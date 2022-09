Boris Cyrulnik: "On est tous vulnérables !"

La société actuelle fait la démonstration de clivages marqués. Le lien, en ce qu’il nous permet de faire société, n’est plus au centre des priorités. Avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, on ravive la puissance des liens. Aux journées Émergences, à Bruxelles, les 1er et 2 octobre.