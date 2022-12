Assis sur un banc, au square de la Madone à Paris, je regarde sur mon téléphone portable les scènes de saccages d’après match en France et en Belgique et je me dis que la banlieue française ressemble à s’y méprendre au centre-ville bruxellois.

Je me dis que, comme d’habitude, lorsque Paris s’enrhume, Bruxelles éternue.

J’en suis là, perdu dans mes pensées, à voyager dans les méandres de mon passé quand mon âme virevolte jusqu’à Schaerbeek pour me poser sur un banc du Parc Josaphat.

Tout à coup, mon pote Pistache vient s’asseoir près de moi.

- Alors Saidi, on revient au quartier ? (ne me demandez pas pourquoi il m’appelle par mon nom, je ne le sais pas)

- Salut Pistache, oui, comme d’habitude. (ne me demandez pas pourquoi on l’appelle Pistache, je ne le sais pas)

- Parait que t’as tourné plusieurs films, dans ce parc ? Tu déconnes “a sahbi”, tu ne m’as même pas prévenu pour le casting.

- T’es comédien ?

- Ben, un peu quand même. Avec les flics, j’ai toujours joué la comédie, je suis pro pour les faire passer du rire… à mes larmes !

- Bien trouvé, je la note celle-là pour plus tard.

- Note-la, je suis ton museau.

- Ma muse, tu veux dire ?

- Nan, je suis hétéro idiot ! Hey, c’est quoi ces vidéos que tu regardes ? Ah, les casseurs après le match. Tu veux faire un film sur eux ?

- Non, je regarde tous ces gars qui brûlent, qui cassent et je me dis qu’on a dû rater quelque chose… je ne sais pas quoi mais on a raté quelque chose…

- Mouais… rien de nouveau quoi… Rappelle-toi, Saidi, c’était déjà comme ça de notre temps. Et ce qu’on a raté, c’est déjà l’école, mon gars, l’école !

- L’école ? Quel rapport ?

- Quel rapport ? Tu te fous de moi ? Tu te souviens de notre école secondaire ? Des profs absents, d’autres en dépression toute l’année… tu te souviens de notre prof de néerlandais ?

- Non.

- C’est normal, on ne l’a jamais vue !

- Celle-là aussi, je la note.

- Note seulement, je suis en train de t’inspirer un spectacle. Et l’autre professeur d’anglais, celui qui remplissait sa canette de coca avec du…

-… Whisky ! Oui, lui, je m’en souviens.

- On n’a jamais appris un seul mot d’anglais de toutes nos secondaires.

- C’est vrai ce que tu dis Pistache, mais il y avait aussi des professeurs géniaux sans qui nous n’en serions pas là…

- Je te rappelle que je suis au chômage !

- Oui, bon… tu vois ce que je veux dire !

- Ouais, ouais, je me souviens de cette prof qui t’emmenait au théâtre le soir… t’étais son chouchou ! Tu sais, Saidi, tout le monde parle de discrimination à l’embauche, mais crois-moi, ce n’est pas vraiment là qu’elle est, la vraie discrimination.

- Ah bon ? Elle est où ?

- À l’école ! Pourquoi nous, on devait se taper des écoles poubelles, où des mecs pissaient sur les murs de la cour de récré, où les radiateurs étaient en panne toute l’année, où les profs se battaient pour ne plus revenir et où on finissait avec un niveau de première primaire à 18 ans ! Pendant que d’autres, dans la même ville que nous, avaient droit à une école hyper propre, des profs hyper motivés, des cours de peintures, des visites au musée… hey tu y es allé, toi au musée, quand on était en secondaire ?

- Non, Pistache, non, c’est vrai…

- Alors ?

- Ben, je me dis que c’est peut-être un peu de notre faute aussi, non ? Si les profs étaient démotivés, on n’était pas facile non plus !

- Où alors, on est devenu difficile parce que les profs avaient peur de nous et étaient démotivés. Arrête tes conneries, Saidi, rappelle-toi la prof de mathématique quand on était en deuxième, elle venait d’arriver et elle était déjà effrayée avant même de nous rencontrer !

- Celle qui est tombée en dépression le 12 septembre ?

- Ouais ! Tu sais, Saidi, je vais te dire un truc que tu peux utiliser dans tes spectacles un jour : à force de dire à un homme qu’il n’est qu’un sauvage, il finit par le devenir !

- Waouw, c’est profond… et vrai…

- Ouais, je te l’offre celle-là aussi, mais oublie pas de me payer mes droits d’auteur, fieu ! Le chômage va me virer, car j’ai refusé un job de plombier donc j’aurai besoin d’un petit coup de pouce !

- Pourquoi t’as refusé un job ?

- T’es con ou tu le fais exprès (ne me demandez pas pourquoi tout le monde me demande si je suis con ou si je le fais exprès, je ne le sais toujours pas). J’ai un diplôme de courtier en assurances !

- Ah oui, c’est vrai que vu comme ça…

Un ballon se heurte à mes pieds, je le renvoie vers le petit garçon qui l’a laissé s’échapper et me retourne vers Pistache, qui a disparu…

Comme ça… comme un fantôme surgit du passé.

Comme pour me rappeler

Comme pour ne pas oublier

Que l’école peut broyer… Que l’école peut sauver.

Tout dépend de l’étoile sous laquelle on est né.

