La “Big Tech” a perdu près d’un demi-billion en capitalisation boursière. Quelles leçons en tirer ?

Au moment où le rideau tombe sur 2022, il est indispensable de revenir sur cette année qui paraissait ronde et paire comme les chiffres qui en composent le millésime, et d’observer le chemin parcouru, les virages pris, les échos inattendus. Parmi ces échos, celui d’octobre résonnera sans doute longtemps : en l’espace de quelques jours, plus de 400 milliards de dollars se sont évaporés. En ce qui pourrait n’être qu’un claquement de doigts, la “Big Tech” perd près d’un demi-billion en capitalisation boursière, ce chiffre ne venant que s’ajouter aux pertes déjà importantes des mois précédents : depuis janvier, les Google, Amazon, Meta et autres Microsoft ont perdu plus de 34 % de leur valeur – et c’est sans aborder la question des cryptomonnaies, dont l’image, et les lendemains oniriques ont viré au cauchemar infernal. De nombreuses certitudes se sont vues bousculées ces derniers mois : la paix, l’énergie abondante et bon marché, des investissements technocentrés peu risqués et lucratifs.

La technologie et la technique avant elle ont souvent été créatrices de valeur. Sans rentrer dans une pensée de destruction créatrice schumpétérienne, les innovations d’hier ont fréquemment contribué à la richesse de demain. Au XVe siècle, l’imprimerie de Gutenberg générera une gigantesque création de valeur : gains de productivité, transmission du savoir, accélération de l’économie, et fracture religieuse qui mirent en joue des convictions séculaires. Plus tard, des vaccins ou de la machine à vapeur aux premiers ordinateurs et aux premières lignes de code, la technique fut un terreau fabuleux de fortune et d’abondance qui posèrent les bases de notre société. En est-il autrement des entreprises technologiques actuelles – celles-là mêmes qui dominent l’univers boursier depuis plus de dix ans ? Les plateformes numériques et autres réseaux sociaux n’ont-ils pas également œuvré à la génération de cette valeur et de cette abondance de plusieurs milliers de milliards de dollars, sans tomber dans l’oubli des objectifs mercantiles qui les animent ?

Comment qualifier cette valeur ?

Il est ardu, quand on réfléchit à la notion de valeur, de faire l’économie de la pensée marxiste et de l’apport immense qu’est la différence, théorisée par le philosophe allemand, entre la valeur d’usage et la valeur d’échange. La première se mesure à l’utilité du produit pour le consommateur alors que la seconde capitalise sur l’échange (monétaire) en prenant alors en compte l’utilité et les coûts de production – et ces deux valeurs peuvent diverger. Par exemple, une montre héritée de mon grand-père peut avoir une valeur inestimable à mes yeux — sa valeur d’usage — alors qu’un brocanteur ne m’en donnera qu’une centaine d’euros – sa valeur d’échange. Dans le cas des plateformes numériques et de la Big Tech, ces notions ont souvent été contrariées par un business model qui a effacé les frontières entre utilisateurs, clients et produits – et de nombreux utilisateurs ont réalisé que la valeur d’usage pouvait être plombée par certains coûts a priori peu visibles.

On peut — et on doit — également se poser la question de la qualification de cette valeur : ne doit-elle être que financière ? Quelques semaines après la COP27, force est de constater que ne peut avoir de la valeur – au sens idéique le plus pur – que ce qui s’intègre dans une vraie réflexion sur la durabilité et sur le rapport au vivant. La valeur ne peut également plus faire l’impasse sur les questions d’autonomie, de liberté, et de respect des droits des individus – au risque de voir la valeur d’usage s’ériger au détriment d’une part de notre humanité. Que devient la valeur d’échange lorsque l’utilisateur éclairé réalise que sa valeur d’usage pourrait s’avérer négative ?

La solidité des fondations

À ce propos, la question du temps et de la pérennité de la valeur générée est capitale. Celle- ci n’a de sens que si elle se construit dans la durée et sur de solides bases : l’incertitude d’un colosse aux pieds d’argile au bord de l’effondrement n’offre pas les bases d’une évolution saine et sensée. Les affres de la spéculation et de la pensée court-termiste n’ont jamais offert au monde les demains qu’il mérite – plombant la valeur d’usage d’une sorte d’angoisse en arrière-fond. Si la valeur d’échange se nourrit de la spéculation, l’usage ne peut être vecteur de valeur que si celle-ci naît d’un respect mutuel et exempt de tout mensonge.

Alors que le rideau tombe et que les applaudissements s’estompent, il est opportun de prendre le temps de la réflexion. L’utopie technologique a craqué sous le poids de conditions intenables et insoutenables : rendements élevés, mépris de l’individu, création d’une valeur qui reste difficile à définir. Quand on pense à Uber, Facebook, Twitter – est-on bien certain que la valeur surpasse les coûts ? Ce n’est pas un hasard si l’or est une valeur refuge quand l’économie bat de l’aile : il n’y a aucun doute sur sa préciosité et sur sa valeur – peut-on en dire autant des plateformes numériques ? La chute des valeurs boursières, d’échange donc, est-elle en fin de compte le reflet d’une faible valeur d’usage – les utilisateurs ne parvenant plus à accorder de la valeur à un service qui les méprise ?

C’est aujourd’hui de fondations solides et de richesses autres que financières dont ont besoin nos entreprises, et que méritent nos citoyens. Cela ne doit pas empêcher le profit : l’industrie techno-pharmaceutique brasse des milliards en capitalisant sur la recherche, la connaissance, la santé. Les secteurs du rail ou de l’énergie sont capables de créer de la valeur et du profit en alliant technologie, vision et investissements.

La technologie et les big data peuvent aider à dépister et guérir le cancer, à consommer moins et mieux, à réduire les inégalités, à soutenir la démocratie. C’est au sein de cet élan que la technique doit trouver, ou retrouver, sa place. L’intelligence artificielle et l’algorithmie sont porteuses d’un espoir étincelant, et ce dans une multitude de domaines, mais elles ne peuvent porter un modèle qui n’a comme gouvernail qu’une accumulation de données privées ou la vente d’espaces publicitaires au plus offrant. La création de valeur financière ne peut pas – ne peut plus – se défaire d’une création de valeur écologique, sociale et pérenne. Le monde de la Tech’l’a, cette année, appris à ses dépens. Espérons que cette leçon nous serve en 2023 – le rideau va bientôt se lever.