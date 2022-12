Le ministre de la Justice se trompe quand il dit que le nouveau Code pénal va juguler la délinquance

Une carte blanche de Bruno Dayez, avocat et auteur du livre “Réparer ou punir. Quelle justice pour les victimes ? “ (SAMSA, octobre 2022).

Notre ministre de la Justice a récemment annoncé avec fierté une nette aggravation des peines dans différents domaines du droit criminel qui, comme de bien entendu, sont ceux qui font l’actualité : récemment, la peine maximale prévue pour un viol a triplé, passant, hors circonstances atténuantes, de cinq à quinze ans de prison. Demain, ce seront les violences intra-familiales et les délits environnementaux qui feront l’objet d’un tour de vis législatif pour d’évidentes raisons. Et, dernière annonce directement liée au récent et tragique fait divers au cours duquel un policier a perdu la vie, le fait d’attenter à l’intégrité physique d’un membre des forces de l’ordre fera également l’objet d’un régime plus sévère.

La question qui se pose au sujet de ces diverses réformes est d’en mesurer l’efficacité. S’agit-il uniquement d’une démonstration de force destinée à convaincre la population que les problèmes de société liés à une forme particulière de délinquance sont pris à bras-le-corps ? Ou bien de l’ambition réelle d’éradiquer ces problèmes en s’en saisissant avec une fermeté accrue et qui faisait précédemment défaut ?

À dire vrai, cette question ne se pose pas seulement dans les exemples cités. Elle concerne tout le champ de la pénalité : en interdisant telle conduite, et en comminant des peines élevées, la loi dissuade-t-elle les “candidats criminels” à passer outre en commettant malgré tout leur forfait ? Et, s’ils passent à l’acte nonobstant la menace de voir s’abattre sur eux les foudres de la répression, est-ce que l’infliction d’une peine (de plus en plus) lourde les dégoûtera à l’avenir de récidiver tout en servant de leçon à leurs imitateurs potentiels ? Qu’il soit à tout le moins permis d’en douter en rappelant quelques vérités d’expérience.

Une pure vue de l’esprit

L’efficacité de la loi pénale est essentiellement symbolique. Elle désigne une série de comportements comme antisociaux et les érige en infraction pour marquer le coup. Elle s’adresse à la masse des gens afin qu’ils s’abstiennent de la transgresser, non pas tant par “peur du gendarme” que “parce que c’est mal”. La sanction prévue par la loi a vocation à ne pas s’appliquer dès lors que chacun se convainc grâce à son éducation qu’il doit se comporter en honnête homme. Le raisonnement selon lequel “le crime ne paie pas” n’effleure pas l’esprit de la plupart. Et, quant aux malfrats, leur prêter l’intelligence de mettre en balance les avantages et les inconvénients de s’adonner à leurs méfaits relève d’une erreur de jugement. En effet, réfléchir avant d’agir, c’est ce que l’immense majorité des délinquants ont précisément omis de faire. Du moins ceux que l’on parvient à appréhender, car il est possible que les magnats du crime “organisé” se livrent à pareil calcul, mais ceux-là, en général, passent entre les mailles du filet. Ainsi, croire qu’il suffit d’augmenter le régime des pénalités relatives à tel ou tel type d’infractions (par exemple le viol) pour amener les personnes susceptibles de la commettre de s’en abstenir en se disant qu’il a plus à y perdre qu’à y gagner est une pure vue de l’esprit. Cela conforte sans doute le grand public, pour autant que ce soit nécessaire, dans sa conviction que c’est (très) mal ; cela le persuade peut-être aussi à bon compte qu’il y aura moins de violeurs dans l’avenir ; mais, soyons lucides, ça n’a aucun impact sur la réalité des faits, pour ceci que la loi pénale n’a quasiment aucune vocation préventive à l’égard de ceux qui envisagent de commettre une mauvaise action. Elle ne prêche que les convaincus ou ceux qui étaient prédisposés à se laisser convaincre.

Le déni de la réalité

Quant à l’autre versant, c’est-à-dire la punition effective des contrevenants par les juridictions répressives, la population a-t-elle vraiment à gagner à ce que l’emprisonnement subi par les condamnés soit de plus en plus long ? Certes, dans un raisonnement dont la pertinence à court terme n’est pas douteuse, “tant qu’un condamné est privé de sa liberté, il est empêché de nuire”. Par conséquent, “plus longtemps il l’est, mieux notre sécurité est garantie”. Et, de fait, cette logique sécuritaire est la seule que notre législateur a mis en œuvre depuis à tout le moins quarante ans, les cours et tribunaux ayant globalement embrayé à sa suite. En vérité, les défauts de ce raisonnement sautent aux yeux, mais il semble bien que nous soyons atteints d’une cécité collective qui nous empêche d’admettre deux évidences.

D’une part, tenant compte que, sauf extraordinaire, tous les condamnés recouvreront tôt ou tard leur liberté, la manière dont ils auront été traités en détention compromet leur réinsertion beaucoup plus qu’elle ne la favorise, en faisant souvent des parias et des laissés-pour-compte. Autrement dit, une longue privation de liberté dans les conditions actuelles, indépendamment de la “bonne volonté” du condamné, est un frein majeur à sa réhabilitation. Je n’évoque donc pas ici son souhait d’amendement, mais bien les caractéristiques du système pénitentiaire qui l’assimilent à une fabrique d’exclusion.

D’autre part, soutenir qu’une peine (de plus en plus) sévère servira d’exemple à ceux qui seraient tentés d’imiter le condamné fait, à nouveau, fi de la réalité. Jamais, nulle part, n’a été démontrée cette relation de cause à effet. À la rigueur, compte tenu de la fascination qu’exerce un criminel sur certains esprits faibles, on pourrait affirmer le contraire, l’infliction d’une peine “immense” transformant le condamné en une sorte de héros du mal.

Ainsi, au-delà d’un simple “effet d’annonce” destiné, une fois de plus, à nous persuader que, demain, la délinquance sera jugulée et le crime aboli, il n’y a pas grand-chose à escompter de la nouvelle application de cette recette éculée consistant à muscler la répression. Ce en vertu d’une vérité toute simple : ni la loi ni la justice pénale n’ont le pouvoir de prévenir quoi que ce soit. Mais, il est vrai, voir les choses sous l’angle de la prévention supposerait un véritable renversement copernicien.