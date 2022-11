Accueil Débats Opinions "Le viol est lié à la manière dont on construit la masculinité" Regarder les grands primates éclaire nos comportements d’humains. Qu’est-ce qui fait la différence entre les individus hommes et femmes ? Une histoire de nature ou de culture ? Frans de Waal, primatologue, questionne sans tabou l’éducation des enfants, les rôles faussement genrés et la violence masculine. Aurore Vaucelle, à Paris Journaliste Culture et Société, Responsable de la "La Libre Explore"





©shutterstock

Frans de Waal est primatologue depuis plus de quatre décennies. Et son truc, dans la vie, c'est d'observer. "Quand je suis au restaurant, j'adore me mettre dans un coin, pour regarder...