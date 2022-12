2022 touche à sa fin. Comme chaque année, la dernière semaine de décembre sera rythmée par la liturgie des repas de fêtes en famille, entre amis. Comme chaque année, ces repas seront ponctués de discussions enflammées, plus ou moins interminables, sur des sujets aussi divers que variés, qu’ils soient d’une actualité encore brûlante (crise énergétique, QatarGate…) ou davantage éculés (covid, guerre en Ukraine, coupe du monde au Qatar…), sans oublier quelques incontournables (écologie, féminisme, immigration…). Dans le domaine plus pointu des arts et des lettres, on aura également l’embarras du choix : actions de contestation ciblant des œuvres d’art, scandale “Les Amandiers”, affaire Bastien Vivès…

Cette dernière est désormais notoire : le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a annulé il y a quelques jours l’exposition consacrée à Bastien Vivès, programmée en janvier prochain à l’occasion du 50e anniversaire du FIBD, en raison des menaces de violences adressées à celui-ci et à certains membres du comité organisateur de l’exposition, notamment sur les réseaux sociaux. Fortement décrié pour une série de dessins à caractère pédopornographique et incestueux, accompagnés de déclarations outrancières, ainsi que pour avoir attaqué violemment sur Facebook la dessinatrice Emma, la mise à l’honneur du dessinateur de 38 ans dans ce haut lieu de la BD a suscité la vive indignation des associations de protection de l’enfance, mais aussi de plusieurs dessinatrices et dessinateurs, et provoqué la diffusion de deux pétitions demandant au FIBD d’annuler l’exposition. C’est donc chose faite, l’exposition “Dans les yeux de Bastien Vivès” n’aura pas lieu. Certaines et certains se réjouissent de cette annulation, prenant soin de condamner les menaces adressées à Bastien Vivès et aux organisatrices et organisateurs de l’exposition. D’autres crient à la censure, pointant du doigt ce qu’elles et ils appellent de nouvelles formes d’Inquisition qui menacent la liberté d’expression.

Faisant écho à l’affaire Gabriel Matzneff, l’affaire Bastien Vivès nous met une nouvelle fois face à un cas d’école qui, dans le contexte de la BD, problématise les représentations artistiques contemporaines des corps – y compris des corps des enfants et des jeunes – et des violences – y compris des violences sexuelles et des violences sexuelles de l’enfance, dont l’inceste. En effet, les dessins de Bastien Vivès ne mettent pas en scène seulement des enfants et des jeunes sexualisés et ayant des comportements sexuels, pouvant être problématiques, il les met en scène aussi ayant des relations sexuelles contraintes, parfois en compagnie d’adultes et, qui plus est, d’adultes appartenant au même noyau familial, comme dans Les melons de la colère, Petit Paul ou encore La décharge mentale. Ainsi, quand bien même Bastien Vivès s’en défende et tente de se justifier, ses dessins participent, indépendamment de sa volonté ou de son intention, d’une normalisation des relations sexuelles entre enfants et adultes, l’inscrivant dans une culture pédocriminelle qu’il n’est pas raisonnable de défendre sous couvert de génie transgressif ou de liberté de création. Le refus des dessins de Bastien Vivès par le public, d’une partie de celui-ci pour le moins, témoigne du refus d’un regard pédocriminel posé sur les corps des enfants et des jeunes, refus qui résulte d’une transformation en cours des normes sexuelles dans la société et de l’imaginaire qui y est rattaché. Dans un contexte social et politique qui demande à ce que l’on s’empare à bras-le-corps et sans plus tarder de la problématique des violences sexuelles sur les enfants et les jeunes, notamment en milieu intrafamilial, le choix du FIBD d’exposer Bastien Vivès, quand bien même il s’agissait d’une exposition “Carte blanche” de dessins originaux et inédits et non pas rétrospective, était un pari risqué. C’est un pari perdu, de toute évidence.

En 2022, la BD aura néanmoins connu des moments plus heureux, faisant son entrée dans deux institutions culturelles de taille : à l’Académie des Beaux-Arts avec Catherine Meurisse et au Collège de France avec Benoît Peeters. Une belle revanche pour le neuvième art !

