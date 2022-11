"Ce qui se passe en Italie, pays cher à notre coeur, m'inquiète énormément"

Une chronique "J’assume !" de Margherita Romengo, chargée de projets dans l’administration publique

Elle est l’une des rares autrices à s’être emparée du sujet de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Annie Ernaux, autrice féministe récemment nobélisée, a fait le récit de son avortement clandestin lorsqu’elle était étudiante en 1963, soit 12 ans avant la loi Veil, dans Les armoires vides (1974) et dans L’événement (2008). D’une acuité et d’une actualité toujours brûlante, ces récits résonnent puissamment en ces temps où le droit à l’IVG est malmené dans plusieurs pays au sein même de l’Union Européenne, dont l’Italie, pays cher à notre cœur.

Le 25 septembre dernier, Giorgia Meloni et son parti, Fratelli d’Italia, remportaient les élections législatives italiennes. Cette victoire ne laisse rien présager de bon pour les Italiennes et pour le droit à l’IVG. En effet, l’ironie du sort veut que la première femme à présider le Conseil des Ministres soit connue pour ses positions réactionnaires, sexistes, racistes, LGBTQI + phobes. Son slogan, lancé en 2019 lors d’une manifestation en opposition au gouvernement alors en place, résume parfaitement sa vision ultraconservatrice : “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana” (Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne) – variante pinkwashée de l’expression “Dio, Patria, Famiglia” (Dieu, Patrie, Famille), chère à la droite ultraconservatrice et prononcée dans le même discours.

D’ailleurs, à peine a-t-elle pris ses quartiers au palais Chigi qu’elle s’est empressée de renommer le ministère de l’égalité des chances et de placer à sa tête une de ses sbires, Eugenia Maria Roccella, dont les prises de position sur le droit à l’IVG sont pour le moins douteuses. Ainsi, de Pari opportunità e Famiglia (Égalité des chances et Famille), sous les gouvernements Conte, nous passons à Famiglia, Natalità e Pari opportunità (Famille, Natalité et Égalité des chances). Cette modification, loin d’être anodine, traduit au moins deux choses : d’une part, la centralité que ce gouvernement de droite dure entend donner à la famille dite traditionnelle, c’est-à-dire formée par un homme et une femme préférablement unis par le mariage, via une politique nataliste ; d’autre part, la relégation des politiques d’égalité visant le renforcement des droits fondamentaux pour les personnes appartenant aux groupes sociaux minoritaires. Si aucune mesure n’a encore été prise par le gouvernement en place depuis quelques semaines, il n’est pas déraisonnable de s’attendre au pire, considérant notamment la présence en son sein de Matteo Salvini, autre illustre représentant d’une droite italienne en putréfaction. N’oublions pas, en effet, qu’en mai dernier la Lega, parti de Matteo Salvini, a torpillé un projet de loi visant à renforcer la loi anti-discrimination pour lutter contre le sexisme, l’homo- et la transphobie ainsi que le validisme.

Et le hasard fait parfois mal les choses : quelques jours après la victoire de Giorgia Meloni, la Capitale italienne accueillait un colloque au titre alléchant : Italian Conservatism. Europe, Identity, Freedom (Conservatisme italien. Europe, identité, liberté), qui réunissait des conservateurs de tous horizons. Dans un cadre policé, on a pu y entendre (1) de fervents discours sur l’identité nationale, la famille traditionnelle, la protection des frontières. Les cibles sont, sans surprise, toutes désignées : les femmes, les personnes LGBTQI +, les personnes d’origine étrangère ou issues de l’immigration.

Le tableau est sombre. Cependant, la révocation de l’arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin dernier a tiré la sonnette d’alarme. En réaction à ce recul historique du droit à l’IVG outre-Atlantique, les députés français ont adopté le 9 novembre un projet de loi visant à constitutionnaliser le droit à l’IVG pour en consacrer le caractère fondamental. C’est un pas allant dans le bon sens, afin de garantir aux femmes l’accès à l’IVG et lutter ainsi contre l’une des formes de violences les plus redoutables.

Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. L’occasion parfaite pour lire ou relire Annie Ernaux.

(1) L’intégralité de la conférence peut être visionnée ici.

