et de la technologie.

Il ne lui suffit pas de s'assurer une autonomie militaire, technologique, financière et monétaire. Elle doit d'abord recréer chez elle un nouvel équilibre entre l'environnement, la maîtrise de la technologie et le partage plus équitable des ressources au-dedans et avec le reste du monde. La clé de la démocratie européenne se trouve dans la civilisation retrouvée. "

La marche "verte"

Cet enjeu civilisationnel, Pierre Defraigne le voyait aussi sur le plan de l'écologie. Le premier août 2021 (2), il lisait dans le nécessaire engagement "vert" de l'Europe "un double processus historique d'intégration politique et de progrès vers la puissance globale".

" La feuille de route de la Commission von der Leyen [en faveur du climat] s'inscrit dans un gigantesque effort de coopération et de normalisation internationales tel que le monde n'en a jamais connu. Elle offre la seule alternative à l'autoritarisme chinois ou à la violence sociale et raciale du modèle américain ", écrivait-il alors.