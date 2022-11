Le procès "des attentats de Bruxelles" ne sera pas un vrai procès

Une opinion de Bruno Dayez, avocat et auteur du livre "Réparer ou punir. Quelle justice pour les victimes ? " (SAMSA, octobre 2022)

Le procès dit “des attentats de Bruxelles” a déjà fait couler beaucoup d’encre en raison de son départ manqué. Me Mary évoquait dans ces colonnes le risque de voir la justice de notre pays tournée en ridicule si elle ne parvenait pas à mener ce procès à sa fin. Ce disant, il ne croyait pas si bien dire, car on peut affirmer sans cynisme que la principale vertu d’un procès, c’est d’avoir eu lieu. D’un point de vue ontologique, en effet, le but d’un procès pénal est, quelle que soit son issue (vraie ou fausse, juste ou injuste) de mettre un terme au débat et de faire autorité à l’égard de tous et définitivement. Là est son essence : le procès est un processus qui conduit à une vérité qui, seule, compte. Que cette vérité judiciaire coïncide ou non avec la vérité nue importe peu dès lors que la solution consacrée par le procès devra être tenue pour vraie (et qu’il est, du reste, impossible d’en démontrer ultérieurement la fausseté dans l’immense majorité des cas).

Cela dit, l’essentiel du propos est ailleurs. Pourquoi ce méga-procès n’en serait-il pas un ? Qu’est-ce qui le ferait échapper à la définition du procès du seul fait qu’il serait hors normes (et, de fait, il l’est : mille candidats jurés convoqués, des mois d’audience, des centaines de parties civiles, un dossier d’un volume exceptionnel, et j’en passe) ?

Sauvegarder les apparences

Partons du démantèlement des boxes ordonné par la Cour sur requête des avocats de la défense. Sans être désobligeant à l’égard de mes confrères dont je salue au contraire le dévouement à leur cause, je crains que leur victoire sur ce point précis ne soit la dernière dont ils puissent se targuer. Tout me porte à penser en effet que, dans ce genre de procès, la sauvegarde des apparences soit tout ce dont on se préoccupe. À rebours de l’adage selon lequel “Justice must not only be done, it must also be seen to be done”, on pourrait soutenir que “Justice must only be seen to be done and don’t be done”. J’admets que la charge est sévère, mais nous sommes en Cour d’assises, dans un procès hypermédiatisé où l’image de la justice prime sur la justice elle-même, confiée du reste à une douzaine de malheureuses victimes du sort, juges d’occasion au double sens du mot (occasionnels et profanes).

À propos des jurés, précisément, mes lecteurs habituels savent que je suis un adversaire impénitent du jury. On peut ne pas se ranger à mes arguments, mais, dans le cas d’espèce, il est totalement impossible pour un novice de juger une affaire de cette ampleur sans s’être penché des semaines durant sur l’analyse d’un dossier gigantesque dont les gens de droit eux-mêmes ne parviendront jamais à faire le tour entier. C’est prendre le public pour naïf, voire stupide que de lui laisser croire que de la délibération de douze quidams sans aucune expérience ni connaissance du droit pourrait jaillir la lumière ! Mais peu importe puisqu’on juge des accusés dont plusieurs sont déjà condamnés à perpétuité et dont tous sont éminemment suspects d’avoir trempé dans les attentats (dans le cas contraire – tel est forcément le raisonnement de l’homme de la rue chargé de juger par le hasard du tirage au sort – qu’est-ce qui leur vaudrait d’avoir été renvoyés devant la Cour au terme d’une enquête qu’on suppose extrêmement approfondie). La Cour d’assises mérite ici le qualificatif dont je l’affublais déjà il y a trente ans, celui de “foire aux monstres” ! On livre en pâture à la “justice populaire” des individus sur lesquels s’abattra sans état d’âme une répression impitoyable, car la gravité de leurs méfaits est incommensurable. Le déploiement de forces de sécurité en exceptionnel grand nombre participe à cet égard, au même titre que les boxes dont il a déjà été question, d’une forme de surenchère dépourvue de toute utilité réelle, mais non d’impact symbolique : en présentant les accusés comme les plus dangereux des ennemis publics, on achève de convaincre avant même l’entame des débats qu’ils sont d’évidence tous coupables.

Certes, qu’un procès criminel soit joué d’avance n’est pas une exception. Les procès correctionnels le sont aussi en grand nombre, quoique choquant soit cet aveu déduit cependant d’une longue expérience. Les avocats de la défense défendent en pareil cas l’honneur de leur profession beaucoup plus que leur “client” (mot détestable s’il en est puisqu’il nous confond avec des marchands). Le procès des attentats de Paris nous en a donné un remarquable exemple : faute d’avoir été entendus, les plaideurs se sont ouverts de leur dépit dans une tribune parue au “Monde”, pointant le caractère inéquitable du procès, comme s’ils découvraient que les droits de la défense, en pareille occurrence, ne sont là que pour cautionner la décision finale comme en ayant été respectueuse.

Mémoire, rite et sacralisation de la justice

Alors, à quoi rime ce procès sous la plus haute surveillance et sous le feu de tous les projecteurs ? Ce n’est pas un procès dans la mesure où il ne s’agit pas de décider qui est coupable et à quelle sauce on le mange, ce qui constitue en théorie sa seule raison d’être. Par contre, il a trois utilités en termes d’images : il sert à la fois de cérémonie mémorielle, de rite sacrificiel et de sacralisation de la justice. Tout cela, finalement, à bon compte : l’argent public n’aura pas été dilapidé vainement.

Cérémonie mémorielle : le deuil des proches, la souffrance des blessés, le traumatisme de toutes les victimes, absolument légitime et éminemment respectable, cela va de soi, va se répéter tout au long des audiences qui y seront consacrées. Je reste dubitatif quant à la nécessité d’une telle exhibition qui n’ajoute rien à ce qu’on peut intuitionner à l’examen des faits. En termes de droit, les revendications des parties civiles se soldent par une réclamation pécuniaire qui n’est qu’une pièce rapportée au procès et fait d’ailleurs l’objet d’un troisième débat, distinct de ceux qui ont trait à la culpabilité et à la peine.

Rite sacrificiel : les accusés sont des gibiers de potence que tout concourt à condamner de façon exemplaire. La mise en scène de ce procès (au sens propre, sans nuance péjorative) sert à lui donner une portée qui déborde largement de son cadre et fait des accusés le prétexte d’une démonstration de force… grâce à laquelle l’appareil répressif court la chance de restaurer son aura en faisant preuve de sa redoutable efficacité. Cette manifestation de virilité sacrée a eu beau débuter par un fiasco, nul doute qu’elle se terminera sous l’approbation générale lorsque les condamnés, rejoignant leurs cellules, retomberont dans une indifférence totale à leur funeste sort.

Titre de la rédaction. Titre original: "Ceci n'est pas un procès".