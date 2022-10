Accueil Débats Opinions Comment Stéphanie a retrouvé son géniteur après 17 ans de quête À qui donc appartient cette partie de gènes qui vit en moi ? Avec la sortie de la pièce de théâtre "ADN", la problématique de la filiation anonyme en Belgique rejaillit. Enfant née d’un don de gamètes, Stéphanie témoigne. Alice Dive Journaliste au sein du service Débats/Opinions



Tout part de cette histoire de vie. Celle d’une femme et d’un homme qui, à l’aube des années 1970, tentent de concevoir un enfant. Après huit années d’essais infructueux, ils consultent un médecin bruxellois - alors considéré comme une sommité en la matière - qui leur propose d’entamer un traitement de fertilité en recourant aux gamètes d’un donneur anonyme. Quelques mois plus tard, la femme tombe enceinte de triplés : Stéphanie, Bernhard et Sophie viennent au monde le 6 janvier 1979...