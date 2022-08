Accueil Débats Opinions Comment être une bonne ou un bon chef? Qu'est-ce qu'un bon gouvernant? Qu'est-ce que la juste autorité? Faut-il un leader en toutes circonstances? Le réalisateur Patrice Cros revient sur ces questions en s'appuyant sur la règle bénédictine, un texte écrit par un religieux solitaire il y a quinze siècles et qui reste d'une extraordinaire justesse, affirme-t-il. Bosco d’Otreppe ©Pexels

Été comme hiver, les hôtelleries des abbayes ne désemplissent plus. Motivés par une démarche de foi, une quête de spiritualité ou le besoin de prendre du champ et de goûter au silence, les retraitants sont de plus en plus...