"Jeudi dernier, pour la première fois, je n'ai pas réussi à à dire 'Allahu Akbar'"

Quand je suis envahi par l’angoisse, je prie, je lève les bras et je dis "Allahu Akbar". Mais cette fois-ci, après ce qu’il s’est passé à Schaerbeek, je m’arrête. Ces mots ont sonné faux et je n’arrive plus à continuer.

Une chronique "J’assume !" d’Ismaël Saidi, scénariste et dramaturge.

Cette nuit, je n’ai pas réussi à m’endormir…

C’est rare, mais ça m’arrive parfois, quand les douleurs de la vie se réveillent à la lueur de la première étoile, quand la lune vient vous rappeler qu’au bout du compte, on est toujours tout seul au monde…

Quand je suis envahi par cette crise d’angoisse, quand mon sang est glacé par cette terreur nocturne, j’ai mis en place un rituel qui m’a toujours apaisé… jusqu’à ce soir.

Je me lève, je fais mes ablutions et je prie – même si ce n’est pas encore l’heure. Au milieu de la nuit, je prie. Nous réagissons tous différemment à nos angoisses : certains ont besoin d’une thérapie pour vider leurs peurs auprès d’un spécialiste payé pour cela, d’autres ont besoin de faire mal à ceux qu’ils aiment pour se prouver qu’ils existent et qu’ils sont maîtres de leur vie, d’autres encore sombrent dans des substances qui leur donnent l’illusion d’un moment de répit…

Moi, je prie… Je parle à Dieu.

Dieu, c’est un peu comme un spécialiste qui serait aussi payé pour ça, sauf que lui, on ne le voit pas opiner du chef.

C’est le grand avantage avec Dieu : il ne répond jamais. Contrairement au commun des mortels, jamais de réaction épidermique sous le coup de la colère avec lui, jamais de sous-texte caché dans des phrases qu’il regrette ensuite d’avoir prononcées.

Il ne répond pas, c’est tout.

Je fais de Lui un peu ce que je veux : si j’ai besoin de clémence, Il sera Miséricordieux, si je lui parle sous le coup de la colère, Il sera le Dur en punition. Il sera ce que je suis au moment où je Lui parle, même s’Il ne répond pas.

En fait, je me dis que ce n’est pas Dieu qui a fait l’homme à son image, mais l’homme qui a fait Dieu à la sienne.

Accompagnant le fil de mes pensées, l’eau coule sur mes mains, dans ma bouche, sur mon nez, mes bras, mes cheveux, mes oreilles, mes pieds.

Plus tard, je dépose le tapis de prière, je lève les bras et : "Allahu Akbar".

Mais cette fois-ci, pour la première fois en tant d’années de prières, je m’arrête. Ces mots ont sonné faux et je n’arrive plus à continuer.

Cela fait plusieurs années que des maux suivent l’annonce de ces mots. Des humains tombent, des enfants, des femmes, des hommes.

Des morts…

Ces mots ont acquis une résonance tellement morbide qu’ils sont devenus le croque-mitaine utilisé pour faire peur aux petits : "Les enfants, si vous ne vous taisez pas, je crie 'Allahu Akbar' et le méchant viendra vous chercher !"

Mais là, c’est moi qui chuchote ces mots : "Dieu est grand".

Êtes-vous si grand que ça, Dieu ? Où êtes-vous ? Vous pourriez faire quelque chose, s’il vous plaît ? Ils n’arrêtent pas de tuer en votre nom. Et ils le font en prononçant les mêmes mots que moi, là.

Ils prononcent ces mots que je dis depuis tellement longtemps…

Vous ne trouvez pas que ça suffit, Dieu ? Ils vous ont kidnappé, Dieu, et ils demandent du sang comme rançon, beaucoup de sang…

Dieu, j’ai peur… de tout… Alors, si vous pouviez, ne fût-ce qu’une fois, juste une fois, me répondre. Juste cette fois, au milieu de la nuit, personne ne nous voit et je vous promets, je ne le dirai à personne. S’il vous plaît. Répondez-moi. Ne me laissez pas seul…

Bien entendu, je n’ai pas eu de réponse et, comme un psy, Dieu m’a fait comprendre qu’il n’était là que pour écouter, que la solution devait venir de moi. Même pas un pigeon sur une corniche en guise de signe comme il le faisait avant.

Alors je cherche au fond de moi une réponse à mes questions, je pense à ce policier qui vient d’être tué, aux cris d’un forcené qui invoque un Dieu que je ne connais pas.

Je pense à ce patrouilleur qui aurait pu être moi quand je parcourais les rues de Bruxelles en tenue de gardien de la paix.

Je pense à son collègue hospitalisé.

Je pense aux familles endeuillées.

Et si c’était pour eux, pour elles que je priais ce soir…

Et si c’était pour elles, pour eux que je levais les bras à nouveau en disant : "Allahu Akbar".

Pour répondre à ce criminel par les mots qu’il a utilisés.

Pour lui dire qu’aucun Dieu ne lui a jamais rien demandé.

Pour qu’en cette nuit noire, je sois enfin apaisé.

Alors je lève les bras et je prie… pour que l’angoisse disparaisse.

