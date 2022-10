Nous édulcorons le langage pour maquiller la réalité

"Choisir sa fin de vie" plutôt qu’"euthanasie" ; "repli stratégique" et non "revers" ; usage épars du terme "dignité" : édulcorer le langage contribue à déguiser la réalité.

Une opinion de Patrick de le Court, magistrat.

Mon propos n'est pas ici de bougonner et d'exprimer mon agacement face à l'invasion de termes anglais dans notre belle langue française. Même si sans doute conviendrez-vous que les vocables forwarder ou binge-watcher par exemple, ne paraissent pas des plus mélodieux à nos oreilles latines. Qui plus est, pourquoi parler de container alors que "conteneur" ne mérite pas le rebut ? Et l'usage de flyer est-il nécessaire, tandis que nous avons tract, dépliant, prospectus, feuillet, etc ?

Plus fondamentalement, je voudrais évoquer ici l’édulcoration du langage qui contribue à déguiser la réalité. Lorsque les cours de bourse s’effondrent, on préfère parler de "prises de bénéfices". De même, une entreprise n’est pas au bord de la faillite. Elle restructure. Ou alors, elle "dégraisse" le personnel, lequel doit se réjouir de se voir ainsi dispensé de s’adonner au fitness (oups). Quand l’État doit intervenir financièrement en catastrophe, il ne s’endette pas, il "débloque des millions" (dont on se demande un peu où ils végétaient jusqu’alors). Et si une armée essuie de sérieux revers, ses responsables allèguent un "repli stratégique". À ce propos, nous avons pu entendre ces derniers mois que l’ogre s’attaquant au petit poucet ne lui fait pas la guerre, il mène une "opération spéciale". Il n’annexe pas une partie de son territoire, il en libère les habitants d’un génocide. (Taisez-vous les Arméniens, ce n’est pas le moment d’appeler au secours.)

L’actualité ne se limite cependant pas à l’Ukraine. La presse nous apprend que le 8 septembre 2022, vers 23 heures, à Morlaix en Bretagne, un jeune policier s’est jeté à l’eau pour sauver une dame qui tentait de se suicider. Les félicitations ont été unanimes. Ainsi que l’écrit Gabrielle Cluzel (1) avec un humour grinçant : "Pourtant, si l’on s’en tient à la philosophie du suicide assisté auquel le CCNE (Conseil consultatif national d’éthique) vient d’ouvrir la porte, le policier aurait dû détourner le regard, voire, soyons cyniques, lui maintenir - avec humanité bien sûr - la tête sous l’eau, puisque son souhait était de se suicider."

Et l’auteure de relever que le débat éthique se mène sur le terrain de la sémantique. Son collègue Clément Viktorovitch (2) explique quant à lui qu’en 20 ans, le terme "euthanasie" a fait place dans la presse française à "choisir sa fin de vie" et "mourir dans la dignité". Et cet ardent défenseur de l’euthanasie de souligner combien les "périphrases euphémisantes" sont imparables : "gagner la bataille des mots, c’est déjà emporter un peu la guerre des idées." De là à suggérer que serait indigne le combat de celui qui fait face jusqu’au bout à la maladie, il n’y a qu’un pas…

Prenons garde au brouillard sémantique qui pourrait nous masquer la réalité en toutes ses nuances. La langue n’a pas pour vocation de manipuler, de servir les luttes idéologiques des uns et des autres ; elle doit au contraire demeurer l’outil indispensable à tout débat rationnel. Le sens des mots ne saurait être dévoyé dans une habile polémique verbale, sans leur faire perdre du même coup leur substance. À trop jouer, par exemple, sur la signification du terme "dignité", pour lui faire dire parfois le contraire de ce qu’il signifie vraiment, le risque n’est pas tant de tromper l’interlocuteur que de se déconnecter totalement de la réalité.

Travestir le langage, c’est miner la possibilité de nommer les choses, de donner un sens au monde qui nous entoure. L’accepter sans broncher ne constitue-t-il pas un silence complice lorsqu’il faut dénoncer ou au besoin crier ?

(1) Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de "Boulevard Voltaire" auteure et chroniqueuse radio-tv, in F.C. n°2332 du 24 septembre 2022.

(2) Clément Viktorovitch, "Le pouvoir politique - Apprendre à convaincre et à décrypter les discours - La parole est une arme", éd. Seuil.