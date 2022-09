Selon une étude, les personnes vivant de gratitude et de reconnaissance vivent sept ans en plus

Dans un monde qui semble s’effondrer, comment croire à l’avenir et être plus heureux? Optez pour la gratitude pour mieux vivre ensemble est la conclusion d'une étude américaine.

Risque d’attaque nucléaire". "Incendies en France". "Chiffres alarmants sur le décrochage scolaire". "Nouveau virus". "Températures caniculaires". "Cas de variole du singe". Telles sont les nouvelles qui nous envahissent tous les jours et parasitent notre vision de la vie. Les médias nous assaillent de nouvelles négatives provoquant en nous le repli et l’individualisme, et le verre est toujours vu à moitié vide.

Dans un monde qui semble s’effondrer, comment croire à l’avenir ? Peut-on réellement être heureux ? Comment penser de manière collective ?

La société fait face à de nombreuses inquiétudes, les jeunes et les moins jeunes sont anxieux. L’avenir semble compromis et cela peut mener à un comportement défaitiste et désespéré. Nous devons chercher une nouvelle voie, pour voir le verre à moitié plein, pour reprendre confiance et pour ouvrir une nouvelle piste afin de construire le monde de demain.

Aujourd'hui, pourtant, si on choisissait d'être heureux ? Et s'il s'agissait - pour cela - de changer avant tout son regard et de changer de perspective sur les événements ? Et si la joie permettait à chacun de mieux vivre ensemble ? La psychologie humaine a en elle-même toutes les ressources pour trouver cette joie. Dans son livre La Puissance de la gratitude, Pascal Ide évoque d'ailleurs la gratitude et la reconnaissance comme chemin vers la vraie joie. La gratitude serait donc un moyen de vivre heureux. Selon une étude américaine (1), les personnes vivant de gratitude et de reconnaissance vivent sept ans en plus, en excellente santé. Et si le monde de demain que nous devons construire était dès lors celui de la bonté et de la reconnaissance permettant ainsi de meilleures interactions entre les hommes ?

La gratitude comme remède personnel

Ressentir et exprimer de la gratitude est un remède contre le burn-out, l’épuisement. Il s’agit d’un moyen de ressourcement intense. La gratitude offre de nombreux effets positifs sur le plan physique, psychologique et relationnel. Elle permet de mieux dormir, d’avoir un sommeil plus réparateur et d’évoluer ainsi dans un bon état mental. Être reconnaissant envers ceux qui nous entourent permet également d’approfondir, d’intensifier et d’étoffer les relations émotionnelles et affectives. La reconnaissance offre de sortir de la râlerie et de la lamentation et place chacun sur le chemin de l’émerveillement face à ce qui nous entoure.

La gratitude, un outil collectif

De manière individuelle, chacun est alors plus apte à s’engager envers le collectif. Exercer sa gratitude permet d’apaiser nos échanges au travail, entre amis, en famille. La gratitude contient une forme de contagiosité bénéfique apte à rendre la société et les relations humaines meilleures. Elle crée un cercle vertueux par lequel toute la société peut être infusée.

Entrer dans une attitude de gratitude demande d’exercer son savoir-être. Il s’agit de passer de la consommation au don. Recevoir chaque événement et chaque chose comme un don plutôt que comme un dû.

La reconnaissance permet tout d’abord de s’ouvrir au présent, d’apprendre à reconnaître les cadeaux qui nous sont faits. En acquiesçant au bien qui nous est offert gratuitement, chacun s’apaise.

Dans un deuxième temps, la gratitude provoque des sentiments et des émotions qui remplissent le corps et le cœur pour atteindre un sentiment de plénitude et de joie. Ces émotions vécues individuellement permettent de mieux vivre ensemble en répandant autour de soi de la joie plutôt que de la colère et de la frustration. Ces sentiments adoucissent le cœur et les relations humaines.

La gratitude en exercice quotidien

Enfin, la gratitude porte du fruit et permet de sortir de soi. L’Homme ne vit plus uniquement pour soi, mais pour faire le Bien autour de lui. Si quelqu’un vous tient la porte pour vous laisser passer, vous serez reconnaissant et davantage enclin à tenir également la porte à votre tour. Le cercle vertueux de la gratitude est ainsi lancé.

Exercer sa gratitude et sa reconnaissance au quotidien permet d’optimiser ses capacités personnelles. À l’instar de la méthode Coué, la gratitude renforce la confiance en soi, fait croître l’optimisme et permet d’augmenter ainsi ses compétences et ses capacités. On peut citer ici deux clefs pour exercer sa gratitude : arrêter de râler et arrêter de se comparer.

La gratitude offre une nouvelle voie : prendre le contre-pied de la société qui nous pousse toujours davantage à entretenir une forme de compétition les uns envers les autres.

Oser changer sa volonté d’être meilleur que l’autre, mais vouloir plutôt créer ensemble un monde meilleur en mettant à profit les compétences et talents de chacun. Reconnaître ses propres talents et ceux des autres, et se sentir reconnaissant pour ces talents.

Les psychologues partisans de l’exercice de la gratitude recommandent d’écrire chaque jour dans un carnet trois choses positives ayant eu lieu dans sa journée, et de réfléchir sur ce qu’elles ont permis. Reconnaître et détailler avec précision ces événements permet de mettre en place le cercle vertueux de la gratitude.

Bien sûr, le monde ne sera jamais rose. Bien sûr, il peut paraître utopiste et idéaliste de croire pouvoir changer des mentalités critiques bien ancrées. À nous, jeunes, d’ouvrir la voie d’une nouvelle vision de la société, celle où l’on peut se remercier mutuellement et vivre ensemble sans toujours se comparer ou dévaloriser autrui pour mieux se mettre en évidence ; où construire un monde en commun plutôt que seul.