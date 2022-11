Il est important que les systèmes de surveillance des vaccins soient plus réactifs

Et cela, afin d'éviter aussi bien des plaintes basées sur des ressentis, et non sur des données probantes, que la recherche de coupables et de boucs émissaires qui ne servirait pas le débat public.

Une carte blanche d'Yves Coppieters, professeur de santé publique, ULB

Si l’allure de l’épidémie de Covid-19 n’est plus du tout la même que les deux dernières années, les messages de prévention sont toujours d’actualité (vaccination des groupes à risque, gestes barrières dans certaines situations et surtout en hiver, isolement des malades). Mais ils sont souvent inaudibles par une majorité d’entre nous qui voulons reprendre une vie la plus normale possible et cela malgré tous les autres problèmes sociaux qui ont pris le dessus sur la Covid-19. Nous passons effectivement dans une autre "phase" de l’expression de l’épidémie et cela ne doit pas freiner les initiatives pour évaluer nos politiques publiques pendant ces deux ans et demi de pandémie et analyser rétrospectivement et objectivement les conséquences directes et indirectes de la crise et des mesures prises.

Le risque d'une vision binaire

Ce qu’on peut néanmoins craindre, c’est que cette période soit aussi celle de la recherche de "coupables" et de boucs émissaires par rapport à différents aspects de la gestion de la crise. Cette volonté de scinder la population et de pointer tel ou tel groupe comme "responsable" a été lancée par nos politiciens européens lors de la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 dès mars 2021 (ne dit-on pas "diviser pour mieux régner" ?) et a été le déclencheur de l’expression d’une vision binaire "pro" et "anti", exacerbée par les réseaux sociaux, et qui s’est ensuite renforcée par les autres crises que nous vivons actuellement.

Et cela se marque toujours actuellement dans des visions politiques très différentes. En Italie par exemple, le nouveau gouvernement a décidé de réintégrer les soignants non-vaccinés contre la Covid-19. C’est évidemment une décision raisonnable au regard de l’évolution de la pandémie et surtout nécessaire pour renforcer le système de soins de santé. Mais les "contres", comme la communauté médicale ou certaines institutions régionales, s’opposent en mettant en avant que cela ne va rien changer à la pénurie globale de prestataires de soins dans le pays. En France, en revanche, la Haute Autorité de Santé (HAS) a mis son veto à la réintégration des personnels soignants non-vaccinés pour le moment et aucune décision politique ne semble contrecarrer cet avis. On est donc de nouveau face à un manque de vision commune et de coordination des politiques européennes et une pénurie de débats objectifs sur les connaissances scientifiques actuelles qui peuvent justifier une position ou une autre.

Le risque de la perte de confiance

C’est le même processus concernant le manque de transparence ou d’analyses critiques que nous avons avec les effets secondaires de vaccins contre la Covid-19 et la manière de communiquer dessus. La plupart des agences nationales (ou européennes) de contrôle des médicaments ont validé l'efficacité des vaccins en peu de temps et cela a été un élément important de gestion de la crise, mais elles n'ont pas analysé les données de pharmacovigilance avec la même rapidité. Tout le monde est conscient que tout vaccin a des effets secondaires et, au fil du temps, nous allons en découvrir de plus en plus avec les campagnes de vaccination qui se prolongent. Et les agences de surveillance, dont la FDA aux États-Unis, dès juillet 2021, ont documenté des signaux forts d'événements indésirables graves chez les personnes âgées qui avaient reçu le vaccin de Pfizer : infarctus aigu du myocarde, coagulation intravasculaire disséminée, thrombocytopénie immunitaire et embolie pulmonaire. Sans oublier les conséquences aussi documentées chez des jeunes. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué le principe de précaution dans cette population puisque les scientifiques ont vite confirmé que le vaccin ne protégeait pas bien de la transmissibilité ? Ces effets secondaires auraient dû être analysés et publiés dans les mois qui ont suivi, ce qui n’a pas été le cas et a retardé l’utilisation de ces informations pour faire évoluer les politiques vaccinales. Et si les autorités ne diffusent pas ces informations objectivées, alors les vaccins et les politiques publiques mises en place durant la crise de la Covid-19 feront l’objet d’accusations basées sur des ressentis et une morbidité (et mortalité) sans doute réelle, mais sans possibilité de faire des liens effectifs avec les vaccins. Et on risque alors d’entrer dans une période de recherche de "coupables" par rapport à tel ou tel événement de santé déclaré depuis la vaccination, et de voir augmenter les plaintes de patients contre des médecins cités à comparaître pour avoir administré un vaccin "expérimental", comme c’est déjà le cas actuellement.

Celles et ceux qui seront accusés de la sorte ne pourront alors se contenter de répondre qu’ils sont de "simples exécutants" des recommandations sanitaires officielles, basées sur l’évidence scientifique du moment. Les "accusateurs", de leur côté, seront dans une démarche légitime, mais due essentiellement à un manque de transparence sur les possibles conséquences des vaccins, une faible capacité de communication des prestataires de santé et surtout les effets de stratégies de santé publique "de masse" sans nuances (sans évaluation de la balance bénéfice/risque individuelle), avec prise en compte insuffisante de l’histoire médicale propre à chacun. Au regard des évaluations qui seront faites et de l’analyse des données probantes, il est possible que certaines personnes doivent prendre leurs responsabilités et éventuellement justifier certaines de leurs pratiques. Et le risque majeur de tout cela sera probablement la perte de confiance dans les médecins en général.

La bipolarité de la société semble toujours plus exacerbée, et c’est comme si le sens de la nuance et l’analyse de la complexité avaient disparu. Celles et ceux qui essayent d’avoir un regard critique, raisonnable et basé sur le plus de données probantes sont peu écoutés et peu relayés pour garder un équilibre et permettre de retrouver une certaine sérénité. Mais malgré la forte diminution de l’impact de l’épidémie sur nos sociétés actuellement, il est important que les systèmes de surveillance soient plus efficaces et puissent objectiver au jour le jour certains problèmes induits ou exacerbés par les vaccins (ou toute autre stratégie) et surtout redonner confiance "en toute transparence" dans notre système de santé.