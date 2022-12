Protégeons les nuances grammaticales du français

En retraçant dans son dernier livre la longue route qui lui permit d’atteindre les sommets de la langue française, l’écrivain et académicien François Cheng narre une véritable aventure personnelle et témoigne d’un regard amoureux posé sur la culture francophone. Sans doute cet ouvrage n’est-il pas le plus prioritaire pour qui voudrait découvrir l’essayiste, romancier et poète d’origine chinoise, mais on se laisse néanmoins rapidement happer par sa vie de rencontres et le dialogue incessant qu’il tisse entre la pensée chinoise et la culture occidentale, l’une révélant l’autre.

Sous sa plume, la beauté, les spécificités et les grands traits de la langue française se dévoilent magnifiquement. Ce qui la distingue, souligne-t-il, c’est d’abord la subtilité de son vocabulaire. “Il n’existe pratiquement pas de parfaits synonymes en français, la précision de chaque mot et de son exacte nuance exige de la part du locuteur une connaissance sûre. Ensuite, la rigueur de la structure : [le français] dispose d’une série d’éléments pronominaux tels que ‘dont’, ‘en’, ‘y’, ‘auquel’…, lui permettant une syntaxe resserrée et concise, délestée de répétitions et de redondances ; c’est cette structure qui lui confère une qualité de distinction et d’élégance, laquelle entraîne chez le locuteur un souci inné, celui du style. Le troisième trait est le plus difficile à acquérir ; tous les grands écrivains s’y emploient : du souci du style naît une alchimie faite de combinaisons d’images frappantes ou d’idées essentialisées, de dessins à la ligne épurée […] grâce à quoi le langage monte un étage d’où le locuteur jouit d’une vue synthétique sur la chose dite.”

En 1977, le philosophe Roland Barthes jetait le doute sur la langue, la jugeant inapte à rendre l’homme libre, la considérant comme un carcan de mots, de règles et de syntaxes. La langue “n’est ni réactionnaire ni progressiste, annonçait-il ; elle est tout simplement fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire”. Quelques années plus tôt, le philosophe allemand Theodor Adorno s’était engagé dans des doutes comparables, estimant “barbare” la volonté d’écrire un poème après Auschwitz. Aujourd’hui encore, pour d’autres raisons, la langue est accusée de discriminer et de soumettre. Et c’est à coups de points médian ou de suppression du passé simple qu’on veille à sa correction. Ces raisons et ces doutes ne sont pas tous illégitimes, mais François Cheng invite à poser un autre regard sur la langue. C’est par elle, par ses sonorités, sa polysémie, sa souplesse, sa créativité que les hommes entrent en communion. C’est “seulement par la poésie, le Verbe le plus incarné, que les humains peuvent s’arracher à la vertigineuse pente qui les mène au néant”. Le français est certes exigeant, continue l’auteur, mais c’est justement en cela qu’il est au service de la liberté et qu’il demeure un refuge pour l’esprit. Plus que toute autre langue, il possède “la qualité de la distanciation” qui ordonne et ajuste nos affects et nos sentiments spontanés une fois que nous devons les prononcer ou les poser sur le papier ; qui ouvre une aire où le chant enfoui en chacun trouve enfin la chance d’éclore.

Tel est le grand hommage dédié à la langue que livre l’académicien âgé de 93 ans. À son plus haut niveau, la poésie constitue une spiritualité, conclut-il en guise d’évidence. “Elle tend à l’esprit humain un miroir sans concession, par la vision de la vérité la plus pénétrante qu’elle projette ; elle oblige [notre] esprit à évoluer, à s’élargir, à s’élever, et, en fin de compte, à se transcender.”

François Cheng, “Une longue route pour m’unir au chant français”, Albin Michel, 2022.