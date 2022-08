Corps, climat, islam... les jeunes s'expriment

Voici un ensemble de courriers rédigés par des adolescents (1)

Je ne sais pas vraiment si ce que je vais écrire sera intéressant pour qui que ce soit, mais c’est quelque chose qui me tient à cœur et que je voudrais partager, dans le but, peut-être, de permettre à certaines personnes de se reconnaître, de se sentir moins seules.

Je suis née dans une famille très bienveillante, mes parents se sont toujours démenés pour mes sœurs et moi. Quand j’étais petite, nous n’avions pas beaucoup d’argent. Ma mère faisait plusieurs petits boulots et mon père, je ne me rappelle pas exactement s’il travaillait.

Je n’ai pas énormément de souvenirs positifs de mes parents et il m’arrive d’ailleurs de m’en vouloir à ce sujet car ils ont fait de leur mieux. Ma mère est dépressive depuis ses 13 ans, je ne pense pas qu’elle soit déjà réellement sortie de ses dépressions. Elle a toujours été en décalage avec les autres. Elle a eu ma grande sœur à 21 ans avec un homme que je ne connais pas. Ensuite, elle m’a eue à 27 ans, puis ma petite sœur, un an et demi plus tard.

Mon père, lui, a eu une enfance difficile. Il n’a pas connu son père et il a quitté son foyer à 16 ans. Il est tombé dans la drogue et la scarification. Mon père a un trouble borderline.

Maintenant que j’ai planté le décor, je voudrais parler du rôle que j’ai eu dans ma famille. Quand ma sœur est née, on avait à peine un an et demi de différence et je me suis rapidement attachée à elle. Plus on grandissait, et plus on devenait inséparables. Nous étions pourtant complètement opposées : ma sœur avait un fort caractère et a toujours eu beaucoup de colère en elle. Elle piquait souvent des crises. Moi, j’étais plutôt une petite fille discrète, calme, dont personne ne s’inquiétait. On me répétait souvent que j’étais trop sensible.

Quand j’ai eu 7 ans, mes parents ont divorcé. Un peu avant cela, ma mère avait changé de travail et devait donc partir assez tôt et rentrer assez tard. À partir de là, je suis devenue le parent responsable de ma petite sœur. On devait se réveiller toutes seules et aller à l’école. J’étais la plus grande, donc je devais faire à manger à ma sœur, vérifier que les portes étaient fermées, éteindre les lumières, etc. Toutes ces tâches ne me dérangeaient pas, j’étais la seule à pouvoir le faire. Mais ma sœur a commencé à avoir de plus en plus de crises de colère. Elle se défoulait sur moi. Ce qui était au début des crises de petite fille se sont transformées en coups, en violence. J’étais bien trop petite pour gérer une enfant.

Mais je ne voulais pas créer de problème, je ne disais rien. Je ne voulais pas les embêter parce qu’ils étaient fatigués. J’ai fini par m’habituer aux crises de ma sœur et j’ai commencé à me renfermer sur moi-même. Je n’ai plus été sociable, sans me faire de vrais amis. C’est à la rentrée en secondaire que ma vie s’est compliquée. Je continuais à m’occuper de ma sœur sans savoir qui j’étais moi-même. Je voulais seulement être invisible.

Ma sœur, elle, avait une amie. Elles se moquaient de moi, de mon apparence, de mes habits, tout en continuant à piquer des crises de colère. Elle pouvait, d’un moment à l’autre, changer complètement de visage, avoir une vraie rage, me frapper, puis oublier.

Je voudrais dire à tous les enfants qui, comme moi, ont dû prendre une place qui n’est pas la leur : vous êtes légitimes. Vous avez le droit de ne pas prendre ces responsabilités parentales, vous avez le droit de dire que vous avez trop à supporter. Vous ne devez pas être les parents, ce n’est pas votre rôle.

Suzon, 16 ans

Nous sommes au début des vacances et dans quelques jours, nous partons au Maroc.

Pour m'accompagner durant ce périple, j'ai décidé d'acheter un livre dont une amie m'a parlé : Soufi mon Amour, d'Elif Shafak. Je voulais faire de ce voyage un voyage spirituel. J'étais en plein questionnement religieux et j'avais besoin de réponses. Je suis née musulmane ou, plus précisément, mon entourage proche a fait mienne cette religion à ma naissance. Je l'ai suivie comme ma famille l'a suivie.

Au fur et à mesure que je grandissais, je prenais conscience de quelque chose. De quelque chose liée aux règles que j’appliquai sans vraiment les questionner, et j’avais du mal avec cette idée. J’avais du mal à me dire que cette croyance, celle qui rythme ma vie, était un peu comme un trait biologique que j’ai hérité et sur lequel je n’ai aucune emprise. D’où le début d’une remise en question sur ce qui m’a en partie construite.

Je me demandais quelle était réellement ma place dans la naissance de ce qui avait été ma propre spiritualité.

C’est le jour J.

Avec la voiture chargée plus que de raison, nous voilà sur les routes qui mènent vers le pays de mes ancêtres. Après quelques heures, j’ouvre le bouquin, je lis la première page et je suis emportée. Je lis avec passion l’histoire vraie de Shams de Tabriz et Djalâl ad-Dîn Rûmî au XIIIe siècle en Iran. L’un est mystique soufi, l’autre est poète, ouléma (donc "homme de religion" en arabe), écrivain et philosophe.

Leur rencontre prédestinée va bouleverser leurs êtres. Transcendés par le soufisme, ils vont vivre une histoire d’amitié et d’amour forte et indescriptible.

