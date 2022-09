Accueil Débats Opinions Manuela Cadelli: "Je voudrais déverrouiller la parole de tous les juges" Manuela Cadelli en "lanceuse d’alerte". La juge namuroise signe un nouvel essai dans lequel elle invite ses confrères à entrer en militance. Vous lisez bien ! Les hommes et femmes politiques n’ont pas le monopole de la légitimité démocratique, martèle-t-elle. Rencontre. Alice Dive Journaliste au sein du service Débats/Opinions

Non, les hommes et femmes politiques n'ont pas le monopole de la légitimité démocratique. Elle le martèle haut et fort dans son dernier ouvrage et invite ses confrères juges à entrer en militance. Vous lisez bien ! Pour Manuela Cadelli, juge au tribunal...