"Si on ne part pas en vacances à notre époque, c’est comme si on avait raté quelque chose…"

Henri Mora est français. Il s’intéresse à la critique sociale et notamment à la critique de la société industrielle, du travail et de la marchandise. Il bataille depuis plusieurs années à la protection des territoires et espaces naturels qui pourraient être exploités par l’industrie touristique. Avec Désastres touristiques, il souligne les méfaits de l'industrie touristique dans ses grandes largeurs.