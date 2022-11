La bascule du monde

Une carte blanche de Raoul Delcorde, ambassadeur (hon.) de Belgique, membre de l’Académie royale de Belgique.

Dans un discours prononcé le 24 août 2022, lors du Conseil des ministres de la rentrée, le président Macron évoquait une "bascule du monde". Il entendait par là le retour en force de la souveraineté, le refus de l’universalisme, la fin de l’"insouciance" liée au déclenchement de la guerre en Ukraine et une forme de défiance vis-à-vis des leçons de morale des Occidentaux.

Le réveil est brutal pour les Occidentaux : ils ne sont plus le modèle ! Imprégnés des idéaux de la liberté individuelle, épris de la "paix perpétuelle" (Kant), ils doivent constater le retour d’un monde marqué par la compétition et la conflictualité. Aujourd’hui, on assiste à l’affirmation de la puissance comme mode normal des relations internationales. Cela se traduit par un retour à ce qui nous paraissait être des reliques du passé : l’invocation de l’Histoire, l’exaltation du récit national, la redéfinition des frontières (Russie, Chine), le chacun pour soi, la puissance, la souveraineté. Dans la grammaire des relations internationales, l’intérêt national n’est plus la référence. Il n’est même plus la somme des intérêts particuliers tant il s’apparente à l’addition désordonnée des contraires.

Les événements extrêmes, les signaux d’alarme se multiplient : compétition américano-chinoise, retour d’une Russie belliciste avec la guerre en Ukraine, montée de l’insécurité dans le Sahel, montée des sentiments religieux. Il va falloir s’y accoutumer afin de ne pas subir les transformations du monde en spectateur incrédule. Dans pareil contexte de tensions géopolitiques, la boîte à outils dont nous disposions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale paraît inadaptée aux secousses du monde. Elle se révèle souvent inefficace pour régler les crises par des moyens pacifiques, pour apaiser les tensions par des médiations, des conciliations, des arbitrages…

La crise du multilatéralisme

Le multilatéralisme est en crise. Il peine à se réinventer dans un monde où il est souvent perçu comme un instrument de "végétariens" dans un monde de "carnivores", selon la formule d’un ancien ministre allemand. Qui sont les vrais responsables ? Méfiance américaine à l’endroit du système onusien ; politique chinoise de noyautage du système des Nations unies ; politique de blocage systématique par la Russie sur les grands sujets stratégiques… Les attaques viennent de toutes parts. Le multilatéralisme est questionné dans sa capacité d’adaptation au monde qui l’entoure, dans sa réactivité et son impartialité. Et ce mouvement affecte aussi les institutions régionales.

Les États n’acceptent désormais que des obligations limitées, qu’ils fixent eux-mêmes, et ils préfèrent au multilatéralisme inclusif d’hier un "minilatéralisme" (style Organisation de coopération de Shanghai) qui leur permet d’affirmer plus facilement leurs positions, ou encore un multilatéralisme d’entre-soi, (cf. le "sommet des démocraties" convoqué par le président Biden en 2021 ou naguère les réunions des Brics).

La prétention des Occidentaux à une exigence d’universel dans la conduite des relations internationales – en réalité, imposer aux autres leur vision du monde – n’est-elle pas vaine, voire contre-productive ? Leurs échecs successifs en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, au Sahel… tendraient à le démontrer. Le multilatéralisme est assimilé, de plus en plus souvent, à un occidentalisme rampant, dans la perception qu’en ont les États du sud de la planète. De proche en proche, ne mettons-nous pas le doigt sur la grave crise que traverse de nos jours le système multilatéral mis en place en 1945 et fondé sur une conception universaliste du droit ? Comment éviter une forme de guerre froide des multilatéralismes opposant sa variante chinoise et sa variante occidentale ? Si la crise de l’universel devait se pérenniser, ne faudrait-il pas imaginer un nouveau système de gouvernance des relations internationales moins ambitieux mais plus efficace ?

Crise de l’universel et retour de la souveraineté

Chine, Russie et ce que l’on appelle le Global South acceptent de moins en moins les leçons de gouvernance démocratique à géométrie variable de l’Occident. Comme l’explique fort justement Hubert Védrine, "les politiques étrangères occidentales, américaines et françaises, sont partagées entre la nécessité de traiter avec les puissances extérieures et la volonté de changer le monde". Mais le messianisme incarné par la "destinée manifeste" des États-Unis (selon la célèbre formule de Madeleine Albright) est révolu. Sauf exception, il n’est plus possible de dicter la vision occidentale du monde en utilisant la coercition ou l’ingérence. En allant même plus loin, l’ancien ministre et diplomate singapourien Kishore Mahbubani parle de "la fin de la parenthèse occidentale". Ce qui tendrait à présenter la domination occidentale sur le monde comme un "moment" de l’histoire mondiale.

Avatar de l’Histoire, le concept de souveraineté retrouve aujourd’hui toutes ses lettres de noblesse. Il en va de même d’autres attributs de l’État qui avaient été frappés du sceau de l’infamie : identité, nation, patriotisme, frontières… avec tout ce que cela charrie de sentiments hostiles aux étrangers (et donc aux flux de migrants). Le monde semble revenir à ses fondamentaux. En période de crise, les citoyens se tournent naturellement vers leur État d’appartenance pour les protéger et non vers une hypothétique "communauté internationale", qui n’est pas encore une réalité. Désormais, ils retrouvent les vertus, les largesses de l’État-providence durant la pandémie de Covid-19, résumée dans la formule du "quoi qu’il en coûte".

Que faire ?

Il nous faut (ré)inventer un multilatéralisme de la diversité qui nous permettra de surmonter la crise systémique actuelle.

De nouvelles voies novatrices doivent être explorées pour prévenir un effondrement de l’édifice de régulation planétaire semblable à celui qu’a connu la Société des nations (SDN). Elles existent. La gouvernance internationale a besoin d’oxygène, d’air nouveau pour se régénérer. Une des priorités des diplomaties occidentales ne devrait-elle pas être de repenser, au plus vite, le monde de demain pour s’y adapter et pour le maîtriser ? L’Europe, malgré toutes ses limites, reste bien placée pour réfléchir à ces questions. Elle pourrait proposer sa version d’un multilatéralisme porteur de sécurité collective, dans cette époque de tous les dangers. On pressent que, lorsque la guerre russo-ukrainienne aura cessé, il conviendra d’organiser une conférence internationale (du type de la conférence d’Helsinki de 1975) pour établir une nouvelle architecture de sécurité en Europe.

Rappelons-nous la célèbre formule de Gramsci : "Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres." Prenons garde de ne pas nous laisser submerger par les crises et les dérives extrémistes en cette période de transition que nous traversons cahin-caha.