Depuis quelques années, le marché des NFT (non fongible tokens), ou JNF (jetons non fongibles) en français, est en pleine expansion. On remarque depuis 2021 un engouement tout particulier pour cette nouvelle forme d’utilisation technologique, dont le volume des ventes a alors atteint 24,9 milliards de dollars, contre 94,9 millions de dollars lors de l’année précédente1. Ils réinventent notre manière de conceptualiser la propriété, bousculent le monde juridique et révolutionnent celui de l’art. Mais quel est ce nouveau phénomène qui engendre une frénésie actuelle, et pourquoi a-t-il autant la cote aujourd’hui ?

Un nouveau concept révolutionnaire

Les NFT n’ont pas encore de définition juridique précise, mais peuvent se caractériser comme des jetons cryptographiques uniques et non interchangeables (ils n’ont pas de valeur équivalente et ne peuvent être dupliqués contrairement à de la monnaie). Ils permettent de rendre un fichier numérique unique, en garantissant l’authenticité d’une œuvre originale, de sa reproduction et peuvent même constituer l’œuvre originale elle-même2. Ils sont donc impossibles à reproduire entièrement et fonctionnent sur le même principe que la cryptomonnaie, en se basant sur la technologie de stockage et de transmission de données qu’est la blockchain. Un NFT permet donc de rendre une image, un GIF, un tweet, une vidéo (ou tout autre chose pouvant être numérisée) unique en individualisant le contenu digital grâce à la tokenisation. Cela crée en conséquence de la rareté numérique, ce qui n’existait pas auparavant3. Il peut être vendu ou acheté grâce à la technologie de la blockchain, qui enregistre toutes les transactions effectuées. Cette technologie étant décentralisée et démunie d’organe de contrôle, elle est réputée plus transparente et plus dure à falsifier, donc plus sûre.4

Lorsqu’on achète un NFT, on achète en réalité un titre de propriété numérique se trouvant dans la technologie de la blockchain, accessible grâce à une clé numérique. En général, détenir un NFT ne veut pas dire détenir l’œuvre en elle-même et ne confère pas forcément de droits particuliers sur l’œuvre, que ce soit au niveau de la licence ou au niveau de la propriété intellectuelle, puisque sauf disposition contraire, cela ne prive pas les artistes de leurs droits patrimoniaux5. Cela donne simplement plus de valeur à l’œuvre et bien des gens se réfèrent aux NFT comme une vaste arnaque, comme une bulle, ou comme quelque chose qui n’existerait qu’à des fins spéculatives.

Bouleversement du marché de l’art traditionnel

Ayant débuté au départ dans le domaine des jeux en ligne avec la collection de “cryptokitties”, des chats virtuels stockés sur la blockchain, les NFT se sont surtout fait connaître pour avoir “dynamité6” le marché de l’art. En effet, les NFT offrent de nouvelles perspectives aux artistes et collectionneurs afin d’échanger et vendre des objets numériques liés aux œuvres d’art. Cette révolution s’opère à trois niveaux, premièrement c’est un avantage pour les artistes numériques, ceux-ci pouvant maintenant être rémunérés pour leur création. Ensuite, cela permet de démocratiser le fait d’acheter des œuvres d’art, et enfin, car le marché des NFT d’art est un marché parallèle à celui classique, et permet aux collectionneurs et revendeurs d’avoir accès à une nouvelle forme de propriété et de transaction dans le domaine7. Une œuvre baptisée “The Merge” réalisée par l’artiste Pak a ainsi été achetée fin 2021 pour près de 92 M de dollars par 29 983 personnes, et a ainsi été divisée en 312 686 pièces. Dans la même veine, l’œuvre NFT-art intitulée “Every Day : The first five thousands days” réalisée par l’artiste Beeple a été acquise aux enchères pour 69 M de dollars en mars 2021. Cela l’a propulsé au rang de troisième artiste vivant le plus coté au monde, alors qu’il s’agit d’une œuvre numérique dont tout le monde peut avoir accès sur internet.

