Le gouvernement doit injecter des moyens financiers et humains dans les chemins de fer

La ponctualité en berne et les trains supprimés sont un problème. Les directions de la SNCB et d’Infrabel doivent faire un effort immédiat pour remettre les chemins de fer sur de bons rails. Plutôt que de reporter une nouvelle fois ses ambitions, le gouvernement doit débloquer des moyens financiers et humains pour les chemins de fer.

Une carte blanche signée par des personnes issues du monde syndical et environnemental ainsi que par des associations d’usagers et de consommateurs (voir la liste des signataires ci-dessous)

Développer les transports publics est une réponse à de nombreux enjeux actuels : inégalités d’accès à la mobilité, pollution atmosphérique, prix des carburants, congestion des routes, aménagement du territoire chaotique, changement climatique, emploi…

Plusieurs gouvernements européens ont d’ailleurs mis à profit le contexte difficile actuel pour prendre des mesures renforçant la mobilité collective : gratuité des transports publics au Luxembourg, abonnement mensuel à 49 euros pour voyager dans toute l’Allemagne, rabais importants et billets gratuits en Espagne… À chaque fois, cela a rendu les transports publics plus attractifs et accéléré le transfert — dont nous avons tant besoin — de la voiture vers le train.

En début de législature et pour la première fois depuis longtemps, la Belgique a présenté une vision ambitieuse pour le rail. La “vision 2040” promettait une modernisation du chemin de fer, plus de trains, des trajets plus courts, le tout en vue de doubler sa fréquentation.

Cependant, dans la pratique, la situation actuelle du chemin de fer risque plutôt de chasser les voyageurs et les renvoyer vers leurs voitures. En octobre, la ponctualité a atteint son niveau le plus bas en quatre ans et le nombre de trains annulés a augmenté d’un quart par rapport à l’année dernière, notamment en raison du manque de personnel. Notre matériel roulant a largement dépassé l’âge de la retraite et les nouvelles rames de train “M7” se font attendre. Les navetteurs dénoncent quotidiennement le chaos du rail belge sur les réseaux sociaux. Les usagers et les travailleurs paient pour les coupes opérées dans les chemins de fer depuis des décennies. Les grèves de cette semaine sont la conséquence de cette déglingue.

Les passagers et le personnel du chemin de fer méritent mieux dès maintenant

Les passagers et les cheminots méritent une toute autre politique ferroviaire. Ils n’ont que faire des querelles entre le gouvernement d’une part et la SNCB et Infrabel d’autre part, qui se rejettent la responsabilité des problèmes sans les résoudre. Un effort commun doit être mené pour sortir de la crise actuelle. Et les leviers de changement sont connus.

Tout d’abord, une amélioration de la qualité du rail passe par un plan de recrutement ambitieux des nouveaux employés et une réévaluation des conditions de travail. Pas de mobilité ferroviaire fiable sans une politique de ressources humaines durable, qui motive et valorise les travailleurs. En somme, mettre fin à la situation actuelle : une charge de travail insoutenable, des équipes en sous-effectifs et des jours de congé qui s’accumulent sans pouvoir être pris.

Ensuite, les directions d’Infrabel et de la SNCB n’ont aucune excuse pour justifier la qualité déplorable de l’offre ferroviaire actuelle. Le budget consacré au chemin de fer en Belgique en 2020 était du même ordre que celui des chemins de fer suisses, dont le réseau ferroviaire a une taille similaire. Avec ce budget, les Suisses arrivent à fournir un service ferroviaire de qualité. Car l’argent public est consacré à l’entretien du réseau et des trains, au personnel et à des gares propres et sûres. Le contraste est saisissant avec la Belgique, où les budgets ont été consacrés à des gares pharaoniques ou à gonfler une armée de directeurs au sein de la SNCB et d’Infrabel, dont le nombre a doublé entre 2015 et 2021. Dans le même temps, 4000 postes de cheminots ont été supprimés et les guichets et salles d’attente ont fermé par dizaines.

Enfin, il est crucial que le gouvernement fédéral agisse sur le prix des billets de train. Si un effort a été possible pour le transport routier avec la réduction des accises sur le carburant, il devrait en aller de même pour le rail. Maintenir les prix des billets à un niveau abordable, par exemple en portant la TVA à 0 %, ou en prenant en charge la hausse annoncée du prix des billets via une dotation supplémentaire de crise. Ainsi, le chemin de fer restera accessible à tous les voyageurs.

Ne perdons pas de vue la vision à long terme

Répondre à ces enjeux immédiats ne doit pas nous faire oublier le besoin d’une politique ambitieuse pour l’avenir du rail. Dans ce cadre, concrétiser la vision 2040 est une étape importante ; ce serait une erreur de s’en défaire maintenant au nom de la crise. Or nous sommes à un moment clé. Le Parlement votera le budget proposé par le gouvernement pour le rail à la fin du mois de décembre. Il est temps pour les cheminots et les passagers de faire entendre leur voix ensemble pour développer notre chemin de fer, à la hauteur des défis du XXIe siècle.

Tout d’abord, le gouvernement fédéral doit ancrer juridiquement le budget prévu pour le rail, trois milliards d’euros au cours des dix prochaines années. Cela doit être un socle minimum, qui ne peut plus être remis en cause. Ce même gouvernement doit s’assurer que l’argent promis à Infrabel sous forme de prêt auprès de la Banque Européenne d’Investissement est bien au rendez-vous et que le remboursement ne grèvera pas les investissements futurs.

Pour autant, ce budget sera insuffisant pour concrétiser l’ensemble de la vision 2040. Des chemins de fer efficaces ont un coût. Mais ne rien faire nous coûtera encore plus cher. Chaque euro investi dans les chemins de fer en rapporte trois. Nos voisins plus ambitieux ont cherché de nouveaux moyens pour financer leurs investissements. Cela doit également être fait dans notre pays si on veut tourner le dos aux énergies fossiles. En attendant, ces moyens limités ne doivent pas servir d’excuse pour les directions d’Infrabel et de la SNCB pour ne rien faire du tout. Tous les euros consacrés au rail doivent aller à de meilleures conditions de voyage pour les usagers et de travail pour les cheminots.

Liste complète des signataires :

Pierre Lejeune, CGSP Cheminots – Thyl Van Gyzegem, Inter-Environnement Bruxelles – Julien Laporte, Navetteurs.be – Jean Mansuy, Canopea – Joeri Thijs, Greenpeace – Michaël Jacquemin, Les Amis du Rail Halanzy - Alexander Gomme, Back on Track Belgium – Jean-Philippe Ducart, Test-Achat – Matthias Vermael, Netwerk Duurzame Mobiliteit – Jolan Rijmenams, Bond Beter Leefmilieu – Stefan Stynen, TreinTramBus – Hugo Van Dienderen, Grootouders voor het Klimaat – Vanya Verschoore, Reset. Vlaanderen.

Titre de la rédaction. Titre original : “Remettons le chemin de fer sur la bonne voie”