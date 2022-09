Une nouvelle revue : le "Journal des rejets"

Une chronique de Victor Ginsburgh, Économiste. Professeur honoraire ULB et UCLouvain (Core)

Je dédie ce texte à mes consœurs et confrères qui, comme moi, ont vécu le déplaisir de se faire rejeter, parfois plusieurs fois, le même article scientifique.

Je suis tombé sur une revue scientifique anglophone (comme le sont devenues un grand nombre de revues) qui a pour titre The Journal of Universal Rejection. Ce titre est accompagné d'un emblème qui représente une main dont les doigts sont fermés, à l'exception du pouce qui est bien ouvert mais pointé vers le bas. La main est entourée d'une devise latine reprobatio certa, hora incerta qui est facile à comprendre. Je suppose que c'est fait pour ceux qui envoient à ladite revue un article en latin.

On trouve les instructions strictes habituelles, que je traduis plus ou moins (1) :

Au sujet du journal

"Le principe fondateur du Journal des rejets est de rejeter tous les articles. C'est-à-dire que toute soumission d'un article, quelle qu'en soit la qualité, sera rejetée. Il y a cependant plusieurs raisons pour lesquelles vous auriez quand même envie de soumettre votre dernier article à la revue :

- Vous pouvez nous soumettre votre manuscrit sans souffrir en pensant au futur. Vous devez être rassuré que votre article ne sera sûrement pas accepté pour publication.

- La soumission de cet article est gratuite.

- Vous pouvez dire à vos collègues que vous avez soumis votre article à une revue prestigieuse qui rejette tout le monde, tellement votre article est mauvais. Vous n’avez donc aucune raison de vous sentir moins bon que n’importe lequel de vos collègues.

- La revue est unique en son genre. Soumettre votre manuscrit est un honneur.

- Vous êtes la seule ou le seul à pouvoir dire que vous soumettez un article qui sera refusé.

- Vous gardez tous vos droits de soumettre votre article à une revue moins prestigieuse que la nôtre, même avant que nous vous envoyions la lettre de non-acceptation.

- La décision finale est souvent (mais pas toujours) rendue endéans les quelques heures de votre envoi.

Comité de rédaction

Fondateur et éditeur en-chef : Caleb Emmons (mathématicien et poète).

Éditeurs associés : suivent 35 noms depuis Baranovski (Université du Kentucky du Nord, Science Politique) jusqu’à Zuckerman (Université d’Adelaïde, Études juives), en passant par Hanjo Haman (Max Planck Institute, Bonn Universität, Physique des particules bizarres).

Instructions aux auteurs

La revue sollicite n’importe quoi, de la poésie à la prose, en passant par la physique quantique, et bien évidemment, les sciences économiques. Votre manuscrit peut être formaté n’importe comment, nous ne le lirons de toute façon pas.

Les articles doivent nous être soumis par courrier électronique. Vous êtes en droit d’envoyer quelques lignes si l’article est un peu trop long. Vous serez récompensé par un rejet, quoi qu’il arrive.

Le processus de réponse à votre article varie. Parfois, l’éditeur-en-chef refuse votre article sans le lire. Mais parfois il lit la dernière ligne de la page 18. Si vous avez plus de 18 pages, l’éditeur-en-chef envoie votre article à 27 éditeurs associés, qui se demanderont ce qui leur arrive et qui prendront leurs temps (entre trois et six mois) pour évidemment rejeter l’article. Vous pourriez vous étonner que la réponse traîne et prendrez courage, hélas.

Archives et articles publiés

Vol. 1, mars 2009 : pas d’article accepté

Vol. 1, juin 2009 : pas d’article accepté

Vol. 1, septembre 2009 : pas d’article accepté

Vol. 1, décembre 2009 : pas d’article accepté

Vol. 14, mars 2023 : pas d’article accepté

Vol. 14, juin 2023 : pas d’article accepté"

Nous avons le regret de vous annoncer que nous arrêterons la publication de notre revue en 2065. Dépêchez-vous de nous envoyer vos meilleurs articles. Même s’ils ne sont pas publiés, vous les aurez au moins soumis.

(1) Voir l’original à https://www.universalrejection.org

(2) Cette chronique a aussi été publiée sur Bing Bang Blog.