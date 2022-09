Non, Madame la juge Cadelli, ni la société ni la magistrature ne gagneraient à ce que soit "déverrouillée" la parole des juges

Une opinion de Guy Laffineur, magistrat honoraire

Dans un entretien paru le 9 septembre dans La Libre suite à la parution de son dernier essai, Madame la juge Cadelli a exprimé des positions qui ne manquent pas d'interpeller. En substance, partant du constat que, selon elle, les juges sont, depuis le début de ce siècle, l'objet d'une véritable haine, tout comme le seraient les droits de l'homme et la démocratie, notamment, elle en vient à considérer que les juges ont le devoir de s'impliquer dans l'espace public et de "militer" pour la défense des droits de l'homme. "Je voudrais, proclame-t-elle, déverrouiller la parole de tous les juges."

Cet appel adressé à l’ensemble de ses collègues magistrats interroge. À quel moment, dans quelles circonstances et dans quelle mesure, les juges seraient-ils légitimés à s’exprimer dans le cadre d’un débat sur la place publique, dans les médias et les réseaux sociaux ?

Nul ne contestera comme étant légitime et même indispensable que des représentants de la magistrature alertent l’opinion publique sur le manque cruel de moyens consacrés à la Justice au point de mettre en péril son fonctionnement.

Il est, de même, assez évident que, dans un contexte de basculement d’une démocratie parlementaire vers un régime dictatorial ou autocratique portant frontalement atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, ses membres se devraient d’entrer en résistance et d’exprimer leur radicale opposition quitte à se mettre physiquement en danger. On conviendra que telle n’est heureusement pas la situation que nous connaissons dans notre pays.

Hormis ces situations de crise aiguë, convient-il d’encourager les juges à prendre publiquement la parole sur tous les sujets touchant aux droits de l’homme ? Une telle implication de la magistrature dans le débat public serait-elle bénéfique pour la démocratie et la défense de la Justice ?

Observons que la question du respect des droits de l’homme est présente d’une manière ou d’une autre dans la plupart des débats de société de telle sorte qu’aux vœux de Madame la juge Cadelli, elle-même et ses collègues seraient légitimés à s’exprimer publiquement de manière quasi permanente. Chaque magistrat pourrait ainsi "twitter" sur divers sujets qui lui tiennent à cœur ou répondre à des sollicitations d’interviews dans divers médias sur une multitude de thèmes ayant un rapport plus ou moins étroit avec la défense des droits de l’homme.

Davantage encore, il leur serait loisible de participer à des débats avec des représentants de partis politiques et d’associations de tous ordres, voire avec d’autres collègues magistrats. À titre d’exemple, un sujet tel que l’avortement pourrait être débattu à l’occasion d’une émission télévisée mettant en présence des magistrats affrontant des opinions tranchées, les uns défendant une totale dépénalisation de l’avortement au nom du droit des femmes à disposer de leur corps, les autres s’y opposant avec virulence au nom du droit sacré à la vie. Il ne pourrait être reproché à ces magistrats d’exprimer des opinions politiques partisanes puisqu’ils ne feraient que défendre leur conception personnelle des droits de l’homme. D’autres thèmes de discussion sensibles, tel le port du voile dans l’espace public ou l’obligation vaccinale, mettant en présence des magistrats aux convictions diamétralement opposées ne manqueraient pas de susciter une audience retentissante.

Dire que le devoir de réserve des magistrats ne serait qu’un droit du justiciable et non une obligation du juge, comme semble le penser Madame Cadelli, n’a aucun sens. Le devoir de réserve s’impose au juge et n’a pas trait seulement à tel ou tel dossier particulier qu’il serait amené à traiter. L’exigence de respect d’un tel devoir de discrétion est bien plus large. Le justiciable en présence d’un juge dont il connaît l’orientation idéologique pour l’avoir entendu "militer" publiquement sur tel ou tel sujet ne peut qu’avoir le sentiment, à tort ou à raison, qu’il sera jugé de manière partiale, a fortiori si le sujet en question est en lien avec sa cause.

Tant que l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’État de droit ne sont pas menacés, ni la société, ni la magistrature ne gagneraient à ce que soit "déverrouillée" la parole des juges. En revanche, la confiance des citoyens dans l’appareil judiciaire et des justiciables dans l’impartialité des juges aurait tout à y perdre.