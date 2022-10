“L’agression sexuelle dont j’ai été victime a volé une partie de mon enfance”

La science peut-elle prouver l’existence de Dieu ?

Oui, affirment haut et fort Olivier Bonnassies et Michel-Yves Bolloré dans leur ouvrage Dieu, la science les preuve. Leur thèse qui ne cesse de conquérir les lecteurs divise cependant la communauté scientifique. Voici un double entretien croisé et contradictoire entre Olivier Bonnassies et le philosophe des sciences Florian Laguens.