Lorsque j’ai fermé le livre, mes questionnements ont trouvé leurs réponses : "je veux devenir soufi". Le soufisme est une branche plus spirituelle de l’islam.

Sa philosophie se résume en un mot : l’amour. L’amour que Dieu nous porte, l’amour que nous portons à Dieu. L’amour qui relie l’homme à l’homme, l’homme au monde, l’homme à l’humanité.

Dans cette idéologie, il faut apprendre à se décharger du poids des règles, du poids de la culpabilité religieuse, remettre en question ce qui est interdit et/ou autorisé. Trouver un réel sens aux principes que nous adoptons, et se défaire de l’image d’un dieu punisseur, maître absolu de nos vies. Tout cela afin de faire éclore une foi sincère et voulue. La bienveillance, la chaleur, la douceur, se dégagent de ce courant dont je suis tombée amoureuse. Il correspondait à qui j’étais. Cet islam est universel, parce qu’à travers la religion, il fait exister l’autre, peu importe sa croyance.

À leur époque, ces personnes avaient un regard allant au-delà de ce qui est perceptible. Apprenons d’eux. Je terminerai cette lecture par une des quarante règles de l’amour qu’a rédigées Shams de Tabriz :

"Une vie sans amour ne compte pas, ne vous demandez pas quel genre d’amour vous devrez chercher. Spirituel ou matériel, divin ou terrestre."

Oriental ou occidental, l’amour n’a pas d’étiquette ou de définition. Il est ce qu’il est, pur et simple. L’amour est l’eau-de-vie et un être aimé est une âme de feu. L’univers tourne différemment quand le feu aime l’eau.

Fati, 24 ans

Après tout, c’est quoi un corps ? Pour certaines personnes, c’est un outil de travail, pour d’autres, un moyen de locomotion. Encore d’autres vous diront que c’est la maison de leur âme. Mais pour moi, c’est synonyme de douleur.

Mon corps me fait mal, je lui fais mal et notre relation a toujours été conflictuelle. Nous nous disputons souvent, mais nous sommes d’accord sur une chose : le monde extérieur est plus toxique que notre relation.

En réalité, notre cohabitation à été difficile à cause du monde extérieur. J’aimais bien quand on jouait au foot ensemble, qu’on grimpait aux arbres. Puis, il a évolué et on m’a dit que je ne pouvais plus faire ce que j’aimais car mon corps avait choisi un autre avenir.

C’est là qu’on a commencé à ne plus s’écouter. Je le laissais dépérir car je ne voulais plus en prendre soin. Pour se venger, il me faisait souffrir en évoluant. Pendant ce temps, le reste du monde aussi s’attaquait à nous, nous montant l’un contre l’autre.

Plus les années passaient, plus je développais une haine envers mon corps. Puis un jour, il a abandonné. Ce jour m’a fait prendre conscience qu’on avait besoin l’un de l’autre, malgré nos divergences. Je ne pouvais pas vivre sans lui, et il était inutile sans moi.

Cet épisode m’a fait prendre conscience qu’on souffrait tous les deux. Même si la cohabitation est compliquée, nous formons un tout à deux. Nous avons été insultés, frappés, touchés, tout comme nous avons été câlinés, complimentés et aimés ensemble.

Je ne suis toujours pas en accord avec lui, avec ce qu’il est, ce qu’il fait, mais j’ai compris que ce n’était pas sa faute. Notre relation n’est pas la plus saine et sereine, mais c’est la nôtre.

Alex, 16 ans

J'ai laissé se construire un vide

profond comme un puits sans eau.

Au centre du village, ce puits stérile,

dépouillé de sa fonction première, se laisse facilement remarquer.

Longs comme des jours sans pain, les cous des animaux se penchent

mais la terre en contrebas ne reflète pas leur gueule souriante, leurs cils doux.

"Il n'y a plus rien ici", ai-je envie de leur dire, mais j'ai trop soif

Soif de retrouver mes amis, ma famille, une planète verdoyante.

Sur cette terre aride ne germent que la Désolation et la Détresse.

Ces deux complices se sont frottés les mains quand la dernière goutte du puits a été bue.

Maintenant, ils comptent les grains de sable comme je comptais mes pièces d'or.

M'abreuver de soleil m'est impossible.

Je me dessèche comme une momie au creux du désert.

Elise Zurstrassen

(1) Les courriers publiés dans cette page (excepté celui d’Elise Zurstrassen) ont été envoyé par Scan-R. Scan-R est une association qui organise des ateliers d’écriture et accompagne des jeunes de 12 à 25 ans pour les aider à s’exprimer par écrit. La finalité de ce projet est de permettre aux jeunes de se raconter sur des sujets dont ils sont acteurs ou témoins. "Notre idée, peut-on lire sur le site de l’association, c’est que donner la plume, le Bic, le stylo, le crayon ou encore le clavier aux jeunes - et en particulier aux plus exclues et exclus - c’est mieux que de donner des cailloux… Quand le caillou casse, détruit, abîme ou amoche, l’écriture, et le processus qu’elle exige, permet de se raconter, de se confier, d’imaginer et dessiner de nouvelles pistes qui ne soient pas de nouveaux rêves mais une nouvelle réalité." Scan-R propose des ateliers aux structures rassemblant des jeunes (Maisons de jeunes, prisons, hôpitaux psychiatriques…). Les ateliers se déroulent avec un animateur ou une animatrice associé à un ou une journaliste. Infos : https://scan-r.be/