Mais qu’en est-il de l’utilité pour les artistes ? Les NFT sont avantageux pour ceux-ci car en certifiant l’authenticité d’une œuvre, ils permettent de mieux les protéger contre la contrefaçon, mais aussi d’avoir une nouvelle forme de rémunération. En effet, lors de l’achat et de la revente de NFT liés à leurs œuvres, les artistes vont percevoir des royalties pour les droits de suite8, ce qui n’existe pas dans le marché de l’art traditionnel où une fois l’œuvre de l’artiste vendue, celui-ci ne reçoit plus d’argent par après lors de potentielles reventes. Ces jetons numériques peuvent donc constituer en quelque sorte un “relais de croissance au marché de l’art9”, puisque les NFT valent parfois plus que l’œuvre en elle-même, qu’il est possible pour des œuvres numériques d’avoir enfin de la valeur et que cela attire également un nouveau public jeune qui trouve cela attrayant d’acheter en ligne10.

Quels en sont les enjeux ?

Premièrement, bien que cette nouvelle forme de technologie permette au monde de l’art de se renouveler, et bien que le marché soit en baisse cette année, elle n’est toutefois pas sans conséquence pour la planète. En effet, certains parlent même de “désastre écologique 11”, car l’énergie consommée pour produire la preuve d’authentification de l’œuvre d’art est démesurée. En réalité, des calculs extrêmement complexes sont générés par des ordinateurs qui requièrent des entrepôts entiers dont l’énergie provient souvent de centrales électriques au charbon, ce qui contribue lourdement à la production de gaz à effet de serre12. De plus, la plateforme Ethereum est celle la plus utilisée afin d’acheter et échanger les NFT. Or, celle-ci consomme autant d’électricité qu’un pays comme les Pays-Bas, et a une empreinte carbone similaire à celle de Singapour13. Ajoutons à cela le fait que l’achat de jetons non fongibles nécessite de la cryptomonnaie, qui est un moyen de transaction extrêmement polluant car cela implique également une quantité astronomique de calculs d’ordinateurs et donc d’énergie14. Selon une étude faite par le fondateur du site cryptoart.wtf (lui-même artiste numérique), l’empreinte carbone moyenne d’un seul NFT serait égale à plus d’un mois d’électricité pour un résident de l’UE15. Il existe cependant des alternatives moins énergivores qui ont vocation à se développer dans le futur, comme le fait de contourner Ethereum et d’utiliser d’autres formes de blockchain à l’instar de Polygon ou Cardano16. Il est également possible de voir le “minage” comme une opportunité afin de développer les énergies renouvelables et d’utiliser le surplus d’énergie à bon escient.

Ensuite, les risques d’arnaque et de vente de faux NFT sont bien réels, nombreuses sont les cybermenaces planant dans le domaine, comme le fait d’acheter des NFT non-réels ou contrefaits, l’usurpation de compte ou encore l’achat sur de faux sites. Ce nouveau marché juteux a en effet attiré la convoitise des hackers, et de nouvelles formes de cybercrimes se sont donc développées.

Enfin, ce phénomène et l’attrait pour celui-ci étant encore assez récent, la cadre juridique est à l’heure actuelle encore très flou voir quasi inexistant. Pleins de questionnements se posent quant au régime fiscal qu’il faut leur accorder, mais également en ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle. En France, le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle littéraire et artistique (CSPLA) a rédigé un rapport rendu en juillet 2022 afin de faire un état des lieux juridique en la matière, et de proposer des pistes de solutions pour encadrer au mieux le domaine17. Le monde des jetons non fongibles constitue un tout nouvel écosystème18, de nouvelles lois doivent donc impérativement être adoptées afin de créer une réelle identité juridique pour cette forme de propriété du dernier cri.

