Les Chiliens disent non au projet de Constitution : une mauvaise nouvelle pour l’environnement

Une carte blanche de Céline Boulenger, macroéconomiste chez Degroof Petercam

En début d’année, après de nombreuses manifestations liées aux inégalités sociales et à l’urgence climatique, 155 Chiliens avaient été élus pour écrire une nouvelle Constitution qui remplacerait celle héritée de la dictature de Pinochet. Au travers de ce projet résonnaient des questions existentielles pour l’avenir du pays, tel que l’impact économique, social et écologique de l’extraction de lithium au Chili, ou la montée des inégalités sociales et la place du gouvernement dans la société Chilienne, ou encore un besoin pressant de protéger la faune et la flore du pays contenant le plus d’espèces endémiques au monde. On peut le dire, ce projet représentait ce que chacun de nos pays devra mettre en place d’une façon ou d’une autre : repenser notre façon de consommer, de produire, repenser la place du gouvernement dans l’économie et dans la lutte contre les inégalités sociales, cela en espérant enclencher la vitesse supérieure de la transition écologique.

Un pays riche en ressources naturelles mais le plus inégal de l’OCDE



Le Chili est un des pays les plus riches d’Amérique latine, et cela en grande partie grâce à ses ressources naturelles telles que ses mines de charbon et de cuivre (un enrichissement qui fut très inégal). Aujourd’hui, il est également le deuxième plus grand producteur de lithium (derrière l’Australie), un composant indispensable aux batteries de voitures électriques. Il a donc toute sa place dans la transition écologique : de part l’importance de protéger sa biodiversité, mais aussi de part son rôle dans la chaîne de production mondiale des voitures électriques. Toutefois, si le Chili veut éviter les erreurs du passé et connaître de nouvelles vagues d’instabilité sociale, il faut que l’extraction du lithium soit régulée intensivement pour limiter son impact écologique, et pour éviter qu’elle enrichisse les plus riches au détriment du reste de la population. Effectivement, le Chili est le pays le plus inégalitaire de l’OCDE car son système d’impôts et de transferts n’apporte pas grand-chose en termes de redistribution des richesses (plus de la moitié des ménages sont classifiés comme vulnérables économiquement).

Le problème du manque d'eau

Dans le nouveau projet de Constitution qui fut terminé en juillet dernier, ces préoccupations sociales et écologiques furent clairement prises en compte puisqu’il mettait en valeur un pivotement vers une "démocratie écologique". En plus de nombreuses mesures pour combattre les inégalités sociales, ce projet aurait donné aux ressources naturelles des droits constitutionnels, et imposé au gouvernement de protéger et respecter ceux-ci. Il proposait également de réguler sévèrement l’extraction de ressources naturelles (que ce soit de cuivre ou lithium). De plus, le projet aspirait à mettre un terme à la privatisation extrême de l’eau au Chili, qui souffre d’une crise de l’eau importante (la moitié de sa population vit dans des régions souffrant de pénurie extrême). En effet, le pays d’Amérique latine fait face à treize années consécutives de sécheresse (la "méga sécheresse" comme certains l’appellent), et l’approvisionnement en eau se fait de plus en plus compliqué. Cette nouvelle constitution devait donc aussi permettre au Chili à s’adapter à l’impact déjà bien présent du changement climatique sur une ressource essentielle à la survie de tous ses habitants, mais aussi de son système économique (qui dépend de secteurs utilisant énormément d’eau comme les mines, l’exploitation forestière et l’agriculture).

Une proposition sans doute trop extrême

Toutefois, le peuple chilien a dit un "non catégorique" à ce projet de Constitution. Une déception d’un point de vue politique, mais aussi pour la lutte contre le changement climatique. C’est sans doute parce que la population perdait la foi envers le président Gabriel Boric et son gouvernement, mais aussi parce que leur proposition s’est avérée "trop extrême" (surtout au niveau de la redistribution des richesses), que la population l’a rejetée. D’un point de vue environnemental, nos politiciens peuvent en tirer plusieurs leçons : 1. la transition écologique passera d’abord par la confiance des ménages envers leurs représentants politiques, 2. aucuns secteurs ni tranches de la population ne peuvent être laissés de côté, 3. tenter de résoudre la montée des inégalités en même temps que la crise climatique peut amener à des impasses politiques (mieux vaut séparer les deux piliers, même s’ils sont tous deux importants et interconnectés). Dans tous les cas, mener à terme la transition écologique (que ce soit au Chili ou chez nous) sera une danse plus que délicate.