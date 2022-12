Un mois de décembre glacial, une crise énergétique qui risque de durer, un prix de l’énergie indécent, des sdf au-dehors : autant d’éléments qui ravivent chez nous des questions légitimes sur l’avenir. En particulier, avec la fin des énergies fossiles annoncée vers 2050, n’allons-nous pas vers des hivers où nous aurons aussi froid que nos grands-parents, en 1950 ?

Entre les déclarations des technoptimistes débridés et celles des pessimistes de tous poils, il n’est pas évident de se faire une opinion. Une analyse du passé, de notre vie quotidienne depuis 1950 permet néanmoins de se faire une idée du futur.

Une seule pièce chauffée au charbon

Commençons par le début. Vers 1950, dans la grande majorité des maisons, on ne chauffait qu’une seule pièce, au charbon dans les villes, au charbon et au bois dans les campagnes. On y mangeait, la mère de famille y cuisinait, faisait la vaisselle et la lessive à la main, on y faisait sa toilette, on y écoutait la radio, les écoliers y faisaient leurs devoirs, toute l’année, hiver comme été. En hiver, il faisait glacial dans les chambres à coucher. Quant aux WC, ils étaient dehors, au fond des jardins.

Dans les années 1950-1960, les nouvelles maisons possèdent installent le chauffage central, au mazout. Toutes les pièces sont chauffées, y compris les chambres à coucher. La cuisine est distincte du living. Il y a une salle de bains. Chaque maison a son garage. Les appareils électroménagers se développent. Les WC entrent dans les maisons. On ne parle pas d’isolation, car le charbon et le mazout sont abondants et bon marché.

Dans les années 1970, le gaz naturel apparaît. Les maisons sont approvisionnées par des conduites publiques enterrées. Plus besoin de commander le charbon ou le mazout.

1990, on commence à isoler les maisons

Dès les années 1980, et surtout 1990, on commence à penser à isoler les maisons. L’isolation des murs, le double vitrage se généralisent petit à petit dans les nouvelles habitations.

À partir des années 2000-2010, isoler et rénover les anciennes maisons deviennent la norme. Les énergies fossiles sont encore abondantes et bon marché. Les changements climatiques sont dans les esprits. On ne pense plus seulement au froid hivernal. On commence à envisager les canicules estivales et les climatiseurs se développent.

Dans les années 2010, on installe des panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sur les toits. Les garages intérieurs disparaissent des nouvelles maisons.

2022, les prix de l’énergie augmente brutalement

Puis arrivent la pandémie en 2020, la crise énergétique et la guerre en Ukraine en 2022. Le prix de l’énergie augmente brutalement. Pour lutter contre les changements climatiques, les autorités politiques décident de diminuer drastiquement la consommation d’énergies fossiles d’ici 2050.

En 2022, les risques de pénurie et l’augmentation indécente du prix de l’énergie nous conduisent à diminuer notre consommation d’énergie et à baisser le thermostat de nos maisons. Ce changement forcé de comportement est très rapide. Nul ne l’aurait imaginé au début 2022. Alors que se passera-t-il en 2050, lorsque les énergies fossiles ne seront plus là ? Ne va-t-on pas vers un retour en arrière, ne vivra-t-on pas comme en 1950 ?

Il reste évidemment bien des inconnues, au vu de la complexité de la situation et des interdépendances entre l’habitat, le transport, le travail, le commerce, l’agriculture, l’industrie, voire la géopolitique. Mais si la vie en 2050 sera différente de celle d’aujourd’hui, un retour vers la vie quotidienne de 1950 est improbable.

En 2050, il restera l’électricité

D’abord, en 1950, on se chauffait au bois et au charbon. Aujourd’hui, on a surtout le pétrole, le gaz et l’électricité. En 2050, pour nous chauffer, il restera l’électricité, le bois (dans les campagnes) et un peu de géothermie. Une partie plus ou moins importante de l’électricité proviendra des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. L’eau chaude sera fournie par les panneaux solaires thermiques.

En 1950, les maisons n’étaient guère isolées. Les murs étaient souvent épais, mais cela ne protégeait pas du gel dans les chambres à coucher. En 2050, les maisons seront vraisemblablement aussi bien, voire mieux, isolées qu’aujourd’hui. On se dirige vers la fin des maisons quatre façades, plus énergivores que les habitats deux façades ou les appartements. Ce qui devrait rendre la vie quotidienne relativement agréable.

Mais isoler sera coûteux

Toutefois, pour que cela se réalise, plusieurs conditions doivent être remplies. D’abord, isoler nos maisons sera coûteux. Les particuliers, les États, le privé devront mettre la main au portefeuille. Mais il ne faut pas tarder. Plus tôt on s’y prendra, meilleur marché cela sera

Ensuite, le passage à l’énergie électrique, moins centralisée qu’aujourd’hui, va demander une (ré) organisation efficace à long terme du secteur électrique, des producteurs (sociétés, particuliers) aux distributeurs, la disponibilité d’appareils électroménagers performants et peu gourmands en énergie, etc. L’habitat n’est pas le seul secteur concerné. Il y a aussi les transports, les commerces, les industries. Une réflexion multisectorielle est indispensable. Cela ne sera pas le plus simple. Mais il y a urgence.

Bien sûr, le chauffage des maisons n’est qu’une petite partie de ce qui changera d’ici 2050. Nous ne vivrons pas de la même façon, nos habitudes et nos mentalités devront évoluer. Le cas particulier de l’habitat nous montre qu’il est faux de concevoir le futur comme un retour en arrière. N’ayons pas peur du futur, même incertain. Passer à un autre mode de vie est une chance à saisir, surtout pour les jeunes, mais pas qu’eux. Une grande aventure commence. Vivement 2050 !