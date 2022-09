Il existe une légende américaine bien ancrée qui conseille à ses ressortissants d’éviter Bruxelles

Une chronique de Francis Van de Woestyne, journaliste

Bruges. J’adore cette ville. Est-ce parce que mon père y est né en 1925 et que j’y sens des racines lointaines ? Peut-être. Il y a des lieux, des pierres, des monuments, des vues qui vous donnent de l’énergie. Bruges apaise et dynamise à la fois. Elle a su marier les édifices historiques et les gestes architecturaux contemporains. La cohabitation entre voitures, piétons, cyclistes y est douce. Souvent les gens préfèrent Gand-la-fière parce que Bruges, pensent-ils, la Venise du Nord est en permanence encombrée par des touristes du monde entier. C’est souvent vrai. C’est pourquoi je préfère Bruges l’hiver. Au hasard des rues, je m’imagine croiser un personnage du 15e siècle, sortant d’un festin si bien décrit par Bart Van Loo dans Les Téméraires.

J’aime y loger là où Marie de Bourgogne s’est éteinte. De Bruges, il est facile de prendre un train pour la mer du Nord. Pour profiter des embruns, d’un bain dans une eau fraîche, de cet infini marin qui se confond avec les nuages parfois chargés de chagrins.

Lors de notre dernier séjour à Bruges, nous étions, à deux, attablés à la terrasse d'un excellent bar à vin – le Blend – à côté de la Grand Place. Un homme s'approche, la soixantaine, bermuda, polo coloré, le visage en sueur, appareil photo en bandoulière. Il ajuste son appareil, prend une photo de la façade et vient d'emblée justifier son geste. "Sorry", explique-t- il dans un anglais qui trahit ses origines américaines, ce n'est pas vous que j'ai photographiés mais le nom du bar.

-No problem…

Nous entamons la conversation classique, dans notre anglais approximatif :

-Where are you from ?"

-New York.

Il nous apprend qu’il passe un mois en Europe. Deux jours en Belgique dit- il fièrement : l’un à Anvers, l’autre à Bruges…

Étonnement.

-Don't you go to Brussels ?

-Brussels ? No. Why ?

En quelques mots, nous décrivons Bruxelles, notre ville, capital of Europe and her famous Grand Place, probably the most beautiful place in the world.

Il écarquille les yeux, s'étonnant que son guide ne lui ait pas proposé ce crochet. C'est comme si nous lui suggérions d'aller à Vladivostok. Car pour ses amis new-yorkais, il n'y a que deux cities to visit in Belgium : Antwerp and Bruges.

Nous faisons évidemment l’impasse sur la propreté parfois douteuse de certaines rues bruxelloises, sur les autoroutes urbaines, les embouteillages,… comme il y en a dans toutes les grandes villes.

Next time, promet-il. Car son voyage semble minuté.

Nous lui proposons de faire une photo ensemble, qu’il pourra montrer à ses amis new-yorkais : il pourra dire qu’il a rencontré des Bruxellois fiers de leur ville !

L’Americain semble touché par ce geste spontané, reprend des photos et entre dans le bar à vin, discute un moment avec le serveur. En sortant, il nous remercie encore chaleureusement et s’éloigne rapidement pour rejoindre sa femme et sa fille qui, explique-t-il, l’attendent non loin.

Quelques instants plus tard, Elias, le serveur vient nous offrir deux coupes de champagne. Il explique : un Américain est entré dans son bar, lui a commandé et payé deux coupes pour le couple en terrasse… !

Que retenir de cette courte histoire ?

D’abord, qu’il existe une légende américaine bien ancrée qui déconseille à ses ressortissants d’éviter Bruxelles, ville sans doute réputée sale et dangereuse. Il y a du boulot pour les responsables qui vendent l’image de Bruxelles à l’étranger. Et que dire du sud de la Belgique qui ne semble pas exister dans les guides américains ?

Ensuite – c'est évidemment une banalité – qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Billy, ainsi l'avons nous désormais nommé, n'apparaissait pas à nos yeux comme le symbole de l'empathie et de la générosité. Mais il a posé un geste délicat. Il ne nous a pas dit qu'il nous offrait un verre. Il l'a fait et est parti sur la pointe des pieds sans attendre notre thank you.

L’homme est souvent spontanément bon. Il est d’ailleurs scientifiquement prouvé que tous les bébés naissent avec une empathie naturelle. Les premiers câlins définissent, paraît-il, le futur niveau d’empathie du bébé. Billy a dû être très choyé dans son enfance.

Il était trop tard pour partir à sa recherche, le remercier ou lui offrir un verre. Il avait disparu dans la foule.

Merci, cher Billy. And see you next time in Brussels. Or in New York.