Un collègue directeur m’écrit pour dire qu’il ne sera pas à une de nos réunions : “dossier urgent d’élève à traiter”. Chacun-e d’entre nous connaît comme chef d’établissement ces moments d’extrême urgence et de cas gravissimes (je n’ose même pas écrire ce qu’il me partage tant c’est grave), et puis : la solitude face à la situation. Non que les aides n’existent pas, mais trop souvent, des situations dramatiques ne sont pas (bien) prises en main car elles n’entrent pas “dans la bonne case”. Ce n’est pas une question de communication, cette éternelle victime et promesse à chaque problème (”on va/doit mieux communiquer”) mais de construction d’un système à la fois frileux et complexe.

Systèmes d’aide bloqués, reste la débrouille

Il y a de telles contraintes aux systèmes d’aide qu’ils sont… bloqués. La peur d’un risque ou d’un échec, tous deux vécus comme inacceptables, d’être lynché si on a pris une responsabilité, est telle qu’on contrôle chaque instant : en novlangue, on parle de “tracer”. Du coup, tout ce qui ne rentre pas dans une petite case n’existe pas. Combien de fois est-ce nous qui devons prendre en charge des “cas”, ou trouver des solutions grâce à des contacts personnels (avocat, médecin, planning, logement, etc.) parce que personne ne prend de responsabilité. Alors, c’est la débrouille des bonnes volontés. Nous jouons trop souvent les psychologues, confesseurs, parfois psychiatres, conseillers, car on répond par exemple qu’il n’y a pas “la demande du patient” – mais quand un adolescent se scarifie, parle de suicide, etc., que faut-il d’autre comme demande ? Un jeune en mal d’être doit-il venir trouver un acteur social avec une demande en trois exemplaires contresignée par les parents ? Quand tel élève venait régulièrement dans mon bureau (vers qui d’autre se tourner ?) se planter face à mon mur en disant “je vais bien, je m’appelle je vais bien”, sur qui ai-je pu compter sinon moi-même, parfois un agent PMS quand il était là au bon moment ? Dans certains cas, notre seule issue est d’appeler une ambulance pour emmener l’élève dans un service psychiatrique en espérant que ça fasse un peu bouger les lignes. Mais un service qui la plupart du temps renvoie parents et enfant chez eux, même quand les parents sont une source manifeste du problème. Désir de suicide, extrémisme religieux, homosexualité dans des milieux où c’est tabou, ivresse, viol, désespoir, harcèlement grave, décrochage…, je peux faire une longue liste. Pas de lieu d’accueil sans mille conditions – et ils sont tellement débordés que seuls des extrêmes peuvent y accéder (et encore !).

Pas sans l’accord des parents

Même le carnet d’adresses personnel ne fonctionne pas toujours. Récemment, j’ai sollicité une amie en espérant qu’elle puisse apporter sa plus-value humaine, mais elle ne voulait pas agir sans accord des parents. Elle avait en soi raison, mais combien de fois ne devons-nous pas, mes nombreux collègues enseignants et directeurs, prendre le risque de nous mouiller, en comptant sur notre expérience et parfois notre formation, pour faire tout de même quelque chose. Des risques, mais nous collaborons humblement à éviter un peu des “pires”. Je ne pourrais dire à ces élèves que ce n’est pas mon rôle, de prendre un rendez-vous ici ou là, au revoir (et merci de fermer la porte en sortant).

Trop d’intervenants débordés

La grande misère de ces aides pour les jeunes, c’est la multiplication à l’infini et au-delà d’intervenants dont aucun n’a les moyens de piloter quelque chose jusqu’au bout. Beaucoup de sachems pour analyser, peu d’indiens pour intervenir. SAJ, PMS, section jeunesse de la police, Parquet, assistants sociaux, maison d’accueil, centre d’accueil, psy, hôpital, tous débordés, doivent se consulter mutuellement selon des agendas complexes, avant de prendre une décision trop souvent de type “on décidera plus tard”, “on le verra la semaine prochaine”, “on attend le juge”, “on doit avoir une demande”, – mais pendant ce temps je suis là avec devant moi un jeune en grande difficulté. Un policier expérimenté doit-il attendre six mois (dans une affaire qui nous occupe) que le Parquet jeunesse – débordé bien sûr – ponde une apostille ?

Le système n’atteint plus ses buts

Je ne critique aucune de ces personnes à titre individuel, chacune fait son travail, avec conscience, mais l’ensemble est un schmilblick. C’est le propre des démocraties d’éviter les lieux de décision qui pourraient être arbitraires et d’offrir un contrôle. Nous le comprenons et l’apprécions. Mais il faut savoir reconnaître quand un système ne permet plus d’atteindre ses buts. Le contrôle doit cesser d’être permanent ; il est temps de ne plus craindre (chaque acteur a tendance à se “couvrir”) et d’accepter qu’une personne puisse se tromper – mais au moins d’avancer. Qu’on rende aux premières lignes l’autorité et les moyens d’agir en “bon père de famille”.

