Une fois de plus, le père Hugo avait vu juste en disant dès 1849 que “nous vivons dans un temps rapide où une année fait parfois l’ouvrage d’un siècle”. Celle qui s’achève, pleine de fureurs, nous éloigne pourtant en une courte génération des espoirs de l’an deux mille quand le monde misait sur une globalisation heureuse, un regain démocratique, donc un possible progrès collectif. Cette perspective est devenue un mirage pour Joël Billieux, psychologue à l’Université de Genève et à l’UCLouvain, car déclassée par une doxa bien moins brillante conjuguant quatre éléments-clé : l’hystérie de l’urgence, l’absence d’anticipation, le primat de l’impulsivité sur la réflexion et la quête de sensations intenses, soit l’émoculture.

Ce constat semble pertinent vu la médiocrité autant que la popularité des débats “trumpistes” animés par des histrions dont le seul talent est de jeter de l’huile sur le feu sociétal en attisant des passions déjà exacerbées ; tel [le présentateur français] Cyril Hanouna qui attaqua la prétendue “faiblesse” du Ministre français de la Justice, Maître Dupont-Moretti, avec ses deux millions de spectateurs (plus six sur Twitter : excusez du trop !), alourdissant ainsi la cohorte de ceux qui font leur miel de la souffrance en prétendant la dénoncer, comme lors du drame de la petite Lola, kidnappée, violée et assassinée à Paris en octobre dernier. Le chagrin fait recette et le crime fascine, on le sait bien, mais il serait temps de choisir : lutter contre le mal ou s’en repaître ? On se serait cru en novembre 1972 lorsqu’à la “Une” de Charlie-Hebdo, Cabu dessina deux têtes guillotinées (celles de Buffet et Bontems) sur un plateau avec en titre : “Les Français ont déjà reçu leurs buches de Noël !”. Mauvais goût ? Oui mais que dire aujourd’hui des meutes qui grignotent les fondations de nos remparts civilisationnels devenus soudain si vulnérables ? Je songe aux réflexions interpellantes de Gustave Le Bon dans son essai : Psychologie des foules (Flammarion, 2022), sorti en 1895, où il méditait déjà sur le comportement des masses mues par leurs seules passions : “Les foules ne connaissent que les sentiments simples et extrêmes, avec les croyances et préjugés qu’on leur suggère, acceptés ou rejetés par elles en bloc, car considérés comme des vérités absolues ou erreurs non moins absolues.” On peut certes nuancer cela avec de belles exceptions, ainsi notre si digne Marche Blanche de 1996, mais si les instincts de férocité sont les sédiments des âges préhistoriques qui somnolent encore en nous, évitons de les titiller davantage. Or les fake news, tweets, trolls et oaks sont l’ossature de l’Etat-spectacle et sa stupéfiante stupidité.

Qui donc aura la force, le tact et le courage de présider aux funérailles de Lola au cœur de ce terreau explosif me demandai-je ? Ce furent la famille elle-même et l’évêque d’Arras, Mgr Olivier Leborgne, qui trouvèrent les mots justes, ceux de l’Évangile de St Jean lors de la rencontre entre Jésus et Marthe, la sœur de Lazare, qui l’interpella : “Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où étais-tu ?” Voilà qui interpelle, hante même, les sentiments de ceux – dont je suis – pour qui les limites de l’espérance nous écorchent face au mal absolu. “C’est une vraie question, et j’admets que la foi n’a pas réponse à tout”, dit l’évêque : “elle ne peut que manifester une présence, même au cœur de l’insupportable, de l’odieux”. En ajoutant : “ceux qui s’appuient sur une logique morbide pour répondre à la sauvagerie donnent raison à la sauvagerie. Or la mémoire même de Lola exclut cette sauvagerie”. Comment réagir alors ? Ce n’est pas la question du moment car elle est de tous les temps. Nous sommes dans une bascule permanente, tentant de pencher du bon côté. Si le cœur nous en dit… “S’il vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, et il sait toute chose.” (1 Jean 3 :20) Se tait-il ? J’ai longtemps cru que la foi était un cadeau du ciel. Non : c’est notre vrai combat sur terre, celui contre la barbarie.

--> Pour contacter l'auteur de ce texte : xavier.zeegers@skynet.be

P.S. : Mgr Leborgne participe aux retraites spirituelles du Foyer de Charité de la Flatière, en Haute-Savoie. (www.flatière.org). Il animera celle du 10 au 16 juillet 2023. Pour info : il aime la Belgique et est un fan de B.D…