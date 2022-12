PS et Ecolo, vous faut-il un mort pour réagir ?

Les soussignés ont été, sont ou n’excluent pas d’être électeurs d’un ou de vos deux partis. Mais pour le moment, ils sont éminemment perplexes. Nous sommes sidérés de n’entendre que votre silence en réponse à l’épouvantable maltraitance que le gouvernement, avec votre complicité, impose aux demandeurs d’asile en contraignant nombre d’entre eux à dormir à la rue dans le froid. La liste est longue des règles et principes juridiques qui gouvernent l’accueil et dont vous acceptez le viol.

Mais faut-il des démonstrations juridiques pour comprendre ce que représentent des nuits dans le froid, avec un carton pour toute protection, inquiet d’être maltraité ou inquiet de savoir si on trouvera à manger demain ? Ceux d’entre nous (médecins, assistants sociaux, avocats ou bénévoles) qui les rencontrent voient leurs plaies non soignées, dues à des violences en chemin ou ici. Et surtout, ils voient leur regard, exactement pareil à celui de nos frères ou de nos fils, mais en plus triste. Pourtant, des solutions simples et rapides existent. La directive européenne “accueil” vise explicitement l’hébergement dans des hôtels. Il y a été recouru pendant plusieurs mois pour des candidats réfugiés afghans évacués lors de l’opération “Red Kite” en août 2021.

Certains d’entre vous nous disent que des ministres flamands s’y refusent parce que leurs électeurs ne comprendraient pas qu’on héberge des demandeurs d’asile à l’hôtel. Comment tolérez-vous, vous qui êtes acteurs éminents de l’État de droit, qu’un sondage ou pire, un présupposé permette de n’appliquer ni la loi ni les condamnations des tribunaux belges et européens ? Avez-vous songé aux hauts cris que vous auriez, à juste titre, proférés si le gouvernement de la Suédoise avait laissé durablement “à la rue” et dans le froid, non pas “vos” milliers, mais quelques centaines de candidats réfugiés ? Quelles protestations trouverez-vous à élever, si, revenue au pouvoir, la droite dure pérennisait vos errances en se référant à ce que fait aujourd’hui votre gouvernement ?

Une des raisons de la Vivaldi était d’écarter la N-VA. Mais cela justifie-t-il que votre majorité fasse pire que ce que vous étiez parvenus à empêcher lorsque vous étiez dans l’opposition ? Vous nous direz peut-être que tel est le prix de la défense du pouvoir d’achat et de l’environnement. Sachez que le respect des étrangers est la pierre de touche du respect des droits humains. Votre mépris des lois et des décisions de justice risque fort de faire demain le lit du mépris des droits qui aujourd’hui vous sont chers. Il y a 68 ans, l’abbé Pierre interpellait la France sur RTL : “Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée à trois heures, boulevard de Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée”. Nous craignons fort qu’un homme meure de froid ces prochains jours, serrant sur lui le jugement condamnant votre gouvernement à l’héberger, conformément à la loi.

Que répondrez-vous alors à votre conscience, interpellée par les valeurs humaines, de fraternité et de solidarité qui sont pourtant le socle de notre société et de nos combats, que nous persistons à croire communs ?