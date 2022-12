Les démocraties occidentales suscitent de longue date un désintérêt voire un rejet d’un nombre grandissant de citoyens. L’absentéisme électoral est en passe de devenir le premier courant politique en Occident, auquel s’ajoute la grande volatilité des électeurs, qui peuvent voter pour des partis différents à chaque élection. Par conséquent, les partis et personnalités politiques, soumis à une médiatisation permanente et aux jugements sur les réseaux sociaux, semblent en campagne électorale permanente, constamment préoccupés à convaincre des électeurs potentiels, au détriment d’une action politique de long terme.

La gestion Covid a aggravé cette défiance. Les philosophes Isabelle Stengers et Cynthia Fleury déclaraient ainsi à la RTBF : “Nous sommes donc à un moment philosophique charnière pour l’avenir du monde tel qu’on le connaît. Il s’agit véritablement de redéfinir le sens que l’on veut donner à notre manière de vivre ensemble sur cette terre. Il va falloir faire monter au pouvoir une force d’action citoyenne et durable. Mais nos dirigeants ont une matrice intellectuelle qui n’est pas celle-ci.”

Les partis politiques se méfient en effet tout autant des citoyens et s’avèrent souvent réticents à les consulter en dehors des élections. Les processus citoyens permettent pourtant de construire un débat politique plus serein et d’instaurer un dialogue constructif entre élus et citoyens. Tout est question de confiance réciproque.

Un décret voté à l’unanimité

Or le modèle de démocratie participative le plus avancé au monde se situe… en Belgique, au sein de la Communauté germanophone.

Dès 2011, constatant une “fatigue démocratique” y compris dans cette petite communauté (environ 78 000 habitants), plusieurs parlementaires germanophones développent un processus concret, qui aboutit en février 2019 à l’adoption, à l’unanimité, d’un décret instituant le “Dialogue citoyen permanent” (” Permanenter Bürgerdialog ” ). Ce modèle est unique au monde par son caractère permanent et son lien quasiment institutionnel avec une assemblée législative.

Ce dispositif, doté d’un budget et d’un secrétariat, intègre toutes les balises nécessaires pour garantir l’efficacité et la légitimité de la délibération citoyenne. Il attire à Eupen des chercheurs, des délégations et des journalistes du monde entier – depuis New York ou Sidney.

Voici le fonctionnement de ce modèle.

Un nouveau rapport entre élus et citoyens

Un Conseil citoyen sonde les sujets qui préoccupent la population et sélectionne les thèmes qui ont récolté le plus de signatures en ligne.

Ensuite, pour chaque thème, une Assemblée citoyenne, composée de 25 à 50 citoyens tirés au sort, s’informe, auditionne des experts et délibère pendant plusieurs week-ends avec un encadrement professionnel. Les participants, aux profils et vécus très différents, devront concilier les divergences d’opinions dans l’intérêt général, puis rédiger des recommandations, qui sont adressées au Parlement germanophone. Le politique dispose ensuite d’un an pour les mettre en œuvre – ou non – et devra justifier chaque décision.

Une vision à long terme

Hasard ou non, le premier thème choisi fut : “Les soins nous concernent tous ! Comment améliorer les conditions des travailleurs et des patients ? ”.

Quelques mois plus tard, le Covid-19 mettait la santé au cœur des préoccupations mondiales. Loin de la panique politique et de la pression des médias et des lobbies, l’Assemblée citoyenne a travaillé sur le fond et établi 14 recommandations pour améliorer l’organisation et la coordination des soins de santé, soutenir la formation professionnelle dans le secteur des soins dès le lycée, améliorer l’attractivité de la profession d’infirmier et d’infirmière pour les jeunes et créer des conditions de travail attractives pour les soignants et soignantes. On le voit, ce débat citoyen, en pleine pandémie, a permis d’avancer sur des solutions concrètes sur le long terme.

Leurre ou renouveau démocratique ?

L’objection principale consiste à dire que ces assemblées citoyennes sont des leurres démocratiques, sans pouvoir de décision et que le politique n’en tient pas compte. À voir.

Dans le cas germanophone, l’expérience s’avère très positive, nous explique Anna Stuers, Secrétaire permanente du “Burgerdialog” : “Les deux premiers cycles – santé et école inclusive – sont achevés et cela a suscité de réels débats entre citoyens et politiques. Par contre, il est difficile de dire quelles recommandations ont été adoptées car c’est une question d’interprétation. Par exemple, la demande d’instaurer un conseil des membres de la famille au sein des maisons de repos a été acceptée et un article a été ajouté dans le décret relatif à ce domaine. En ce qui concerne la demande de réduire les coûts pour les étudiants en soins de santé, le Ministre n’a pas modifié de décret mais a introduit une bourse d’étude, ce qui est positif. De manière générale, les citoyens se sentent pris au sérieux car le politique explique chaque décision. Cela ouvre un réel dialogue. ”

Parfois, le politique s’inspire des travaux en cours. Le cycle sur le “Logement pour tous”, qui n’est pas encore achevé, a d’ores et déjà incité le Ministre des affaires sociales à établir un recensement des sans-abri – phénomène peu visible dans les Cantons de l’Est mais bien réel – en vue de développer une politique d’aide au logement.

Des conditions de réussite

Des processus participatifs se mettent également en place en Région bruxelloise et au Sénat. En Wallonie, le collectif Cap Démocratie mobilise actuellement les citoyens wallons autour de deux pétitions , afin de mettre ce sujet à l’agenda du Parlement wallon et y instaurer une assemblée citoyenne sur le modèle germanophone.

Chaque territoire, population et contexte institutionnel devront trouver, expérimenter et évaluer leurs propres modalités. Mais ce processus nécessite d’être balisé, sinon il suscitera des crispations ou instrumentalisations politiques et des frustrations citoyennes. Comme l’a relevé un député germanophone, “il ne faudrait pas créer l’illusion que la démocratie délibérative est un succès infaillible car elle ne fonctionne que dans des conditions très précises”. Et si le renouveau démocratique tant attendu se situait aujourd’hui à Eupen ?

(1) info@capdemocratie.be – Periferia.be