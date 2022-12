Pour que la machine puisse reconnaître les piétons, l’équipe de développeurs avait fait un tour du bâtiment et filmé tous ceux qu’ils rencontraient. Quand on testa le système en été, on se rendit compte que le logiciel ignorait les femmes en jupe… L’opération de récolte des données avait en effet eu lieu en hiver, sur un campus scientifique où les gens étaient vêtus de jeans, et non dans un quartier d’affaires par temps chaud. La machine avait donc collationné de nombreux modèles de piétons, mais les avait réduits à leurs vêtements. En fait, elle ne sait toujours pas ce qu’est un piéton. Capacité d’abstraction, zéro. Or, ne serait-ce pas une des caractéristiques essentielles de l’intelligence humaine ?

L’homme, un panel d’intelligences

Dotée d’une mémoire prodigieuse et d’une rapidité de calcul impressionnante, cet “ogre calorique” qu’est l’Intelligence Artificielle (IA) manque cruellement de clairvoyance, de créativité et d’imagination face à l’inconnu. Mais ce qui lui manque surtout, c’est, ni plus ni moins, la compréhension du fond du problème et la capacité d’abstraction.

Le robot ne sera donc jamais notre équivalent. Ce serait faire l’impasse sur la conscience de soi, sur l’intériorité, cette capacité de dialoguer avec nous-mêmes et de poser des choix éthiques, sur l’intuition et la créativité humaines. L’ordinateur réduit notre environnement à un ensemble de données. Tout cela n’épuise pas ce que nous sommes. La beauté de l’existence, c’est l’articulation de toutes ses dimensions, corporelle, relationnelle, artistique, religieuse, pratique… Voilà qui n’est pas programmable. C’est à leur intersection qu’apparaît la personne unique que chacun est. La “cognition”, par exemple, mot désignant aussi l’intelligence des animaux – bien différente de la nôtre – n’est qu’une dimension de ce qui, chez nous, est plutôt un panel d’intelligences. Sans doute, les ordinateurs seront toujours meilleurs que nous dans l’accumulation des données et la vitesse de leur traitement, mais l’homme ne se réduit pas à cela, il est capable d’innovations imprévues.

Quel monde voulons-nous ?

Une question nous hante. Ces machines pourraient-elles un jour devenir humaines, conscientes, éthiques ? C’est peu probable. L’IA est à la fois proche de notre intelligence et très éloignée. “Si, dans ses interactions avec son prochain, il se comporte comme un robot, l’homme sera remplacé tôt ou tard par un robot. Mais s’il agit avec humanité, alors il aura toujours sa place” (Rodolphe Gelin, Dernières nouvelles à propos de l’Intelligence artificielle, Flammarion 2022.). Tout est dit. Bref, nos tâches mécaniques peuvent être remplies par des machines, mais ce qui fait de nous des humains restera notre monopole. À nous donc de le cultiver. Ne vivons pas comme des machines.

De chaque révolution, nous sommes sortis avantageusement. En sera-t-il de même aujourd’hui ? Nul n’est prophète, et ici, moins encore. En attendant, tous les fantasmes semblent permis et toutes les recherches, autorisées. On nous parle de casques crâniens qui permettront la transmission de pensée. On rêve de vivre éternellement, et même en dehors de notre corps. Le cerveau pourra commander directement à la machine. Et cette IA sera répartie sur tout le globe, ce qui la rendra difficilement maîtrisable. Il ne suffira pas d’un seul bouton pour la déconnecter.

Imaginons que l’IA devienne à terme consciente et nous échappe, ce qui est dans les projets de certains ou de l’ordre du délire pour beaucoup d’autres. Il reste encore à savoir si nous le voulons, si nous avons le droit de nous laisser envahir et de perdre notre place sous le soleil. Il nous faudra nous battre pour préserver notre espèce, disent de nombreux sages et même des transhumanistes. Toute espèce tente de se protéger. N’aurions-nous pas le droit à l’autodéfense ? Telle est notre responsabilité historique.

Peut-être se rira-t-on un jour de mes craintes, mais je crois qu’il faut être vigilant. Ce pourrait n’être pas seulement le robot lui-même qui échapperait à notre contrôle, mais le monde que le “système robotique” nous prépare, un monde de plus en plus dépersonnalisé, technicisé, accéléré et utilitariste, un” techno-monde robotisé” (Mark Hunyadi). Est-ce vraiment cela que nous voulons ?